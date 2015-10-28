В Приморье началась работа над концепцией "ОПОРА 300"

Заместитель председателя ПКО «ОПОРА РОССИИ» Лариса Бутенко рассказала об инициативе, характере, предпринимательстве и смене власти в Анучинском районе

Последние два года она заметный общественник-предприниматель, но сегодня к общественной деятельности добавилась еще и политическая: прошедшие в сентябре выборы полностью сменили и омолодили Думу Анучинского района - шутка ли, из 15 депутатов 9 пришли от группы «Возрождение», создание которой связывают с ее именем, пишет Деловая газета «Золотой Рог».

О том, что такое бизнес, политика и власть, - наш разговор с заместителем председателя приморского краевого отделения «ОПОРы РОССИИ» Ларисой БУТЕНКО.

«Не против власти, а против конкретных людей во власти…»

- Как было принято решение участвовать в предвыборной борьбе?

- Объединяя предпринимателей района в Совет предпринимателей, я попыталась наладить диалог между районной властью и бизнесом, но диалога не получилось. Говорила только власть, которая вспоминала о предпринимателях только в преддверии очередных социальных акций («Помоги собраться в школу», «Декада инвалидов», «День пожилого человека» и пр.). Предприниматели района никогда не отказывали, помогали, чем могли. Но «в знак благодарности» местная власть принимала нормативные акты, которые только ухудшали положение бизнеса. Чего только стоит решение поднять ставку ЕНВД сразу на 84% или увеличить стоимость аренды земли в 10 раз. Ведь это же показатель отношения власти к бизнесу!

Но предприниматели - это еще и жители района, и они видят, как уезжают люди, закрываются школы и т.п. Складывалось ощущение, что позиция власти такова: лучше ничего не делать и показывать ровные результаты и красивые цифры, чтобы усидеть на месте, нежели попытаться что-то сделать и, не дай бог, ошибиться.

В преддверии выборов ситуация начала обрастать устойчивыми слухами, что в районе может случиться «рокировка»: люди из законодательной и исполнительной власти просто поменяются кабинетами. Предприниматели понимали, что нужны перемены, а так как за несколько лет привыкли, что я организую все предпринимательские мероприятия, само собой обратились ко мне.

- А почему именно КПРФ?

- Понимая, что ломать систему бессмысленно, но менять ситуацию необходимо, мы решили пойти официальным путем, через местное отделение «Единой России». Изначально нас поддержали, но в итоге победитель праймериз, из числа наших сторонников, почему-то не попал в список кандидатов, выдвигаемых «Единой Россией». Достигнутые договоренности, естественно, рухнули. Но решение об участии в выборах уже было принято, и отступать никто не хотел. Рассмотрев варианты, обратились к депутату ЗС ПК от КПРФ Владимиру БЕСПАЛОВУ. Он нас поддержал, так нас стали считать коммунистами.

«Черный пиар», победа и обновление думы

- Как проходило формирование команды кандидатов?

- Задача стояла - сформировать думу района из новых людей, влить в нее «свежую кровь». Кто-то присоединился сам, кого-то приходилось уговаривать - ведь люди понимали, что рискуют многим без всяких гарантий. Членами нашей команды стали не только коммерсанты, но и работники бюджетной сферы и пенсионеры. Некоторые из них еще недавно состояли в партии «Единая Россия», но для участия в выборах были вынуждены покинуть ее ряды. К слову сказать, все бывшие члены «ЕР» победили. Мы совершенно не желали проводить каких-то «красных революций», поэтому приняли решение не пользоваться партийной символикой и свой блок назвали «Возрождение». Символом нашего движения стал логотип анучинского совета предпринимателей.

В моей команде также были люди из «Справедливой России» и ЛДПР. Лично я не делаю акцент на партийности человека - более важными качествами, по моему мнению, являются профессионализм, эффективность и готовность идти до конца. Выборы дались нелегко, без административного давления не обошлось, особенно на бюджетников, которым в разных «высоких кабинетах» предлагали отказаться от участия в выборах. Усугублено это было «черным пиаром», направленным против нас. Например, некоторые представители власти Анучинского района преподнесли лично меня как человека крайне агрессивного и не совсем вменяемого. Но к чести руководителей краевого уровня, меня хотя бы согласились выслушать, разговор состоялся, я не скрывала: мы хотим убрать из анучинской власти конкретных людей и «омолодить» думу.

