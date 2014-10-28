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Станет ли туризм точкой роста ВРП Приморья?

28 Октября 2014, 14:00 | Приморье

На прошлой неделе за круглым столом во Владивостоке сошлись представители АСИ, приморской власти и туристической отрасли  и индустрии гостеприимства.

Они обсудили экспортный потенциал туристической отрасли Приморья. В центре внимания оказались реализация государственной программы по развитию туризма в крае. Бизнес, в свою очередь, рассказал  о реализуемых проектах и перспективах в случае поддержки экспортоориентированных предпринимателей.

Круглый стол на тему «Развитие внешнеэкономических связей со странами АТР: потенциал туристического комплекса Приморского края»  был организован представительством Агентства стратегических инициатив в ДФО совместно с Центром развития экспорта Приморского края при поддержке администрации Приморского края. Внимание этих институтов по стимулированию экономического роста объясняется просто: туризм в Приморье попал в блок  шести приоритетных направлений инвестиционной стратегии края наравне с транспортной интеграцией,  авто- и судостроением,  рыбопереработкой и марикультурой, жилищным строительством и переработкой нефтеуглеводородов. Власти надеются, что эта отрасль будет способствовать  росту валового регионального продукта (ВРП).  Уже сегодня она дает свыше двух миллиардов рублей в год.

«Япония, Китай, Корея  ворвались в первую пятерку стран, откуда идет мощный турпоток. Нам надо его перехватить и завести в край, - считает директор департамента экономики и стратегического развития Приморского края Николай ДУБИНИН. – Пока же у нас ярко выражен выездной турпоток.  Ситуацию нужно менять. У нас есть для этого инструмент - программа «Развитие туризма в Приморском крае». И мы готовы лоббировать внесение в нее определенных изменений исходя из пожеланий бизнеса, но хочется, чтобы они были конструктивными, а не просто просьбы «дайте денег, и тогда мы что-то сделаем!». 

Надежды по привлечению туристов глава департамента  возложил на строящуюся игорную зону и развитие острова Русского, которые станут «якорями». «Но одной игорной зоной сыт не будешь, туристам обязательно захочется других впечатлений и ощущений.  Важно располагать сразу комплексом туристических объектов. И лучше всего, если этим займется объединение инициативных предпринимателей, а мы готовы рассмотреть их предложения и помочь», - добавил глава департамента.

По словам начальника отдела развития туризма департамента международного сотрудничества и развития туризма Приморского края Надежды УДОВЕНКО, в 2014 году из бюджета края на развитие туризма в регионе было выделено 1,5 млрд рублей, из них 1,4 млрд пошли на достройку отелей «Хаятт».  Что же касается въездного турпотока, то в 2013 году Приморье посетило 1,5 миллиона туристов, из них около 20% - иностранных. За 9 месяцев текущего года число последних составило 366 тысяч, а общий оборот туристических услуг – около 2 млрд рублей, без учета микропредприятий. К сожалению, доля последних пока не поддается Росстату. Таможенные, пограничные и миграционные службы предоставляют свои данные, и выясняется, что где-то на диком берегу «теряется» 30% гостей. 

Представители туриндустрии обратились к администрации Приморского края с просьбой повлиять на авиаперевозчиков. Темы транспортной логистики и ценовой доступности перевозок готовы остановить въездной туризм. Сегодня дешевле отправиться из Владивостока в Пекин через Новосибирск, а стоимость билета «Владивосток - Токио» в 2 раза выше, чем «Токио - Сеул». При таких ценах вряд ли можно сделать маршрут выходного дня для тех соседей по АТР, что проживают в паре часов лета от Владивостока. В том же ряду проблем - безвизовый въезд на выходные для иностранных гостей. Вопрос  о возможности 72-часового посещения игорной зоны в безвизовом режиме завис в высших эшелонах власти.

Вопросов у предпринимателей оказалось много. Кто должен лоббировать интересы отрасли? Во всем мире значимое место в популяризации туризма занимают национальные организации. Как считает руководитель РА «ДВ Регион» Кирилл ПОТАПЕНКО, Приморью необходим инструмент DMO (destination marketing organization -  некоммерческая организация, специализирующаяся на туристическом маркетинге). Создаваемый администрацией края Центр развития туризма – первый шаг.

А по словам продюсера и режиссера Юлии БАРХАНОВОЙ, в Приморье есть событийные поводы, которые могли бы привлечь иностранцев.  Уже сегодня ставку можно сделать на праздник «Русская свадьба», проект «Русский дом», фестиваль народных промыслов, неделю моды Pacific Style Week.  А в Арсеньеве в уже готовят Резиденцию Деда Мороза.

Кстати, и предложение главы края Владимира МИКЛУШЕВСКОГО остается актуальным – организовать туры на спектакли театра оперы и балета. Помнят о нем и туроператоры. «В прошлом сезоне иностранные гости мечтали о балете и опере, которые давно стали русским культурным брендом. Они готовы были под спектакли организовывать чартерные рейсы. Сейчас во Владивостоке появился один из лучших театров в стране, но нет отелей достойного уровня, транспортной инфраструктуры», - объяснила один из представителей турбизнеса. Тем самым подтвердила: без объединения усилий всех игроков рынка туризма решить масштабные системные проблемы не удастся.

Ольга КУСКОВА.  Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: инвестиции  туризм 



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