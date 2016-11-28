В Хабаровске состоялась Первая дальневосточная конференция по коучингу в бизнесе

Впервые представители бизнес-структур Дальнего Востока собрались вместе для того, чтобы поделиться с коллегами опытом в реализации успешных коучинговых кейсов. Сбербанк выступил не только генеральным партнером конференции, но и представил собственную секцию, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Директор Центра развития талантов Дальневосточного Сбербанка Олеся Петракова выступила с мастер-классом на тему эффективных методов развития сотрудников в организации. В Сбербанке развитию персонала уделяется особое внимание. В организации работает система наставничества, на регулярной основе дается обратная связь по развитию компетенций, все сотрудники имеют доступ к специальной учебной литературе и к широкому перечню мультимедийных образовательных курсов, рассказали "Золотому Рогу" в Дальневосточном банке ПАО Сбербанк.

- Технологии сегодня развиваются со стремительной скоростью и мы трансформируемся вместе с ними. Завтра будут востребованы совсем другие навыки, и наша задача – определить эти характеристики, развивать их в себе и в персонале уже сейчас, на перспективу, - рассказала Олеся Петракова. - Для нас, как для работодателя, становится все более важным, чтобы сотрудники имели развитый эмоциональный интеллект, навыки командного взаимодействия, стремились к самосовершенствованию и улучшению своих рабочих процессов, также важны знание IT-технологий и инновационность.

Сотрудники центра развития талантов Сбербанка рассказали об инструментах, которые используются для развития необходимых компетенций и навыков, и провели мастер-класс по использованию одного из них.

Пройти экспресс-тестирование для определения своих сильных компетенций и зон развития, а также уровня своего эмоционального интеллекта, участники конференции могли на интерактивной площадке Сбербанка. Представители HR-подразделений банка консультировали всех желающих по вопросам развития и дарили книги бизнес-тематики из Библиотеки Сбербанка.

Как отметил один из участников конференции:

- Было интересно узнать свои сильные стороны и зоны, над которыми нужно поработать. Я получил в подарок книгу, с помощью которой планирую начать эту работу уже сегодня.

В числе приглашенных практиков из Москвы выступили Роза Титова и Александр Дудоров.

Роза Титова, являющаяся официальным ментором ICF (Международной федерации коучинга), подвела итог встречи: "Сегодня конкуренция на рынке происходит уже не из-за технологий и продуктов - вся эта информация сейчас доступна и открыта. Вопрос уже в том, как мы развиваемся, как мыслим как компания, как мыслим как команда, как лидеры".

Газета «Золотой Рог», Владивосток.