- Как проходили выборы?

- Выборы в городе и в селе имеют свою специфику. В городе ты борешься за тысячи голосов, в селе - за каждый отдельный. Основная задача стояла - добиться высокой явки на выборах. Изначально люди не верили, что голосовать имеет смысл, так как все уже известно и победят те, «кто нужно». Много сил ушло на то, чтобы изменить эту точку зрения. От «черного пиара» отказались принципиально, громких обещаний не раздавали, не писали предвыборных программ на несколько листов. Просто пошли к людям.

Большая работа была проведена с наблюдателями: на каждом из избирательных участков на протяжении всего досрочного голосования их было как минимум двое. Общее число людей, задействованных в день выборов, превысило 130 человек. Это потребовало большой организаторской работы. Часть наблюдателей привозилась из других территорий, чтобы избежать «кумовства».

Мы на собственном опыте убедились: выборы можно сделать честными и действительно народными, и для этого не надо привлекать политтехнологов и тратить миллионы - нужно просто подобрать кандидатов, которые являются лидерами общественного мнения в округе и выстроить работу штаба из трех человек.

- А что дальше?

- Новый состав думы меня полностью удовлетворяет, люди из моей команды возглавили думу, три из четырех депутатских комиссий и обе партийные фракции - КПРФ и «Единая Россия». Дума существенно «омолодилась», стала «думающей», а не «голосующей».

Если бы я была политиком, то само собой стала бы претендовать на должность главы района. Вопреки ожиданиям многих, я на данный пост не претендую. Я остаюсь общественником! Поставленную перед собой задачу показать людям, что, проявив твердую гражданскую позицию, можно добиться перемен без всяких революций, вполне законным путем через выборный процесс, считаю выполненной. Впереди много работы в «ОПОРЕ РОССИИ».

Общественность в развитии: ОСПП и «ОПОРА РОССИИ»

- Вы успели поработать в Общественном совете предпринимателей Приморья, а потом пришли в «ОПОРУ РОССИИ». С чем это связано?

- ОСПП дал мне огромный опыт и необходимую закалку. С Общественным советом мне удалось побывать практически во всех районах Приморья - от Находки до Лучегорска. В основном проблемы у предпринимателей одинаковы, со скидкой на местную специфику. С точки зрения того, как организовать процесс работы на местах, ОСПП стал для меня хорошей школой.

В «ОПОРУ РОССИИ» меня пригласил Виталий ГУМЕНЮК, который в то время возглавил Приморское краевое отделение и начал реформирование организации. Требовались новые узнаваемые люди с опытом и пониманием проблем региона и районов, которые могли бы выстроить работу с муниципалитетами. Все взвесив, я приняла его приглашение, понимая, что такая общероссийская общественная организация, как «ОПОРА РОССИИ», имеет большие возможности для защиты прав предпринимателей и развития предпринимательства в целом. В чем я, собственно, и вижу главную цель своей общественной деятельности.

- А чем будете заниматься конкретно?

- Основное направление деятельности на ближайшее время - это увеличение численности участников ПКО «ОПОРА РОССИИ», мне поставлена амбициозная задача довести их количество до трехсот. Уже началась работа над концепцией «ОПОРА 300», сейчас выбираем основные пути продвижения организации, ее популяризации среди бизнес-сообщества Приморского края.

Еще одним направлением станет развитие международного сотрудничества. Буквально неделя как я вернулась из Китая, где для предпринимателей и народного правительства г. Суйфэньхэ рассказала о деятельности ПКО «ОПОРА РОССИИ» и путях взаимодействия, со своей стороны китайские бизнесмены проявили огромный интерес к продуктам и товарам российского производства. Из-за курсовой разницы наши товары стали очень привлекательными, главное - не упустить момент.

Так что, как видите, заняться есть чем, общественникам хватает работы и без политики.

Александр ОГНЕВСКИЙ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.