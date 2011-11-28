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Транспортная компания из Приморья вошла в 50 лучших российских предприятий
ВЛАДИВОСТОК, 28 ноября, ZRPRESS. ООО «Кимберлит» (бренды «Ретро-такси» и «LimoClub») в рамках «Всероссийского бизнес-рейтинга» заняло 36-е место в номинации лучшие российские компании-2011 по профилирующему классификатору вида экономической деятельности (ОКВЭД) «Такси».
Результаты «Всероссийского бизнес-рейтинга» основаны на данных государственных органов статистики Российской Федерации за отчетный период. Предприятия ранжировались согласно достигнутым результатам по четырем экономическим показателям: чистая прибыль, рентабельность собственного капитала, оборотные активы, основные средства предприятия.
Досье: Организационный комитет «Всероссийского бизнес-рейтинга» ставит перед собой цель создать независимую и прозрачную систему, которая определяет, награждает, распространяет информацию о лидерах российской экономики за их вклад в развитие России на национальном и международном уровнях. Созданный рейтинг показывает реальных лидеров экономики страны, а также их привлекательность для инвесторов и потенциальных партнеров, информирует органы власти о состоянии дел на предприятии, его успехах и достижениях.
«Для компании из Приморского края 36-е место в рейтинге лучших российских таксомоторных компаний – это достойный результат. Мы обошли многие крупные компании из западной части России и не собираемся на этом останавливаться. Наши экономические показатели позволяют нам уверенно смотреть в будущее, и мы планируем расширять сферу своей деятельности», – рассказывает Дмитрий Гранкин, директор компании «Ретро-такси» и «LimoClub».
Ранжирование проводилось среди 650 000 предприятий со 100%-ным российским капиталом (независимо от формы собственности), которые зарегистрированы и работают на территории РФ. В рейтинге представлены исключительно предприятия-лидеры, закончившие отчетный период с прибылью и являющиеся лучшими налогоплательщиками, согласно официальным данным статистики РФ. Система сравнения и оценки основана на цифрах и фактах финансовых отчетов предприятий в соответствии с European standard rating (Европейский стандарт рейтингования), собщает пресс-центр компании LimoClub.
Досье: ООО «Кимберлит» (бренды «Ретро-такси» и «LimoClub») предлагает прокат, аренду лимузинов, ретро-автомобилей, авто класса premium, а также услуги такси. Это единственная компания в Приморском крае, имеющая в собственности настоящие ретро-автомобили, выпущенные в 50-60 гг. прошлого века, а также эксклюзивные лимузины разных марок.
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