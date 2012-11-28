"Лучших молодых оценщиков" выберут в марте

До 15 декабря 2012 года продлен срок подачи заявок на участие в конкурсе «Лучший молодой оценщик - 2013». Конкурс посвящен 20-летию РОО, итоги будут объявлены на торжественном мероприятии в марте 2013 года.

Конкурс имеет два этапа. Первый этап проводит региональное отделение: участники конкурса, подавшие заявки в свое региональное отделение, выполняют отчет и сдают в жюри регионального отделения. Независимо от количества участников, жюри регионального отделения отбирает один отчет по направлению (объект недвижимости или оборудование) и вместе с протоколом и контрольным листом направляет в электронном виде в РОО до 20 января 2013 года.

Второй этап будет проводиться СРО РОО с участниками – победителями I этапа конкурса.

"Золотой Рог".