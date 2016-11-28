www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 64.62 р. 100 JPY: 57.34 р.
EUR: 68.44 р. 10 CNY: 93.45 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Экономика
Распечатать

В Хабаровске состоялась Первая дальневосточная конференция по коучингу в бизнесе

28 Ноября 2016, 14:15 | Приморье

Впервые представители бизнес-структур Дальнего Востока собрались вместе для того, чтобы поделиться с коллегами опытом в реализации успешных коучинговых кейсов. Сбербанк выступил не только генеральным партнером конференции, но и представил собственную секцию, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Директор Центра развития талантов Дальневосточного Сбербанка Олеся Петракова выступила с мастер-классом на тему эффективных методов развития сотрудников в организации. В Сбербанке развитию персонала уделяется особое внимание. В организации работает система наставничества, на регулярной основе дается обратная связь по развитию компетенций, все сотрудники имеют доступ к специальной учебной литературе и к широкому перечню мультимедийных образовательных курсов, рассказали "Золотому Рогу" в Дальневосточном банке ПАО Сбербанк.

- Технологии сегодня развиваются со стремительной скоростью и мы трансформируемся вместе с ними. Завтра будут востребованы совсем другие навыки, и наша задача – определить эти характеристики, развивать их в себе и в персонале уже сейчас, на перспективу, - рассказала Олеся Петракова. - Для нас, как для  работодателя, становится все более важным, чтобы сотрудники имели развитый эмоциональный интеллект, навыки командного взаимодействия, стремились к самосовершенствованию и улучшению своих рабочих процессов, также важны знание IT-технологий и инновационность.

Сотрудники центра развития талантов Сбербанка рассказали об инструментах, которые используются для развития необходимых компетенций и навыков, и провели мастер-класс по использованию одного из них.

Пройти экспресс-тестирование для определения своих сильных компетенций и зон развития, а также уровня своего эмоционального интеллекта, участники конференции могли на интерактивной площадке Сбербанка. Представители HR-подразделений банка консультировали всех желающих по вопросам развития и дарили книги бизнес-тематики из Библиотеки Сбербанка.

Как отметил один из участников конференции:

- Было интересно узнать свои сильные стороны и зоны, над которыми нужно поработать. Я получил в подарок книгу, с помощью которой планирую начать эту работу уже сегодня.

В числе приглашенных практиков из Москвы выступили Роза Титова и Александр Дудоров.

Роза Титова, являющаяся официальным ментором ICF (Международной федерации коучинга), подвела итог встречи: "Сегодня конкуренция на рынке происходит уже не из-за технологий и продуктов  - вся эта информация сейчас доступна и открыта. Вопрос уже в том, как мы развиваемся, как мыслим как компания, как мыслим как команда, как лидеры".

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

Автор:
Теги: сбербанк  коучинг 



Новости тематики




Новости раздела






Loading...


Loading...


Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно


MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru