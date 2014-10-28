ГРС "Владивосток" обещает согреть зимой

К газификации Приморского края в «Газпроме» готовы

Начавшийся во Владивостоке отопительный сезон стал поводом оценить возможности ГРС-1 - единственной пока во Владивостоке газораспределительной станции.

Будет ли тепло в домах жителей Владивостока, достаточно ли газа для владивостокских ТЭЦ? Чтобы выяснить это, корреспондент «Золотого Рога» отправился на станцию и встретился с Андреем ДРАЧЕВЫМ, директором Приморского линейного производственного управления магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз Томск» ОАО «Газпром». Приморский филиал, который отвечает за надежную работу ГРС «Владивосток», базируется в Уссурийске.

ООО «Газпром трансгаз Томск» - одно из крупнейших газотранспортных предприятий ОАО «Газпром», работающее в 13 регионах Сибири и Дальнего Востока. Коллектив насчитывает более 7200 работников. В сферу деятельности компании входит эксплуатация 9236 километров магистральных газо- и нефтепроводов, включая газопровод «Сахалин - Хабаровск - Владивосток» (СХВ), 9 компрессорных станций и 133 газораспределительные станции.

Один за всех…

Газораспределительная станция «Владивосток» (ГРС) расположена на небольшой огороженной промышленной площадке. На взгляд обывателя – кругом чистота и порядок и… ничего интересного. На территории в определенном порядке размещены здание, трубы разного диаметра, другое оборудование. О том, что здесь принимается газ из магистрального газопровода, который после определенной подготовки: чистки, подогрева, понижения давления - подается в городскую сеть, свидетельствуют только предупреждающие таблички, монометры давления да факельная мачта с логотипом «Газпрома». Уже потом, когда Андрей Драчев объяснял значение каждого рабочего узла, стало интереснее. Поразило то, что конечную точку магистрального газопровода «Сахалин - Хабаровск - Владивосток» - ГРС «Владивосток» - обслуживает всего один человек. Сегодня современная газораспределительная станция – это полностью автоматизированный комплекс.

К газификации Приморья готовы

С ГРС «Владивосток» природный газ поступает на городские котельные ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и газовую котельную на острове Русском. В этом году в рамках текущего ремонта Приморским филиалом «Газпром трансгаз Томск» выполнены все работы на магистральном газопроводе. Это, в свою очередь, гарантирует бесперебойную подачу газа на ТЭЦ Владивостока.

- Газораспределительная станция прошла подготовку к зиме. Мы получили соответствующее заключение контролирующих органов. Жители Владивостока могут быть уверены - мы не подведем. Газ будет поставляться стабильно. Производительность станции 263 тыс. куб.м в час, - говорит Андрей Драчев. - Загрузка ГРС зависит от развития в целом энергетического комплекса Приморья, и должен сказать, что поданные заявки на подачу газа ГРС-1 обеспечат ее полную загрузку. В крае существует программа газификации, все прописанные там проекты нами учтены. В магистральном газопроводе по всему пути его маршрута сделаны необходимые врезки для подключения отводов муниципальных частей газопроводов.

Дальнейший рост потребления газа в Приморском крае связан с реализацией нескольких крупных промышленных проектов, а также с наращиванием до проектной мощности самого магистрального газопровода «Сахалин - Хабаровск - Владивосток» (СХВ) в рамках реализации второй очереди.

Вторая очередь развития МГ «СХВ» подразумевает строительство от Сахалина до Владивостока 13 компрессорных станций и около 500 км трубы, благодаря чему газопровод выйдет на проектную мощность 30 млрд куб. м транспорта газа в год. В Приморском крае в рамках второй очереди планируется построить две компрессорные станции, участок газопровода до Находки.

Кадровое превосходство

Приморское линейное производственное управление магистральных газопроводов

ООО «Газпром трансгаз Томск» (ЛПУМГ) в Уссурийске было образовано в 2009 году, и в этом году, как писал «Золотой Рог», коллектив отметил свой первый, пятилетний, юбилей. Это самый молодой, 22-й по счету филиал. Кроме того, в Приморском филиале компании «Газпром трансгаз Томск» собран самый молодой коллектив, средний возраст сотрудников всего 35 лет. Из 213 работников филиала только директор и главный инженер переехали из других регионов. Остальные - специалисты из Уссурийска, Владивостока, Арсеньева и соседних районов Приморья. Все они прошли стажировки в Корпоративном институте «Газпром трансгаз Томск» в г. Томске.

Основной набор кадров проводился в 2011 году, а уже в этом году кабельщик-спайщик Сергей Мулин из Уссурийска стал победителем в конкурсе «Лучший по профессии» среди специалистов из

22 филиалов ООО «Газпром трансгаз Томск». «Нам хочется занимать все призовые места в профессиональных конкурсах, - смеется Андрей Драчев. – А чтобы быть лучшими, надо готовиться ими стать».

На вопрос о планах директор Приморского ЛПУМГ ответил кратко: «Наши планы одни – это безаварийная работа, стабильный транспорт газа до потребителя. Это наша сама главная задача, которую мы выполняем ежедневно, поверьте, и не думайте, что это легко. Работа газовика – это сугубо мужская работа, хотя у нас много женщин, но с мужским характером».

Надежда ВОРОНЦОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.