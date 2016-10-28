Рейтинг 100 крупнейших компаний Дальнего Востока по выручке и темпам роста показывает реальные дела

Планку отсечения в три миллиарда рублей выручки перешагнуло по итогам 2015 года 180 компаний Востока России. Поэтому Рейтинг по выручке мы вновь раздвинули до 150 участников. Однако анализ ведем ТОП-100. Большинство из них приросли минимум на миллиард рублей. Может, сказался настрой?

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Весь 2015 год мы жили в предвкушении больших дел. Проектная экономика Минвостокразвития РФ вдохновляла. Санкции казались временными. Проекты - заманчивыми. Преференции - близкими. А потом бизнес исчерпал внутренние резервы. И к концу года каждое пятое предприятие показало спад и отрицательный темп роста. У некоторых дело дошло до приостановки производства. Однако большинство к концу года наскребло «плюс» по РСБУ.

Рейтинг-2015 по выручке наглядно демонстрирует: региональные локомотивы приросли, кто на миллиард, кто на десять. Чего больше в этом «сверхмиллиарде» - долларовой маржи или роста рублевых цен, посмотрим в Рейтинге эффективности бизнеса. Мы же попробуем анализировать ситуацию с ТОП-100 крупнейших.

Драйверы роста

Абсолютным лидером быстрорастущих компаний стало ООО «Эльгауголь», в три раза превысив темпы роста за год. За ним драйвером для дальнейшего развития стала геологоразведка: АО «РН-Шельф-Дальний Восток» - 298% темпов прироста - и ОАО «Дальморнефтегеофизика» - 148%. Похоже, переживая спад спроса на нефтегазовом рынке, российские корпорации готовят базу для будущего подъема. А далее расположились АО «Восточный порт» с 129,5%, ООО «Солнцевский угольный разрез» - 104,7%, «ДНС Приморье» (торговля) - 109,2% и «ДДК» (обработка алмазов) - 93,8%, ФГУП «Спецстройтехнологии» - 93%, АО «Океанрыбфлот» - 91,3%, ООО «Северное золото» - 91%.

Драйверы роста в своих отраслях отражают реальный срез ожидаемых точек подъема в регионах уже в этом году, когда экономика бьется в попытках оттолкнуться от дна кризиса. Можно увидеть, что у каждого региона эти точки - разные по специализации, но все они завязаны на мировой рынок. Ну, кроме «Спецстройтехнологий», к которым с подачи вице-премьера Дмитрия РОГОЗИНА де-факто еще в 2015 году перетекли объемы бывшего генерального подрядчика космодрома «Восточный» ФГУП «Дальспецстрой». Что из этого вышло? Пока продолжение в Басманном суде.

Еще один лидер роста из несырьевого сектора - торговая компания «ДНС Приморье». Группа «ДНС» купила третьего в Приморье игрока на рынке бытовой техники - торговые сети «Спектр». Но в основном лидеры принадлежат к ресурсодобывающим и экспортно ориентированным отраслям.

Напомним, в прошлом году мы выстроили ТОП-150 по темпам роста выручки. Согласимся, что метод спорный для региона, где каждый губернатор мечтает, чтобы кто-нибудь из «золотой сотни» РФ бросил якорь на его территории. И в основе быстрого роста компании могут лежать как модернизация и расширение («Восточный порт»), так и предшествующий спад: упал, отжался - и поднялся в верхние строки рейтинга. Другое дело - стабильный рост выручки. С этой стороны сенсаций в нашем рейтинге по величине выручки долго не предвидится. В ресурсодобывающих компаниях спад возможен по двум причинам - истощение месторождения (ресурсов) и мировая конъюнктура (в нашем случае - еще и экономические санкции). А вот выгрести из этого инерционного потока удается не всем.

Ведь кризис не только на российской «уолл-стрит». На второй год кризиса, пытаясь оттолкнуться от дна, собственники и ТОП-менеджеры ресурсодобывающих и экспортно ориентированных компаний - а это основа экономики Дальнего Востока - вели себя по-разному. Но проблемы у них были общими.

Компания № 1

Вновь наш ТОП-100 возглавляет бриллиант дальневосточной экономики - АК «АЛРОСА». Это компания № 1 не только Дальнего Востока, а в целом России. Минувший год в ее истории станет вехой: «АЛРОСА» обошла своего давнего партнера и конкурента De Beers и стала мировым лидером в алмазной отрасли.

