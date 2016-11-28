Сбербанк совместно с "ВКонтакте" запустил сервис "Карты с индивидуальным дизайном"

Индивидуальную карту можно выпустить с "НИЧОСИ", котом Персиком, собакой Спотти, хомяком Сеней и муравьедом Муром, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Сбербанк совместно с социальной сетью «ВКонтакте», мессенджером Viber и другими партнерами перезапустил собственный сервис «Карты с индивидуальным дизайном» на сайте банка.

На сайте Сбербанка теперь доступен конструктор дизайна карт. С помощью сервиса пользователи могут выбрать один из готовых дизайнов или создать собственный — загрузить свою фотографию и применить к ней различные фильтры, рассказали "Золотому Рогу" в Дальневосточном банке ПАО Сбербанк.

Среди готовых дизайнов пользователи могут выбрать изображение с одним из восьми персонажей социальной сети «ВКонтакте». Так карту можно выпустить с НИЧОСИ, котом Персиком, собакой Спотти, хомяком Сеней, готом Владом, собакой Дигги, муравьедом Муром и котом Котиком.

Помимо дизайнов от «ВКонтакте» на сайте банка будут доступны изображения из игр, сериалов, комиксов, фильмов, а также различных персонажей поп-культуры. Сейчас в конструкторе можно выбрать изображения с персонажами игры Assassin’s Creed, Кутежом, котом Саймоном, девочкой Вайолет от Viber и другими популярными героями. Список персонажей и вариантов дизайна карт будет постоянно пополняться. Авторские права на изображения всех персонажей очищены, поэтому карты с индивидуальным дизайном доступны для клиентов абсолютно легально.

Заказать карту с индивидуальным дизайном можно на сайте Сбербанка.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.