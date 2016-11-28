Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Сбербанк совместно с "ВКонтакте" запустил сервис "Карты с индивидуальным дизайном"
Индивидуальную карту можно выпустить с "НИЧОСИ", котом Персиком, собакой Спотти, хомяком Сеней и муравьедом Муром, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
Сбербанк совместно с социальной сетью «ВКонтакте», мессенджером Viber и другими партнерами перезапустил собственный сервис «Карты с индивидуальным дизайном» на сайте банка.
На сайте Сбербанка теперь доступен конструктор дизайна карт. С помощью сервиса пользователи могут выбрать один из готовых дизайнов или создать собственный — загрузить свою фотографию и применить к ней различные фильтры, рассказали "Золотому Рогу" в Дальневосточном банке ПАО Сбербанк.
Среди готовых дизайнов пользователи могут выбрать изображение с одним из восьми персонажей социальной сети «ВКонтакте». Так карту можно выпустить с НИЧОСИ, котом Персиком, собакой Спотти, хомяком Сеней, готом Владом, собакой Дигги, муравьедом Муром и котом Котиком.
Помимо дизайнов от «ВКонтакте» на сайте банка будут доступны изображения из игр, сериалов, комиксов, фильмов, а также различных персонажей поп-культуры. Сейчас в конструкторе можно выбрать изображения с персонажами игры Assassin’s Creed, Кутежом, котом Саймоном, девочкой Вайолет от Viber и другими популярными героями. Список персонажей и вариантов дизайна карт будет постоянно пополняться. Авторские права на изображения всех персонажей очищены, поэтому карты с индивидуальным дизайном доступны для клиентов абсолютно легально.
Заказать карту с индивидуальным дизайном можно на сайте Сбербанка.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости тематики
- Сбербанк совместно с "ВКонтакте" запустил сервис "Карты с индивидуальным дизайном"
- Ассоциация менеджеров опубликовала рейтинг "ТОП-1000 российских менеджеров"
- Бизнес-школу для студентов Дальнего Востока открыл Сбербанк
- На Дальнем Востоке началась выдача кредитов по программе "Доступный кредит для МСП"
- Мировые эксперты-футурологи обсудили глобальные тренды, роль и место России
- Apple Pay стал доступен клиентам банка "Открытие"
- Проект Check by Sberbank укрепит экономические связи между Россией и Китаем
- ВТБ24 открыл новый офис во Владивостоке
- Sberbank CIB представил новый аналитический продукт Sberbank Investment Research
- Призы за добрые дела дарит Дальневосточный Сбербанк
Новости раздела
- Сбербанк совместно с "ВКонтакте" запустил сервис "Карты с индивидуальным дизайном"
- В Приморье на заводе "Звезда" сдали первый дом по программе "Служебное жилье" НК "Роснефть" (фото)
- На Дальнем Востоке будет создана партнерская сеть рекрутинговых агентств
- В Приморье лучший малый и средний бизнес отметят премией "Золотой мост"
- Ассоциация менеджеров опубликовала рейтинг "ТОП-1000 российских менеджеров"
- В Приморье "Ростелеком" начал новый проект
- Владивостокская прокуратура в работе коммерческой компании нашла несколько правонарушений
- В Приморье практически невозможно найти готового специалиста
- Глава АСИ: Перевод госуслуг в электронный вид - ключевой резерв развития бизнеса в регионах
- В Приморье уплата налогов уходит в облака
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Большинство россиян все еще используют зарплатные карты не по назначению
- Стало известно, что будет с Владивостоком, если на него сбросят ядерную бомбу (фото)
- Аналитики допустили рост доллара до 120 рублей
- Утверждены даты проведения III Восточного экономического форума во Владивостоке в 2017 году
- Крокодил в Свободном порту Владивосток не ловится
- Суд над охранниками Пушкарёва превращается в посмешище
- Улететь из Владивостока становится все сложнее и сложнее
- Чиновники Минвостокразвития бегут с острова Русский
- Капремонт в Приморье с 1 января резко подорожает
- Во Владивостоке работников Следственного комитета поблагодарили за арест Улюкаева (фото)