Однако спад на мировом рынке не обошел алмазного экспортера. Почти весь год «АЛРОСА» планово снижала объемы добычи и реализации сырья, скорректировала цены на 15% - они упали на уровень 2011 г. Снижение объемов продаж в каратах и вовсе достигло 24%, но конъюнктура валютного рынка способствовала росту финансовых результатов компании. По словам президента АК «АЛРОСА» Андрея ЖАРКОВА, «рост основных финансовых показателей в 2015 году обусловлен как благоприятной для продаж конъюнктурой валютного рынка, так и контролем за издержками компании».

Выручка «АЛРОСА» в кризисный год увеличилась на 8% - до 224,5 млрд рублей, а темпы прироста - 16% - даже превысили аналогичный показатель 2014 года. А если учесть, что предыдущий год компания завершила с убытком в 16,8 млрд руб. (по МФСО), то финансовые результаты 2015-го вызывают уважение. Чистая прибыль АК «АЛРОСА» составила 32,2 млрд руб. что позволило досрочно погасить корпоративные и биржевые облигации и кредит на сумму $85 млн.

Досье «Дальневосточного капитала»: Сегодня группа «АЛРОСА» добывает 95% алмазов в России и 30% - в мире. В ее активах 26 месторождений, 16 кимберлитовых трубок. В 2017 г. АК «АЛРОСА» отметит 60-летний юбилей создания треста «Якуталмаз». Штаб-квартира корпорации находится в г. Мирном РС (Я). На 31.12.2015 г. основными акционерами ПАО «АК «АЛРОСА» были Федеральное агентство по управлению имуществом РФ - 43,93%, министерство имущественных отношений Республики Саха (Якутия) - 25%, 8 улусов Якутии - 8%, прочие юридические и физические лица - 23,07%, среди которых инвестфонды Oppenheimer Funds, Lazard Asset Management, Genesis, Capital Group. 1 июля 2016 г. правительство РФ продало часть госпакета АК «АЛРОСА» - 10,9% - за 52,2 млрд руб. Вся компания оценена в 478,7 млрд руб.

О том, как новый менеджмент разгребал «авгиевы конюшни» социального и не совсем социального бремени, «ДК» рассказывал в прошлых комментариях к Рейтингу-100. В кризис пришлось уменьшать вложения в освоение новых месторождений, а долги «АЛРОСА» выросли еще на 15% и составили три миллиарда долларов с хвостиком, из которых $350 млн предстояло погасить в нынешнем году. И хотя в 2016-м вновь приходится сокращать добычу, менеджмент сделал упор на реализацию алмазов. Офисы «АЛРОСА» расположены в основных мировых центрах торговли алмазами: в Антверпене, Рамат-Гане, Дубае, Гонконге, Нью-Йорке, Лондоне. В дни ВЭФ-2016 «АЛРОСА» открыла Евразийский алмазный центр в Свободном порту Владивосток. Планирует к 2018 г. удвоить продажи алмазов в страны АТР.

Якори территорий

Правда, по версии «РосБизнесКонсалтинга», рейтинг крупнейших компаний Дальнего Востока возглавляет главный добытчик нефти в регионе «Сахалин Энерджи». С 381-миллиардной выручкой СП расположилось на 26-й строчке российского рейтинга региональных компаний. Но согласно закону об СРП иностранным инвесторам гарантирована закрытость финансовых показателей. И «Сахалин Энерджи» нет в наших рейтингах. Зато отметим расширение присутствия в регионах Дальнего Востока «национального достояния россиян». Самые большие государственные корпорации (пусть и с долей миноритариев) в минувший год поменялись местами: № 1 - «Роснефть» и № 2 - «Газпром». Так же они расположились и в нашем рейтинге по выручке - нефтяные повыше, и вряд ли их подвинет «Сила Сибири» без создания крупной газопереработки в регионе.

Наше повышенное внимание к крупному бизнесу объяснимо. Твердым правилом игры федерального центра стало: пополняй региональные бюджеты территории, с которой берешь ресурсы и где зарабатываешь прибыли. Дочек с налоговым «приданым» распределили по территориям. «Всем сестрам по серьгам» досталось. И в нашем Рейтинге крупнейших компаний по выручке сегодня представлены все субъекты ДФО, кроме Еврейской автономной области. О ней - отдельно.

