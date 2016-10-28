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Во Владивостоке состоится масштабная благотворительная акция "Чья-то жизнь уже не мелочь!"
Розничная сеть «Ростелекома» и фонд «Линия жизни» проведут во Владивостоке благотворительную акцию, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
Компания «Ростелеком – Розничные системы» (дочернее предприятие ПАО «Ростелеком») и фонд «Линия жизни» запускают масштабную благотворительную акцию «Чья-то жизнь уже не мелочь!». Акция стартует в эти выходные во Владивостоке.
Целью акции является сбор мелочи на лечение тяжелобольных детей. Сдать мелочь может любой желающий в центре продаж и обслуживания «Ростелеком» 28 октября с 15:00 до 19:00 и 29 октября с 12:00 до 16:00 по адресу: ул. Черемуховая,9.
Все собранные средства пойдут на лечение Алексея Новикова из города Кемерово. Мальчик родился с врожденной патологией формирования черепа (метопический синостоз (тригоноцефалия). Сейчас Алеше 5 месяцев и ему срочно требуется операция, стоимость которой – 903 000 рублей. Операцию готовы провести врачи Российской детской клинической больницы (Москва).
Кроме Владивостока в акции участвуют еще 8 городов: Санкт-Петербург, Пермь, Сочи, Новосибирск, Екатеринбург, Самара, Красноярск, Омск.
«Для нас очень важно, что в центрах обслуживания и продаж «Ростелеком» проходит такая социальная акция. Мы выбрали офисы, которые расположены в центральной части российских городов, чтобы жителям было удобно забежать по пути и оставить свою мелочь на операцию Алеши Новикову, – сказала Марина Бибикова, коммерческий директор компании ООО «Ростелеком-Розничные системы». – Мы приглашаем всех неравнодушных граждан принять участие в акции!».
«Каждый в силу своих возможностей может изменить наш мир к лучшему. Принести немного монет и отдать их в помощь детям – это очень просто, но уже так много! Вместе мы можем делать волшебные вещи, даже возвращать детей к жизни. Мы благодарны компании «Ростелеком», благодаря которой нынешняя акция станет самой масштабной за все годы ее проведения», – отмечает Фаина Захарова, президент фонда «Линия жизни».
«Американский мыслитель Ралф Уолдо Эмерсон когда-то сказал: «Удивительно то, что, помогая другим, мы помогаем в первую очередь самим себе». А ведь это правда! Каждый день мы кидаем мелочь в карман и нам в голову не может прийти, что это может быть чья-то жизнь, – сказала российская телеведущая, член попечительского совета благотворительного фонда «Линия жизни» Яна Чурикова. – Если каждый человек на земле подумает хоть один раз об этом и соберет мелочь в добрую банку, то станет, безусловно, духовно богаче».
За время существования акции «Чья-то жизнь уже не мелочь!» было собрано более 17 млн. руб. и оплачено лечение 76 тяжелобольных детей. Все это стало возможным благодаря простым жителям российских городов и каждой принесенной монетке.
Досье "Золотого Рога": Приморский филиал ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение ПАО «Ростелеком», которое действует на территории Приморского края. Филиал входит в состав макрорегионального филиала «Ростелеком - Дальний Восток», созданного в апреле 2011 года на базе ОАО «Дальсвязь» после присоединения этой компании к ОАО «Ростелеком» и объединившего 7 региональных филиалов – Амурский, Камчатский, Магаданский, Приморский, Сахалинский, Хабаровский и филиал «Сахателеком». ПАО «Ростелеком» – одна из крупнейших в России и Европе телекоммуникационных компаний.
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