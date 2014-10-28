На улицах Владивостока стало светлее

85 уличных фонарей было установлено во Владивостоке за последние три недели.

Помимо этого, новые сети уличного освещения появились на Амурской, Хабаровской, Добровольского, Космонавтов, Постышева, Выселковой, Стрелковой, Гамарника, Главной, Харьковской, Очаковской, Чичерина и др. За шесть лет количество уличных фонарей во Владивостоке увеличилось почти в 13,5 раз, так что на улицах города стало заметно светлее.

Если в 2008 году в приморской столице число работающих уличных светильников едва достигало трех тысяч, то на сегодняшний день их уже насчитывается порядка 40 тысяч. Только в прошлом году во Владивостоке было установлено 873 новые опоры уличного освещения и проложено 32,2 км новых линий.

«Новые фонари не только улучшают облик Владивостока, но и делают жизнь в нем более комфортной и безопасной. Снижается уровень преступлений во дворах и количество ДТП на неосвещенных дорогах. Мы, безусловно, продолжим работу по освещению Владивостока», - заявил глава города Игорь ПУШКАРЕВ.

Важно отметить, что для проведения ремонта и монтажа новых сетей наружного освещения используются энергосберегающие светильники с натриевыми лампами. Это позволяет сэкономить до 40% потребляемой электроэнергии при увеличении уровня освещенности, а также сократить расходы на обслуживание сетей наружного освещения. Новые фонари светят желтым светом, который лучше виден в туманную погоду.

Светлана СМИРНОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.