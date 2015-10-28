Паркет "Лес Экспорта" заменяет дорогой европейский продукт

Приморский производитель ставит перед собой амбициозные задачи в духе времени

Приверженность развитию глубокой переработки леса позволила одному из крупнейших в стране производителей паркета активно участвовать в программе импортозамещения. Продукция предприятия из города Дальнереченска заменяет на полках крупнейших российских магазинов немецкий, китайский и финский паркет. При этом приморское предприятие привлекло иностранные инвестиции, которые успешно работают на российскую экономику, пишет Деловая газета «Золотой Рог».

Как рассказал деловой газете «Золотой Рог» президент компании «Лес Экспорт» Георгий ПУЗЫНКИН, в 2015 году спрос на российскую продукцию значительно вырос.

Выполняем программу импортозамещения

«Хочу отметить, что 80% паркета на российском рынке занемает импортная продукция; - из-за экономического спада, а также нестабильности и высокого курса рубля по отношению к доллару и евро, дабы снизить свои риски, большинство импортеров паркетной доски в 2015 году скорректировали свою торговую стратегию в сторону уменьшения поставок. Наше предприятие воспользовалось ситуацией и максимально загрузило свой завод по производству паркета. В прошлом году мы произвели более 1 миллиона квадратных метров паркетной продукции. Для сравнения, этого объема хватило бы, чтобы обеспечить напольным покрытием все построенное в этом году краевое жилье. Отмечу, что продукция завода «Лес Экспорт» продается под торговой маркой Amber Wood и весь произведенный заводом объем паркетной доски реализуется только на российском рынке. Нами был заключен ряд долгосрочных контрактов с крупнейшими операторами данного рынка», - говорит президент «Лес Экспорта».

На предприятии подчеркивают, что экономический кризис замедлил развитие лесоперерабатывающего комплекса РФ. Меньше всего проблемы российской экономики сказались на тех, кто занимается исключительно заготовкой леса и продажей его в круглом виде на экспорт. Большинство мелких заготовителей не кредитовались на приобретение техники и перерабатывающего оборудования. А вот крупный бизнес, вложившийся в приобретение высокотехнологичного оборудования по кредитным линиям, испытывает трудности.





«Обещанный запрет на вывоз круглого леса, как мера стимулирующего характера для перевода лесозаготовительных компаний в сектор лесоперерабатывающих предприятий, так и не был введен. Зато компании, вложившиеся в приобретение современного оборудования, под эти обещания оказались в сложной ситуации: они взяли длинные деньги для реализации своих проектов в сфере глубокой переработки, чтобы начать производство. За последние 5 лет предприятия глубокой переработки оказались в тяжелом финансовом состоянии. Достаточно сказать, что даже крупнейшие предприятия Хабаровского края оказались на грани банкротства, несмотря на поддержку региональных властей. Но компании Приморья сумели устоять и развиться. Например, компания «Лес Экпорт» закончила реализацию инвестиционного проекта несколько лет назад. Мы создали более 200 дополнительных рабочих мест, овладели новыми технологиями и вышли на новые рынки», - отмечает член совета директоров компании Денис Кондратюк.

Но именно глубокая переработка и уход от сырьевой направленности позволили предприятию из Дальнереченска сохранить темпы производства.

По словам генерального директора компании Леонида КОРНЕЙЧИКА, «Лес Экпорт» работает на двух основных направлениях. Это производство паркетной и массивной доски.

Наибольшую рентабельность показывает трехслойный паркет. «В структуре производства трехслойного паркета задействована как высокосортная древесина твердых пород дерева - ясень, дуб, - так и низкосортные мягкие породы древесины - ель и осина. Наращивание объемов продукции глубокой переработки позволило компании сократить экспорт круглого леса, не теряя товарной выручки. Безусловно, наша продукция также выросла в цене, но увеличение составило не более 30%. Этому есть экономическое объяснение. Все импортные компоненты и производные выросли. Ведь кризис не только сократил долю импортной продукции на российском рынке, он также сказался и на стоимости импортных расходных материалов, которые используются при производстве. Компания использует только высококачественные клеи и лаки ведущих мировых производителей, которые прошли экологическую сертификацию в РФ. Паркет, произведенный с использованием данных материалов, не выделяет вредных веществ в процессе эксплуатации. Но даже несмотря на поднятие цен наша продукция остается доступной для российского потребителя. Стоимость квадратного метра паркетной доски существенно ниже импортных аналогов и одновременно с этим не уступает им по качеству».

