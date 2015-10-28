Приморью не удастся выйти на заветную цифру ввода в эксплуатацию 1 млн кв. м нового жилья в год

Приморскстат отмечает, что по итогам трех кварталов этого года объем инвестиций в основной капитал, направляемый из всех источников на развитие экономики и социальной сферы Приморья, увеличился на 0,4%, до 78,9 млрд рублей. В то же время объем строительных работ за девять месяцев этого года по сравнению с аналогичным периодом 2014-го уменьшился на 23% - до 26,7 млрд рублей, пишет Деловая газета «Золотой Рог».

К сожалению, в текущем году в Приморье не удастся выйти на заветную цифру ввода в эксплуатацию 1 млн кв. метров нового жилья в год. Но за девять месяцев по сравнению с таким же периодом прошлого года статистики отмечают рост ввода нового жилья по краю на 9%. Всего было сдано в эксплуатацию 293,3 тыс. кв. метров жилья, в том числе 170,9 тыс. - индивидуальными застройщиками. Они хотя и обеспечили порядка 58% общего ввода, но по сравнению с предыдущим годом сократили объемы ввода на 9%.

Сравнение рыночных цен вторичного рынка жилья в Приморье и цен предложения новостроя показывает, что привлекательность последнего довольно заметна. Особенно учитывая льготное кредитование банками сделок купли-продажи и строительства гражданами новых квартир. Например, квадратный метр жилья в новом кирпичном доме в среднем по краю (без учета Владивостока) оказывается в два раза дешевле, чем в кирпичном доме на вторичном рынке. Соответственно – 42 тыс. 435 и 85 тыс. 629 рублей. По крупнопанельным и блочным домам квадрат в новом доме в среднем дешевле почти на 30 тыс. рублей, по монолитным и монолитно-кирпичным – в районе 22,5 тыс.

Средняя стоимость квадрата на вторичном рынке жилья в крае по итогам третьего квартала - 85 047 рублей, в новострое – 62 895 (в 1,8 раза больше, чем по программе «Доступное жилье жителям России»). При этом типовой кв. метр среднего качества предлагался по цене 54 895 рублей, улучшенного качества – по 61 607, «элитного» – 79 996 рублей. Причем к новому «элитному» жилью приморская статистика относит только монолитные и монолитно-кирпичные дома. Интересно то, что новый «элитный квадрат» оказался на 5 тыс. рублей «с хвостиком» дешевле средней цены квадратного метра на вторичном рынке жилья.

Если не брать во внимание Владивосток, то средние цены 1 кв. метра по краю на новое жилье вне зависимости от материала стен в третьем квартале держались на уровне 42,4-44 тыс. рублей, что, опять же, было практически вдвое дешевле, чем «квадрат», предлагаемый на вторичном рынке. Кстати, данные Приморскстата о ценах на рынке жилья опираются на данные приморских риэлторских компаний.

По данным экспертов ООО «Индустрия-Р», цены на новое жилье Владивостока существенно выше, чем в целом по краю. Средняя цена 1 кв. метра в новострое, называемая застройщиками, составила в сентябре 73 602 рубля. При этом общее предложение рынка нового жилья по городу (около 1 млрд рублей) сильно уступает вторичному рынку (свыше 30 млрд рублей), а по ценам – примерно на 25%. Однако, если учитывать и «инвестиционные квартиры», переуступаемые или продаваемые дольщиками, новострой во Владивостоке в целом предлагается примерно на 15% дешевле жилья на вторичном рынке. Надо учесть и то, что подавляющее количество предложений по новострою – это квартиры «под отделку». Естественно, отделка стоит дополнительных денег (очень разных в зависимости от ее уровня) и времени.

Минимальную цену на новострой эксперты заметили в районе Луговой – по 58 545 рублей за 1 кв. метр, а максимальную – в районе «Центр» – 100 864 рубля. При этом средняя цена предложения нового квадрата на средних этажах в сентябре была 73 454 рубля, на последних – 70 929 и на цокольных – 67 033 рубля. Средний квадрат нового жилья в панельных домах предлагался по 59 118 рублей, а в кирпичных – 63 423.

Эксперты считают, что цены рынка нового жилья во Владивостоке все еще не являются определяющими на общем рынке жилья в городе, но их влияние заметно растет. А с учетом выхода в скором времени на рынок еще более дешевого жилья по программе «Доступное жилье для российской семьи», разрыв цен предложения между новым и вторичным жильем будет сокращаться.

Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.