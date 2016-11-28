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В Приморье на заводе "Звезда" сдали первый дом по программе "Служебное жилье" НК "Роснефть" (фото)

28 Ноября 2016, 09:42 | Приморье

В Большом Камне для работников судостроительного завода «Звезда» по заказу НК «Роснефть» построили жилой дом. Сдали его 25 ноября, первые ключи 10 жильцов получили в торжественной обстановке. Всего в новом доме 68 квартир - 20 двухкомнатных и 48 однокомнатных.


 

«Мы очень рады, что это событие произошло благодаря решению компании «Роснефть», которое было принято в марте этого года. Игорь СЕЧИН принял решение, что компания вложит средства в строительство служебного жилья. И вот сегодня конец ноября и первый дом уже сдан. Еще мы рады, что строится и второй дом, рядом с первым, планируется, что в конце первого квартала 2017 года мы сдадим и его», – сказал генеральный директор Дальневосточного завода «Звезда» Юрий ФИЛЬЧЕНОК.


 

По программе «Служебное жилье» НК «Роснефть» будет построено 6 жилых домов, 4 из которых сдадут в следующем году. Также к строительству жилья подключилась и Администрация Приморского края, они пообещали построить несколько домов на 750 квартир, уже сейчас ведется проектирование и подготовительная работа. Всего планируется в ближайшие несколько лет в г. Большом Камне построить более 3,5 тыс. квартир.

По словам Юрия Фильченок, в городе реконструируют коммунальные сети: электричество, водоснабжение, водоотведение. В город тянется газопровод — директор завода уверен, что природный газ придет в дома жителей в следующем году и на завод «Звезда», чем удешевит производство.


 

За последнее время завод «Звезда» пригласил на работу многих специалистов из разных районов Приморского края и России, но у большинства из них нет жилплощади в самом городе, некоторым приходится снимать, жить в общежитии или приезжать на работу из других поселений.

«Я работаю на заводе с сентября месяца, а проживаю с семьей в Дунае, там супруга устроилась на работу учителем, - рассказывает работник «Звезды» Антон МАЛАШОХОВ. – Информацию о том, что нам здесь дадут квартиру жена, восприняла очень позитивно. Мы постараемся переехать в нее в начале декабря. Сам я из Хабаровска и раньше с супругой и ребенком жили всегда на съемных квартирах, но как узнали о заводе в Большом Камне. Решили пока молодые переехать и поучаствовать в большой работе на благо Родины».


 

Таких смельчаков на заводе достаточно, к примеру, Владимир ГРИДНЕВ на заводе с самого начала пусконаладочных работ трудится наладчиком технологического оборудования, занимается обслуживанием машин, термической резкой. Сам он с Уссурийска, но сейчас проживает в общежитии завода. А дома в Уссурийске у него живет супруга с 4-х летней девочкой. Пока что глава семейства видит супругу и ребенка только на выходных — они живут в однокомнатной квартирке в Уссурийске, в Большом Камне теперь у них тоже есть жилье.


 

Первыми ключи получили десять человек. Пятеро из них — рабочие, а еще среди счастливчиков бухгалтер, технолог, мастер, водитель транспортера, крановщица. Но новые жильцы смогут заселится только ближе к Новому году. Жилье еще обязательно меблируют, повесят карнизы для штор, поставят в каждой квартире кухонный гарнитур, диван, шкаф-купе или встроенный шкаф (в однокомнатной), стенку, стулья, обеденный стол. А все коммуникации в новых домах уже подключены.


 

Иван КРЫШАН, фото автора, Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: сечин  недвижимость  большой камень  Звезда  служебное жилье 



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Комментарии

  • Псевдоним10:29, 28.11.2016#

    Эти дома строятся только для илиты роснефти которая будет сдесь работать но не для тех работников завода которые сейчас работают

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