Расширили представительство участников Сахалин, Чукотка и Амурская область. Немного уменьшилось представительство в ТОП-100 Хабаровского и Приморского краев. При этом Приморье всегда брало ТОП-100 численностью пищевых и торговых компаний. Сегодня их количество снизилось, специализация - изменилась, да и помельчали участники ТОПа. Отрасли, похоже, переформатируются, чего и следовало ожидать со сменой губернатора и деловой элиты региона. Кстати, этим не замедлили воспользоваться конкуренты. В Приморье быстро расширяет свое присутствие торговый капитал из Хабаровского края и центральной части России.

Вторая причина сужения квоты в ТОП - большая доля предприятий машиностроения, которые уже встроены в вертикально интегрированные корпорации России. Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю. А. Гагарина, став филиалом «Компании «Сухой», исчез из рейтинга еще 3 года назад. По информации из открытого доступа можно судить о продолжающейся на КнААЗ масштабной модернизации, строительстве цехов в рамках подготовки к выпуску нового истребителя «Т-50». А вот о производстве гражданской продукции - самолетов «Суперджет», как оно в режиме санкций нашло замену импортным моторам и приборам, можно только догадываться. Как и о налоговых отчислениях с выручки в бюджет Хабаровского края. После санации и начатого «Объединенной судостроительной корпорацией» раздела «Амурского судостроительного завода» мы можем недосчитать в региональном ТОПе еще одной компании.

Приказ «прикрыться» могут получить и другие работающие по оборонному заказу предприятия региона. Например, ПАО «ААК «Прогресс», которое выпускает не только вертолеты. Судя по годовому отчету ПАО, убытки арсеньевской компании на оборонном заказе зашкаливают. Доля оборонки в машиностроении двойного назначения вновь растет. С 1 января 2016 г. окончательно, вместе с показателями, ушло под крыло оборонного комплекса АО «Дальневосточный завод «Звезда». Похоже, в оборонном комплексе к открытым торгам по размещению госзаказа частные компании допустят не скоро.

Нет в ТОП-25 и главного налогоплательщика региона - Дальневосточной железной дороги. Вряд ли железнодорожники смогли перекрыть спад грузооборота подъемом цен. А вот представители другой естественной монополии на Востоке России - энергетики - со всеми своими дальневосточными издержками в рейтингах представлены. И читатели сами могут судить, насколько замкнутые энергосистемы региона готовы перейти на единый общероссийский тариф с 1 января 2017 г. Даже опекун в лице крупнейшей и прежде успешной российской компании «РусГидро» не смог перекрыть убытки дальневосточных «приемышей». В ТОП-11 энергетики занимают три места, а прирост выручки (пусть и дебиторской) даже ниже роста энерготарифов в регионе. Похоже, ЭС Востока ждет очередная реформа. И в дальневосточном энергетическом квартете опять будут переставлять стулья.

Сегодня по регионам округа делят ТОРы. Станут ли они базой для новой истории успеха? Судя по заявкам резидентов Свободного порта Владивосток и ТОРов, дальневосточный ТОП-100 вряд ли в ближайшие годы изменится. А вот внести диссонанс в дальневосточную и без того не сбалансированную модель рынка бизнес, получивший преференции, может.

Слабое звено

Второй год в Рейтинге-100 нет ни одного предприятия из Еврейской автономной области. И инвестор тут свой, дальневосточный, с лондонским досье - ГК «Петропавловск». И губернатора сменили на экономиста. И по мониторингу АСИ, ЕАО единственная показала рост и лучший результат в национальном рейтинге по инвестиционной привлекательности субъектов Дальнего Востока. Только региональный бизнес-климат - лишь один из трех факторов, влияющих на инвестиционную среду и комфортность ведения бизнеса в регионе. Первый, и главный, - спрос в регионе, второй - специфика отраслевой структуры экономики, которая исторически сложилась на территории. Спрос не изменился: локальный рынок узок, российский - далеко, а в АТР еще надо пробить дорогу. А вот структура может стать преимуществом старых предприятий в привлечении инвестиций - профессиональные рабочие руки, социально обустроенная инфраструктура. Это и есть экономический фундамент и социальный плацдарм для проектной экономики региона.

Можно сколько угодно уповать на Агентство по развитию человеческого капитала, которое за год обещает привозить на Дальний Восток по 1000 спецов. Но возводить новые жилые кварталы и города, как показал опыт Звездного городка на Востоке, проблемно.

