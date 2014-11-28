Во Владивостоке пройдет краевая конференция предпринимателей

28 ноября 2014 года в Приморье пройдет ежегодная краевая конференция предпринимателей по теме – «Комфортный бизнес-климат. Актуальные рецепты предпринимателей», сообщает primorsky.ru.

Мероприятие проводит Администрация Приморского края совместно с Агентством стратегических инициатив и общественными объединениями предпринимателей. В ходе конференции будут обсуждаться меры по улучшению предпринимательского и инвестиционного климата в регионе. Особое внимание будет уделено инициативам бизнес-сообществ.

«Конференция предпринимателей Приморья получила общественное признание как удобная коммуникативная площадка для эффективного взаимодействия предпринимателей с органами власти Приморья, как место для деловых встреч и контактов», - отметил первый вице-губернатор Приморского края Александр Костенко.

В рамках Конференции будет проведено четыре круглых стола – «Институты развития. Взгляд со стороны», «Инициативы бизнес-сообщества. Конкуренция инициатив», «Промышленные площадки. Удобная гавань для бизнеса», «Клонирование бизнеса. Франчайзинг как модель быстрого роста».

Участие в мероприятии примут представители региональных объединений «ОПОРА РОССИИ», «Деловая Россия», «Конгресс промышленников и предпринимателей (работодателей) «Приморье», «Ассоциация Молодых Предпринимателей России».

Участники круглого стола «Институты развития. Взгляд со стороны» обсудят опыт работы организаций инфраструктуры поддержки и перспективы их развития, модератором круглого стола будет Антон Яремчук – заместитель руководителя управления по проектам улучшения инвестиционного климата Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов.

Представители бизнеса и муниципальной власти смогут больше узнать о возможностях созданной в крае инфраструктуры поддержки предпринимательства, задать их представителям вопросы, обозначить проблемы, с которыми сталкиваются.

На круглом столе «Инициативы бизнес-сообщества. Конкуренция инициатив» участники обсудят механизмы диалога бизнеса и власти, а также реализуемые инициативы бизнес-сообщества и проведение оценки регулирующего воздействия в Приморском крае.

Модераторы круглого стола – руководитель Представительства АСИ в Дальневосточном федеральном округе Ольга Курилова и руководитель Представительства АСИ в Южном федеральном округе Александр Хуруджи.

Участники круглого стола «Промышленные площадки. Удобная гавань для бизнеса» обсудят региональный опыт формирования промышленных площадок, проблемы доступности земельных, энергетических ресурсов, получений разрешений на строительство.

Участники круглого стола «Клонирование бизнеса. Франчайзинг как модель быстрого роста» расскажут о преимуществах создания бизнеса по франчайзингу, предложат конкретные франчайзинговые проекты. Модератор – заместитель советник Министра России по развитию Дальнего Востока – Андрей Демидов.

Конференция завершится пленарной дискуссией «Комфортный бизнес-климат. Актуальные рецепты от предпринимателей». Участники обсудят инициативы бизнес-объединений Приморья, направленные на снижение административных барьеров и на формирование комфортного бизнес-климата края.

Кроме того, в рамках Конференции состоится церемония награждения победителей ежегодного краевого конкурса «Предприниматель Приморья» и «Ты – Предприниматель». Будут награждены 18 предпринимателей из 10 муниципальных районов Приморского края.

ZRPRESS.RU, Владивосток.