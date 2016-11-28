Во Владивостоке многострадальный долгострой готовится к новоселью

Несколько проблемных объектов долевого строительства в Приморье вышли на финишную прямую. Ближе всех к заветному новоселью дольщики долгостроя на Махалина, 11а во Владивостоке. Об этом стало известно на выездном совещании по достройке проблемных объектов под руководством вице-губернатора Эдуарда Портнова, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".



В этом году в Приморье станет на три долгостроя меньше – администрация края решила проблему в Партизанске – это единственный город в Приморье, кроме Владивостока, который затронула проблема долгостроев. Согласно краевому закону, разработанному по поручению губернатора, обманутые дольщики Партизанска получат компенсации на покупку нового жилья.



Как достраиваются оставшиеся проблемные объекты, рассказали специалисты инспекции регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства в ходе выездного совещания по проблемным объектам.



Так, строительство жилого дома на Грибоедова, 46 во Владивостоке началось еще в 2007 году, за это время объект сменил двух застройщиков. Год назад инициативная группа дольщиков обратилась в администрацию Приморья с просьбой к краевому казенному предприятию «Приморкрайстрой» достроить объект, обязавшись собрать необходимые на это средства. Однако воз и ныне там из-за того, что дольщики до сих пор не могут прийти к единому знаменателю. Как рассказал один из дольщиков, 180 участников долевого строительства из 199 проголосовали за на передачу объекта на достройку в единую дирекцию, Росреестр же, чтобы зарегистрировать сделку, настаивает на 100% согласии дольщиков.



«Мы считаем, что это самый лучший вариант, и хотели бы ещё раз услышать от вас согласие достроить объект. Застройщик всячески ставит палки в колеса, препятствует передаче дома. Обещания достроить от него мы слышим с 2009 года, то, что он говорит, с делами расходится, веры ему нет», – обратился к вице-губернатору края представитель инициативной группы дольщиков.



По мнению дольщиков, раскол в их ряды вносит представитель аффилированных компаний, представляющий интересы застройщика, который сейчас находится в СИЗО за нецелевое расходование средств.



Эдуард Портнов подтвердил, администрация края готова взять на себя ответственность и достроить дом.



«Вам нужно предпринять все усилия, чтобы собрать кворум. Остаётся 19 дольщиков, которые должны подписать передачу дома, здравый смысл должен возобладать. В этом вопросе от нас ничего не зависит. Наша задача – достроить объект, мы готовы это сделать и поддерживаем вас во всем», – подчеркнул замглавы края.



Отметим, у застройщика уже есть опыт по завершению строительства проблемного объекта: «Приморкрайстрой» достраивал дом на Тобольской, 11 во Владивостоке. Долгострой возводился с 2008 года, в течение года компания выполнила все необходимые работы, и люди, наконец, смогли заехать в свои квартиры.



Жилой дом на Славянской, 17 скандально известен своими распрями между жильцами 7 и 8 блок-секций, живущими там с 2010 года, несмотря на то, что объекты не сданы и подключены к инженерным сетям по временной схеме. Такая ситуация сложилась из-за незаконно достройки нескольких этажей.



Как сообщили представители инспекции госстройнадзора, «откорректированный» проект проходит экспертизу, и 7 секция вскоре будет сдана в эксплуатацию. Для жителей 8 блок-секции этот вопрос еще в перспективе, и Эдуард Портнов назначил дополнительное рабочее совещание с участниками процесса.



Многоэтажный дом на Кипарисовой, 26 начал строиться 10 лет назад. По словам конкурсного управляющего Алексея Золотаря, до сих пор неизвестно точное количество дольщиков этого объекта, так как здесь были выявлены факты двойных продаж.



«Застройщик принял самовольное решение увеличить количество этажей без корректировки проекта. Кроме того, установлено, что он привлекал денежные средства граждан на строительство указанного жилого дома в отсутствие разрешения на строительство дома, а также без регистрации договоров долевого участия, есть факты двойных продаж. В отношении застройщика заведено уголовное дело, если суд оценит совокупность доказательств, возможно, финансирование достройки объекта пойдёт за его счёт», – сообщил Алексей Золотарь.



Руководитель инспекции Михаил Заиченко подчеркнул, конкурсное управление объектом введено 16 июля, так как компания-застройщик признана банкротом.



«Составлена дорожная карта по достройке объекта, есть понятный план дальнейших действий. В первую очередь мы продлили договор аренды земельного участка, проведена инвентаризация имущества, далее откорректируем проектную документацию, пройдем госэкспертизу и приступим к достройке дома», – отметил он.



Ближе всех к финишной прямой долгострой на Махалина, 11а, его дольщики прошли самый долгий и непростой путь к долгожданному новоселью. Как рассказала представитель инициативной группы Ольга Киселенко, на сегодняшний день осталось только подключить к сетям бытовой канализации.



«Мы стали дольщиками в 2003 году, когда дом уже должен был сдаваться. Когда остались без застройщика, кому-то из нас нужно было возглавить инициативную группу, пришлось осваивать строительство, юриспруденцию, заново делать техусловия, проект, проходить экспертизу и достраивать дом. Он стоял тогда такой холодный, хмурый, заброшенный, мы вложили в него столько энергии и тепла. Неоценимую помощь оказала инспекция и лично Губернатор Приморья Владимир Миклушевский. Я дважды была у него на приеме», – отметила Ольга Киселенко.



Руководитель инспекции госстройнадзора добавил, глава региона поставил задачу взять этот объект под личный контроль, до финишной прямой прошли долгий путь от оформления земельного участка до фактической достройки.



«Это один из самых приятных моментов в моей работе, когда берёшься за сложный объект, доводишь дело до конца и к моменту сдачи видишь счастливые глаза его жильцов», – заявил Михаил Заиченко.



Вице-губернатор края подчеркнул, в Приморье активно ведётся работа по достройке проблемных объектов, и с каждым годом их будет становиться все меньше и меньше.



«Благодаря принятому закону решена долгая и сложная ситуация в Партизанске. По оставшимся проблемным объектам разработаны дорожные карты – это сценарии, пути выхода из кризисных ситуаций. Наша задача – объединить усилия застройщика, дольщиков, сетевых организаций и других задействованных структур. Такие выездные совещания помогают вскрывать и решать на месте проблемы, которые тормозят работу, и мы будем продолжать такую практику», – отметил Эдуард Портнов.



Напомним, в результате активной деятельности структур администрации Приморского края за последние годы в эксплуатацию было введено более половины всех проблемных объектов края. В свои квартиры смогли заехать более 350 семей в 10 долгостроях.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.