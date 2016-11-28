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"Евразийский Алмазный Центр" запускает инвестпроект на 32 млн рублей в Свободном порту Владивосток
«Евразийский Алмазный Центр» подписал соглашение о вхождении в Свободный порт Владивосток и стал его сотым резидентом. Компания планирует создать инфраструктурный кластер с объёмом частных инвестиций более 32 млн рублей и планами на предоставление 16 рабочих мест, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
«Подписание соглашения с сотым инвестором – важный шаг в развитии Свободного порта Владивосток и реализации его возможностей для бизнеса на Дальнем Востоке. Динамика сегодняшнего дня показывает, что преференции СПВ востребованы в регионе, особенно в таких направлениях, как логистика, производство, сельское хозяйство. Отмечу, что многие компании ориентируются не только на внутренние, но и на внешние рынки», - говорит генеральный директор АО «Корпорация развития Дальнего Востока Денис Тихонов.
«Евразийский Алмазный Центр» (ЕАЦ) является площадкой, позволяющей объединить компании алмазно-бриллиантовой отрасли и ориентированной на экспортно-импортные операции со странами Азиатско-Тихоокеанского региона.
Создание на территории Владивостока филиала АК «АЛРОСА» и Алмазного центра позволит объединить взаимодополняющие компании алмазно-бриллиантовой отрасли: представителей компаний по добыче и продаже алмазного сырья, производителей бриллиантов и ювелирных изделий, геммологических лабораторий, банков, страховых компаний, специализированных перевозчиков, а также государственных представителей: специализированного таможенного поста и государственного контроля, сообщили "Золотому Рогу" в Корпорации развития Дальнего Востока.
«Проект представляется нам чрезвычайно перспективным, учитывая темпы развития стран АТР и потенциальную емкость рынка. Сегодня на Дальнем Востоке создаются максимально свободные и комфортные условия для размещения капиталов и производств, формируются территории опережающего развития с целым комплексом налоговых и других преференций. Преференции и льготы, предоставляемые на территории Свободного порта Владивосток, потенциально могут способствовать развитию производств, использующих ювелирные и технические алмазы, как для огранки, так и производства импортозамещающего инструмента на базе природных алмазов», - отмечает Андрей Жарков, президент АЛРОСА.
В рамках реализации инвестиционного проекта ЕАЦ планирует оказывать услуги по размещению и сопровождению огранных и ювелирных производств, а также логистике и страхованию ценных грузов. Основной объем ювелирной продукции, произведенный резидентами ЕАЦ, будет направлен на экспорт.
«Евразийский Алмазный Центр, в первую очередь, логистическое предприятие по доставке ценных грузов как в страны АТР, так и по всему миру на условиях «дверь-дверь». Компания сосредоточена на работе только с ценным грузом, как: драгоценные металлы, камни и изделия, ценные бумаги, наличная валюта. В перспективе планируется выполнять функции управляющей компании для гранильных и ювелирных производств», - говорит генеральный директор «Евразийского Алмазного Центра» Евгений Сачков.
Евразийский алмазный центр располагается на территории «Терминал Экспо», где будут размещены: сертифицированное хранилище ценностей, таможенная зона, Гохран и Пробирная палата РФ, торговая и выставочная площадки.
В день открытия Евразийский алмазный центр провёл первые торги с алмазной продукцией АК «АЛРОСА». На торги было представлено 120 кг алмазов мелких размерностей и категорий Boart, Boart&Drilling, представляющих интересы как для ювелирной, так и инструментальной промышленности. К торгам допущено 23 компании.
Отметим, сегодня резидентами Свободного порта Владивосток являются 100 компаний с объемом инвестиций на сумму 128 млрд рублей и перспективой создания 20 175 рабочих мест.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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