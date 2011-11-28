Потребителям надо научиться отличать хороших производителей от недобросовестных

ВЛАДИВОСТОК, 28 ноября, ZRPRESS. Большая часть производителей консервов сайры откровенно «химичат» с содержанием рыбы.

Вместо вкусной и полезной сайры производители народного продукта продают жителям Приморского края воду. В редакцию «ЗР» поступили результаты независимого исследования аккредитованной лаборатории "Лабораторный комплекс ветеринарно-санитарной экспертизы" при Дальневосточном федеральном университете консервов из сайры, которое выявило массовый обман потребителя.

В лаборатории проверили 14 банок сайры разных производителей, в том числе «Деликон», «Рыбозавод Большекаменский», «Приморрыбснаб», «Юнион Траст», «Морепродукт», ЗАО «АПК Славянский 2000», рыбокомбинат «Островной», «Дальморепродукт» и еще нескольких зарубежных компаний. Результаты исследования впечатляют: в большинстве случаев производители не докладывали в банку рыбу, предпочитая наполнить тару обыкновенной водой. В банках особо «экономных» производителей не хватало до 70 граммов!

Согласно шокирующим результатам исследований, всего 140 граммов рыбы обнаружено в банке, произведенной «Юнион Траст» по заказу «Континент ДВ», в консервах рыбозавода «Большекаменский» - всего 164 грамма. В сайровых консервах компании «Деликон» реальный вес рыбы составляет 177 грамм. 160 граммов в банке импортного производителя из Таиланда, использующего торговую марку «Фортуна», в продукте ОАО "Морепродукт" – 137 граммов.

К сожалению, производители пользуются тем, что ГОСТ не регламентирует точный вес рыбы в банке. Однако как рассказали «ЗР» эксперты нескольких лабораторий, тестирующих рыбные консервы, соответствие продукции ГОСТ выясняется, если провести анализ укладки. «Куски рыбы и филе-кусочки плотно уложены поперечным срезом к донышку и крышке банки. Высота кусков, филе-кусочков или порций рыбы должна быть равна внутренней высоте банки или быть на 4-5 мм ниже ее».

Проще говоря, производителя обязали так укладывать рыбу, чтобы не было пустот. Именно так и делает часть производителей. Например, оборудование плавбаз невозможно перестроить так, чтобы они нарушали ГОСТ. Их показатели веса рыбы в банке, наверное, и нужно считать нормой. У компании «Дальморепродукт» в банке 207 грамм, у Преображенской базы тралового флота – 197 граммов. Есть и береговые предприятия, предпочитающие не экономить на потребителях и производящие отличный продукт. Так, в банке, изготовленной на заводе «Приморрыснаб», также более 215 граммов. 205 граммов в банке хабаровского производителя - Колхоз им. 50 лет Октября. Рыбокомбинат «Островной» кладет по 185 граммов рыбы.

Стоит отметить, что вес нетто в банке может быть разным. Производители из Таиланда (торговая марка «Морской Котик») указывают вес на банке 185 граммов. Российские производители показывают от 230 до 250 граммов.

Показательно соотношение бульона и рыбы. Результаты исследований подтверждают, что добросовестный производитель, обеспечивающий качество своей продукции, будет наливать в банку от 20 до 25% бульона. Если больше, значит, компания уже начинает экономить на рыбе. Вот как выглядит соотношение воды и бульона у «проблемной» продукции:

ООО "Деликон Продукт - рыбы 71%, бульона 29%;

"Тай Юнион Фрозен Таиланд" - рыбы 63%, бульона 37%;

ОАО "Морепродукт" - рыбы 57%; бульона 43%;

Рыбозавод Большекаменский - рыбы 67%, бульона 33%.

Размах такой масштабной аферы со стороны рыбопереработчиков даже трудно представить. Особенно тем дальневосточникам, которые еще с советских времен помнят, что такое вкусная консервированная сайра и сколько ее должно быть в банке. Но такие фокусы с рыбой обязаны пресекать контролирующие органы. Например, Роспотребнадзор. Обязана вмешаться и администрация Приморского края, так как она из краевого бюджета выделяет деньги производителям за каждую произведенную банку. Ведь любая сайра, произведенная в регионе, еще с советских времен является визитной карточкой Дальнего Востока, так как именно дальневосточные предприятия являются основными производителями этого продукта в масштабах страны.