В Приморье ВНХК могут построить на деньги ФНБ

А значит, говорить об отказе от реализации проекта преждевременно

НК «Роснефть» планирует потратить средства, которые запросила у правительства из Фонда национального благосостояния (ФНБ), на проекты в Восточной Сибири, на Дальнем Востоке и на шельф, заявил глава компании Игорь СЕЧИН. В том числе на проект строительства нефтехимического комплекса в Приморье, который реализует «дочка» «Роснефти» ЗАО «Восточная нефтехимическая компания» (ВНХК).

По словам министра финансов РФ Антона СИЛУАНОВА, сумма заявки «Роснефти» на финансирование из ФНБ превышает 2 трлн рублей. В том, что «Роснефть» получит эти деньги, мало кто сомневается. А значит, говорить об отказе от реализации проекта ВНХК преждевременно. Хотя проблем на данном этапе предостаточно. Прежде всего с учетом потерь госкомпаний из-за санкций.

Ранее президент Владимир ПУТИН поручил включить в инвестпрограммы госмонополий «мероприятия по строительству инфраструктуры, необходимой для реализации Восточного нефтехимического комплекса». Это поручение зафиксировано в протоколе июньского совещания президентской комиссии по ТЭК, срок выполнения - конец 2014 года. Для ВНХК необходимы нефте- и газопроводы, железная дорога, ЛЭП и порт.

Бюджетное инвестирование проекта строительства может составить 66,2 млрд рублей, а количество предполагаемых рабочих мест оценивается в 5 тыс., следует из материалов Минвостокразвития.

Досье "Золотого Рога": Проект ВНХК стал одним из 16 проектов, отобранных министерством для реализации ФЦП «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года», документ в настоящее время находится в правительстве. В рамках проекта запланировано строительство нефтехимического комплекса в районе пади Елизарова Партизанского района Приморского края общей мощностью переработки в 30 млн тонн, из которых 24 млн придется на нефть, 6 млн тонн - на нафту. Первая очередь может предполагать строительство комплекса мощностью до 12 млн тонн в год, вторая очередь - запуск нефтехимического блока на 3,4 млн тонн продукции в год, третья очередь - увеличение нефтепереработки дополнительно еще на 12 млн тонн в год и нефтехимии - дополнительно на 2,6 млн тонн в год. Реализация третьей очереди предполагается при условии соответствующей рыночной конъюнктуры.

Подтверждением тому, что проект ВНХК скорее жив, служит тот факт, что ОАО «Роснефть» объявило сразу несколько тендеров для своей «дочки».

Так, «Роснефть» допустила 9 компаний к тендеру на право доставки пяти блоков газотурбинной установки (ГТУ) для ЗАО «ВНХК». Как сообщается в материалах сайта госзакупок, оборудование необходимо доставить из порта Антверпен (Бельгия) на морской терминал ВНХК.

Начальная (максимальная) цена договора составляет 209 млн рублей. Согласно техзаданию, передачу оборудования изготовителем предполагается осуществлять в три этапа: I этап (30 ноября 2014 года) - отгрузка блоков N1 и N2, II этап (28 декабря 2014 года) - отгрузка блоков N3 и N4, III этап (30 января 2015 года) - отгрузка блока N5.

На сайте госзакупок также присутствуют четыре тендера на проведение работ по подготовке инфраструктуры: «Выполнение работ по сооружению временных дорог и устройству круглой железобетонной трубы. Первая очередь строительства», «Выполнение работ по снятию растительного слоя грунта. Первая очередь строительства», «Вырубка зеленых насаждений. Первая очередь строительства» и «Выполнение работ по вырубке зеленых насаждений. Вторая очередь строительства и зона расширения нефтехимии».

Еще одним сигналом служит тот факт, что «Роснефть» и Pirelli подписали меморандум о взаимопонимании в отношении НИОКР, производства и поставки синтетического каучука в Находке в рамках нефтехимического кластера.

«В рамках подписанного меморандума стороны определили условия привлечения третьей стороны в качестве технологического и производственного партнера», - сообщила «Роснефть».

«Роснефть» и Pirelli заявили о намерении рассмотреть возможность использования нефтехимического кластера ВНХК для разработки и производства бутадиенстирольного каучука (SBRR), в том числе для поставок на собственные шинные предприятия Pirelli в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Кроме того, документ предусматривает возможность проведения совместных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в Находке в этой области.

Предполагаемый к производству на заводе бутадиенстирольный каучук является экологичным материалом, используемым в производстве так называемых «зеленых шин», улучшает сцепление на мокрой и сухой дороге и способствует снижению расхода топлива, поясняет «Роснефть».

Документ подписали глава «Роснефти» Игорь СЕЧИН и главный исполнительный директор Pirelli Tyre S.p.A. Марко ТРОНКЕТТИ ПРОВЕРА.

Досье "Золотого Рога": Компания Pirelli была создана в 1872 году. Первое производство шин Pirelli стартовало в 1901 году. Сейчас компания занимается полным циклом по производству шин: от проектировки до производства и продажи. В производственную структуру Pirelli входят 22 завода в 13 странах мира. В России Pirelli владеет 65% в совместном предприятии с госкорпорацией «Ростех» - Pirelli Tyre Russia, - которому принадлежат «Воронежский шинный завод» и «Кировский шинный завод». Эти активы СП в конце 2011 года приобрело у СИБУРа.

Тем временем АК «Транснефть», долго не дававшая «Роснефти» техусловия на подключение ВНХК к нефтепроводу ВСТО, все же дала добро. Но финансировать работы нефтяники будут за свой счет.

«Алгоритм взаимодействия «Роснефти» и «Транснефти» в моем понимании на 99% согласован по тому, как будет организовываться подключение ВНХК», - сообщил замминистра энергетики РФ Кирилл МОЛОДЦОВ. Уточнив, что это касается в том числе «и механизма финансирования, и механизма компенсации этих затрат».

«Он (проект ВНХК. - Прим. авт.) сформирован, имеет базовые параметры, сейчас идет формирование окончательной проектной документации. Это позволит сказать, в каком размере, объеме и в какие сроки будут направлены (средства)», - сказал он.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.