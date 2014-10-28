www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.42 р. 100 JPY: 57.47 р.
EUR: 75.74 р. 10 CNY: 95.25 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Распечатать

На улицах Владивостока стало светлее

28 Октября 2014, 15:00 | Приморье

85 уличных фонарей было установлено во Владивостоке за последние три недели.

Помимо этого, новые сети уличного освещения появились на Амурской, Хабаровской, Добровольского, Космонавтов, Постышева, Выселковой, Стрелковой, Гамарника, Главной, Харьковской, Очаковской, Чичерина и др. За шесть лет количество уличных фонарей во Владивостоке увеличилось почти в 13,5 раз, так что на улицах города стало заметно светлее. 

Если в 2008 году в приморской столице число работающих уличных светильников едва достигало трех тысяч, то на сегодняшний день их уже насчитывается порядка 40 тысяч. Только в прошлом году во Владивостоке было установлено 873 новые опоры уличного освещения и проложено 32,2 км новых линий. 

«Новые фонари не только улучшают облик Владивостока, но и делают жизнь в нем более комфортной и безопасной. Снижается уровень преступлений во дворах и количество ДТП на неосвещенных дорогах. Мы, безусловно, продолжим работу по освещению Владивостока», - заявил глава города Игорь ПУШКАРЕВ.

Важно отметить, что для проведения ремонта и монтажа новых сетей наружного освещения используются энергосберегающие светильники с натриевыми лампами. Это позволяет сэкономить до 40% потребляемой электроэнергии при увеличении уровня освещенности, а также сократить расходы на обслуживание сетей наружного освещения. Новые фонари светят желтым светом, который лучше виден в туманную погоду.

Светлана СМИРНОВА.   Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: дороги 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru