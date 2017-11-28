"Цифровые" радости для мобильных абонентов

Сервисы компании «МегаФон» доступны как для владивостокцев, так и для жителей практически любого уголка Приморья

Сегодня мир стремительно меняется, и то, как эти изменения меняют качество жизни, можно видеть на примере коммуникационных технологий. О том, какие возможности открывают последние достижения и тренды телеком-индустрии потребителям, как «цифра» меняет их привычки и предпочтения, Деловой газете «Золотой Рог» рассказал директор Приморского регионального отделения компании «МегаФон» Артем БАЗЫЛь.

- Артем Олегович, технологии стремительно развиваются, а следом за ними неузнаваемо меняются и многие обычные, повседневные вещи. Как видятся эти процессы изнутри отрасли вам как представителю телеком-оператора, являющегося «соавтором» многих новых трендов?

- Во-первых, сегодня не совсем верным будет называть компанию «МегаФон» телеком-оператором. Изменения, в первую очередь, касаются нас самих. Мы становимся компанией интегрированных цифровых коммуникаций, на это направлена наша нынешняя стратегия. Сегодня «цифра» захватывает мир, потребителей интересует не интернет как таковой, а различные услуги и сервисы на основе цифровых платформ, которые делают жизнь современного человека и комфортнее, и интереснее, и безопаснее. И с каждым годом количество таких решений будет только увеличиваться.

Мы создаем экосистему услуг для цифровых клиентов – прежде всего, контентных и финансовых. Также «МегаФон» развивает инновационные услуги и новые продукты для корпоративных клиентов - М2М, мобильную рекламу, облачные решения.

- Что это может значить для нас в практическом смысле? И есть ли в этом какая-то региональная специфика?

- Интегрированные решения актуальны для любого цифрового абонента, где бы он ни находился. Наши сервисы доступны как для владивостокцев, так и для жителей маленького поселка где-нибудь под Дальнегорском. В большинстве городов, во многих поселках и селах на Дальнем Востоке у нас сегодня развернуты сети LTE, не говоря уже о сетях второго и третьего поколения. Во Владивостоке и Уссурийске «МегаФон» запустил LTE-Advanced, стандарт мобильной связи, который обеспечивает передачу данных на 100 – 200 Мбит/с. Высокие скорости мобильного интернета дают широкие возможности для распространения цифровых услуг.

Большую востребованность мы видим в отношении «МегаФон.ТВ» и других наших контентных сервисов. В прошлом году «МегаФон» выпустил собственную банковскую карту, не имеющую аналогов на рынке. Возможность «привязать» банковскую карту к счету своего мобильного телефона, выпустить несколько карт-дублеров для своих домашних и всегда видеть траты всей семьи, а в случае непредвиденной ситуации иметь возможность использовать средства с телефонного счета для оплаты товаров и услуг – согласитесь, выгоды такого продукта очевидны для любого человека, вне зависимости от его географического пребывания. Решение «Life Control» может защитить дом от протечек, пожаров и многих других неприятностей, вне зависимости от того, где этот самый дом находится.

- Насколько все эти технологические радости жизни доступны для абонентов? Не получится ли так, что за современные услуги нужно будет доплатить энную сумму денег?

- На самом деле нет. Наша самая популярная на сегодняшний день линейка тарифных планов «Включайся!» ориентирована как раз на абонентов, потребляющих цифровой контент. При ее создании «МегаФон» использовал аналитику больших данных. Тарифы построены на реальных интересах цифровых пользователей: говорить, переписываться в мессенджерах, слушать музыку, общаться в социальных сетях, смотреть видео. Мы практически использовали индивидуальный подход в разработке тарифов для клиентов.

Было вполне ожидаемо, что он понравится абоненту. Когда у тебя за те же деньги появляется ощутимо больше возможностей, - разве это может не понравиться? Если говорить о Приморье, то абсолютным лидером пользовательских предпочтений стал тариф «Включайся! Слушай» - идеальное решение для тех, кто привык жить под музыку. Популярны также тарифы «Включайся! Говори» и «Включайся! Общайся». Тариф «Включайся! Говори» уже оценили те абоненты, кто любит звонить как можно чаще.

- Вы говорите, что сегодня в центре вашего внимания - «цифровой пользователь». А кто он, есть ли какие-то общие характеристики этого пользователя среди различных ваших абонентов?

- Это не какой-то особенный клиент, это большая аудитория — таких людей в Приморье сотни тысяч. Они чаще берут в руки смартфон не для того, чтобы позвонить, а чтобы использовать различные сервисы, основанные на передаче данных. Мобильные приложения, общение в мессенджерах, использование телефона как телевизор, кошелек или навигатор - вот их инструменты. Сегодня наша абонентская база на треть состоит из таких клиентов, совсем скоро их будет большинство, а спустя некоторое количество лет, наверное, все наши абоненты будут «цифровыми». Может быть, сейчас это кажется невероятным, но ведь то, что еще вчера казалось невозможным — сегодня уже обыденные вещи. Вместе с технологиями меняются наши потребности и привычки. К хорошему ведь действительно быстро привыкаешь. Когда попробуешь несколько раз получить информацию или услугу в любое время в любом месте и у тебя это получится – отказаться от комфорта, скорости решения любой задачи, и выгод, которые несет «цифра», невозможно. Поэтому мы и в будущем будем запускать такие продукты, которые будут создавать ценность для цифровых клиентов. Гонка за количеством подключений и снижение цен – путь в никуда. Сегодня привлечь клиентов можно, только предлагая более качественные и полезные услуги.

- Вы говорите, что ориентируетесь на цифровую продвинутую аудиторию. А как же быть с теми, кто по-прежнему использует свой гаджет только для звонков?

- Развитие сети в Приморском крае идет по всем направлениям. Мы постоянно проводим работу по модернизации базовых станций, повышая качество не только мобильного интернета, но и голосовых услуг.

Во время первого в этом году снегопада, который прошел недавно во Владивостоке, наша сеть показала себя с самой лучшей стороны. Людям, которые часами стояли в пробках или шли пешком по заснеженному городу, очень важно было находиться на связи, слышать слова поддержки. Мы отработали в штатном режиме, и те, кого непогода застала в дороге, смогли связаться со своими близкими, вне зависимости от того, что использовалось для звонка – мессенджеры, работающие на базе мобильного интернета, или голосовые сервисы. Может быть, это мелочь, небольшой эпизод, но ведь из таких мелочей, по большому счёту, и состоит наша жизнь.

Сергей КУЗЬМИН.