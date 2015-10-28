"Приморское кольцо" и "Веселая сыроварня" произвели фурор

Национальная премия в области событийного туризма Russian Event Awards-2015 финишировала в Казани в конце октября. За право называться лучшими боролись 104 проекта из 36 регионов России, в т.ч. 10 приморских, сообщает деловая газета "Золотой Рог".

В этом году борьба за выход в общероссийский финал была жесткой, сообщает деловая газета "Золотой Рог". На соискание Премии поступило 688 проектов из 353 населенных пунктов, представлявших 69 регионов страны. Региональный этап для Сибири и Дальнего Востока прошел в столице Приморья, из 157 проектов 29 лучших, которые и отправились в столицу Республики Татарстан.

«Один из важных мотивов для поездки – это событие. От Олимпиады до праздника пельменей. Данная премия, которая учреждена самими профессионалами, туристическим сообществом, пользуется успехом, набирает каждый год все больше участников. Это большое и нужное дело» - отметил, открывая церемонию награждения победителей, Министр культуры РФ Владимир МЕДИНСКИЙ.

«Проекты, ставшие лауреатами Национальной премии в области событийного туризма, в обязательном порядке будут включены в Национальный событийный календарь, который сейчас формируется Ростуризмом. А сама Национальная премия войдет в программу мероприятий «Visit Russia» и ей будет оказана поддержка», — пообещал заместитель руководителя Федерального агентства по туризму Сергей КОРНЕЕВ.

Дальневосточники выглядели на общем фоне весьма достойно, завоевав 12 наград и дипломов. Что же касается приморских проектов, то в номинации «Лучшая площадка для развития событийного туризма» (подноминации «Природно-рекреационные зоны») фольклорный праздник «Веселая сыроварня» взял Гран-при, а Спортивно-туристический комплекс «Приморское кольцо» - 1 место. Дрифт-битва «Россия-Япония D1 PrimringGrandPrix» заняла 3 место в номинации «Лучшее событие в области спорта», а Фестиваль национальных культур «Моя Федерация» -3 место в номинации «Лучшее детское событие». Также специальный диплом «За высокую социальную значимость события» в номинации «Лучшая идея для развития событийного туризма» получила Международная конференция «Традиционное искусство России и стран АТР».