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В Приморье производителям представят актуальные экспортные стратегии в сфере марикультуры и сельского хозяйства
10 ноября, в 9:30 во Владивостоке в отеле «Азимут» (ул. Набережная, 10) пройдет конференция «Производство — точка роста экономики региона в условиях импортозамещения». На ней представители власти, научной среды и компаний, работающих в сфере сельского хозяйства и марикультуры, поделятся знаниями и опытом с приморскими представителями малого бизнеса в сфере сельского хозяйства и производства гидробионтов, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
Организатором конференции является АНО «Центр развития экспорта Приморского края». Поддержку мероприятию оказала Администрация Приморского края.
«В Приморье есть все условия для успешного производства марикультуры, а его развитию уделяется большое внимания. Логичным шагом для ведущих бизнес в этой сфере предпринимателей становится работа на экспорт. В рамках нашей конференции мы познакомим их с актуальными данными о состоянии отрасли и дадим практические советы по ведению бизнеса с нашими азиатскими соседями», - прокомментировал Сергей Казаков, генеральный директор АНО «Центр развития экспорта Приморского края».
Одним из спикеров станет специалист по импортно-экспортным операциям, представляющий компании Nisikawa Consulting и Azuma Shipping на Дальнем Востоке России, Сигэру Нисикава. Он расскажет о специфике работы с японскими компаниями. Данными о перспективах и текущем состоянии сельского хозяйства в крае поделится председатель Общественного экспертного совета ПК по развитию сельского хозяйства Алексей Емельянов.
«Санкции и контрсанкции обеспечили отечественному сельскому хозяйству вполне конкурентные условия на мировом рынке — и в отдельных регионах работа на экспорт составляет существенную статью фермерского дохода. Несмотря на последствия прошедшего недавно тайфуна, Приморье также обладает большим потенциалом в этой сфере. Я расскажу об открывающихся здесь возможностях, основываясь на опыте членов нашего Общественного экспертного совета» - рассказал Алексей Емельянов.
Участников конференции ждет пленарная сессия, где они узнают об особенностях экспорта приморской продукции в страны Восточной Азии, текущем состоянии экономики Приморья, а также об особенностях работы в условиях территории опережающего социально-экономического развития (на примере Свободного порта «Владивосток»).
В ходе экспертных сессий гостям расскажут об успешном ведении сельского хозяйства и производства марикультуры в условиях импортозамещения, а также представят эффективные экспортные стратегии в данных сферах.
Участие в мероприятии бесплатное, по предварительной регистрации. Все вопросы по телефону +7 (423) 276-64-97. Контактное лицо – Алексей Колобов
Предварительная программа конференции:
9:30-10:00 – регистрация участников;
10:00-10:15 – открытие конференции, вступительное слово;
10:15-12:30 – пленарная сессия «Производство — точка роста экономики региона в условиях импортозамещения».
12:30-13:00 – Перерыв/кофе-брейк.
13:00-15:00 – экспертная сессия №1 «Марикультура как компонент экспорта в Приморском крае». Спикеры: представитель компаний Nisikawa Consulting и Azuma Shipping на Дальнем Востоке России Сигэру Нисикава, руководитель Центра аквакультуры прибрежных биоресурсов Института биологии моря им. А.В. Жирмунского ДВО РАН Сергей Масленников, президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов;
13:00-15:00 – экспертная сессия №2 «Сельское хозяйство как компонент экспорта Приморского края». Спикеры: председатель ОЭС ПК по развитию сельского хозяйства Алексей Емельянов, руководитель ФГУП «Дальневосточное» («Суражевка») Владимир Сидоренко, представители «Росссельхозбанка».
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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