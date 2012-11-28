Дальний Восток ждал нового бункеровщика 20 лет

ПРИМОРЬЕ, 28 ноября, ZRPRESS. Дочерняя компания "Газпром нефти" ООО "Газпромнефть Марин Бункер" приобрело новый танкер-бункеровщик для работы в морских портах Приморья. Это первое новое бункеровочное судно, пришедшее в российские морские порты Дальнего Востока за последние 20 лет.

Судно грузоподъемностью 6,8 тыс. тонн получило название "Газпромнефть

Зюйд-Ист". Бункеровщик построен в 2012 году, имеет неограниченный район плавания и отвечает всем международным конвенциям в области судоходства.

"Приобретение нового судна позволит компании значительно укрепить позиции на активно развивающемся бункерном рынке Дальневосточного региона. В дальнейшем компания планирует увеличение объемов продаж бункерного топлива и расширение географии деятельности внутри страны и за рубежом", - приводит пресс-служба слова генерального директора ООО "Газпромнефть Марин Бункер" Андрея ВАСИЛЬЕВА.

"Газпромнефть Марин Бункер" создано в 2007 году для организации круглогодичных поставок нефтепродуктов - мазута, судового топлива и масел - морским и речным транспортом. Порядка 85% потребителей услуг компании составляют иностранные судовладельцы. В 2011 году "Газпромнефть Марин Бункер" увеличил объем розничной реализации бункерного топлива (бункеровки "в борт") на 44% по сравнению с 2010 годом. В целом совокупные годовые объемы реализации судового топлива компании увеличились в 1,5 раза - до 2,2 млн тонн.

Олег КЛИМЕНКО, «Золотой Рог».