Инвесторы говорят, дешевле снести проблемный «АвтоВАЗ» и построить новый автозавод, чем модернизировать. Дешевле - при условии, что рядом с Тольятти. А что происходит в новой модели дальневосточного рывка в Большую Евразию? Замену регионального бизнеса федеральными игроками мы наблюдаем не первый год. А теперь еще и козырь в виде преференций новым игрокам.

Былой участник ТОП-100 Теплоозерский цементный комбинат из ЕАО сегодня на грани остановки. Заказов нет. В завершающую стадию вступило строительство Бурейской ГЭС и космодрома в Амурской области, куда шел высококачественный цемент из Облученского района. Кризисный спад на рынке строительства жилья: падение в 2015-м составило более 11%. Теплоозерский с выручкой свыше полутора миллиарда рублей пережил бы временный спад. А вот неравноправную конкуренцию с новым резидентом ТОР может не пережить. Проект помольной установки из китайского цементного клинкера в селе Березовка, зачатый еще в 2011 г., неожиданно в этом году, уже построенный, получил государственные преференции в рамках ТОР «Благовещенск». И не только налоговые, но и квоты на китайских мигрантов для обслуживания китайского оборудования. Да плюс беспошлинное сырье из КНР.

Конечно, усугубила участь Теплоозерска принадлежность к цементной империи семьи Пушкаревых - группе «Востокцемент». Глава семьи, опальный мэр Владивостока вместе с братом - нынешним главой УК «Востокцемент» - изолированы от управления. Последствия аукнутся уже в ТОП-2016 и по «Спасскцементу», и по «Якутцементу», которые являются базой дальневосточной индустрии. Сегодня же реальная безработица грозит 1000-му коллективу цементников Теплоозерска, а новому губернатору ЕАО - вместо доходов в бюджет головная боль. Завтра же цена стройматериалов может стать мигренью для всех исполнителей проектов.

Вот и «Амурметалл» из Хабаровского края - претендент на вылет. Единственное на Дальнем Востоке металлургическое производство переживает третье (или четвертое?) банкротство.

Ну не везет «Амурметаллу» с менеджерами и собственниками! Сегодня снова заседают комиссии, убеждая друг друга, что завод нужен, что в металле нуждаются стройки региона, верфи, опять же, строятся… Да и 4-тысячный профессиональный коллектив металлургов скопом не перевезешь… Инвесторы вроде бы имеются, и реальные. Один реализует проект по строительству «Хабаровского сталеплавильного завода» с объемом инвестиций в 5 млрд рублей вблизи Хабаровска. У другого - ГК «Петропавловск» - в портфеле свой проект металлургического завода для переработки железной руды. А новые верфи Большого Камня мечтают о собственном сталелитейном заводике поближе… Красная цена «Амурметалла» - с комплексом зданий и оборудования, с железнодорожной веткой и энергоснабжением - 3 млрд руб. Дорого, говорят инвесторы. Ведь еще нужно вложить 10-15 млрд руб. в модернизацию прокатного стана.…

Пока собственники боятся продешевить, конкурсный управляющий уже год распродает имущество металлургического комбината «в розницу». Не эта ли выручка обеспечила «Амурметаллу» место в середине нашего ТОПа по итогам 2015-го?

Впрочем, примеров того, когда региональный бизнес вслед за ресурсами уступает рынки перед натиском более крупного капитала, немало. Нет в рейтинге «Михайловского бройлера», который пять лет назад подмял под себя чуть ли не весь дальневосточный рынок мяса птицы. Широко шагнул. В сентябре 2015 года от банкротства компанию спас российский капитал в лице «Агрохолдинга «Приморье», который прикупил «Хабаровский бройлер», «Птицефабрику «Надеждинская» и торговый дом «Михайловский». От верного банкротства крупнейший перерабатывающий масложиркомбинат «Приморская соя» спас другой инвестор - «Русагро». С капиталом и стратегией. Надеемся, мы увидим перезапущенные предприятия в следующем рейтинге.

Вообще-то, от аграрного бума в регионе можно было ожидать большего представительства в ТОП-100. Но в нынешнем Рейтинге-2015 перемен немного. Дебютанты единичны. А хребет экономики региона по-прежнему составляют ресурсодобывающие и экспортно ориентированные компании. Эта ориентация и сохранила основной костяк Рейтинга крупнейших компаний Дальнего Востока по итогам 2015 г. Не всех. Больше всего пострадали компании, нацеленные на родной берег…

Елена БАРКОВА.

Журнал "Дальневосточный капитал", октябрь, 2016 год.