Новые инвесторы - новые проекты

Еще одно «новаторство» «Лес Экспорта» - привлечение иностранных инвесторов. В данный момент компания обрела нового акционера в лице цзилиньской деревообрабатывающей компании «Мэйлай Чжунсинь, Лтд». приобретение китайским бизнесом доли российского предприятия является закономерным итогом реализации инвестиционных договоренностей между бизнесом двух стран. Председателем совета директоров компании «Лес Экспорт» стал президент Цзилиньской деревообрабатывающей компании «Мэйлай Чжунсинь, Лтд» господин Цай Любао.

Сопровождал сделку государственный банк развития Китая. Как сообщил Деловой газете «Золотой Рог» Цай Любао, новые акционеры компании сохранят прежний российский менеджмент и ориентацию предприятия на глубокую переработку. При этом уже в ближайшее время китайские партнеры планируют инвестировать значительные средства в открытие завода по производству шпона и биотоплива.

«Мы внимательно прорабатываем проект по запуску завода по производству натурального шпона. В данный момент готовность шпонового завода - 50%. Закуплено необходимое оборудование, осталось подготовить помещения, обучить персонал и отработать технологию. Что касается биотоплива, мы говорим о производстве пиллетов. Это цилиндрические спрессованные отходы деревообработки (опилки и стружка хвойных пород дерева) в виде гранул. Они намного экологичнее традиционных видов топлива, и с этой продукцией можно выйти на европейский рынок. В перспективе мы хотим добиться максимальной переработки леса в России. Так как планируем не только сохранить реализацию продукции в России, но и увеличить долю российского рынка. Несмотря на то что переработка в России имеет более высокие издержки, чем в нашей стране, здесь есть свои конкурентные преимущества. Это выгодная логистика и растущий российский потребительский рынок. Концентрацию сырьевой базы в непосредственной близости от производства мы рассматриваем как конкурентное преимущество. В данный момент мы внимательно изучаем перспективы возможного резиденства в ТОР или Свободном порте Владивосток. Пока российская законодательная база только формируется, и трудно сказать, как это применимо к лесопереработке. Но мы поддерживаем инициативы российского правительства по привлечению инвесторов и ждем конечной структуры ТОР».

Смотрят в ТОР

Пока китайские инвесторы присматриваются к территориям опережающего развития, региональные власти активизируют поиск иностранных инвесторов. На прошедшем втором Российско-Китайском ЭКСПО в Харбине губернатор Приморского края Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ убеждал китайских инвесторов приходить в Приморье. «Вступил в силу закон о Свободном порте Владивосток. Теперь инвесторы, которые захотят работать на территории Свободного порта, получат невиданные преференции», - заявил губернатор.

Он также обратил внимание китайских партнеров на две территории опережающего развития. «Преимущество обеих территорий заключается в их расположении на оси международного транспортного коридора «Приморье-1», это позволяет вывозить произведенные продукты в Хэйлунцзян либо в порты для экспорта в третьи страны. Кроме этого, ТОРы дают инвесторам серьезные налоговые льготы. Административные льготы будут, прежде всего, применяться в части быстрого предоставления земли под строительство производственных мощностей. Сначала земля будет предоставляться управляющей компании, а та уже в упрощенном режиме дает ее инвесторам. Еще одно преимущество размещения бизнеса в рамках ТОРов - это готовая инфраструктура, которая строится до границ земельного участка за счет федеральных и региональных средств. Таким образом, самые сложные процедуры - выдача земли и подключение инфраструктуры - решаются эффективно и быстро, снижая риски для инвестора», - подчеркнул Владимир Миклушевский.

Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.