В Приморье ищут авиаперевозчика

В ночь на воскресенье, 26 октября, в аэропорту Владивостока приземлился второй самолет, приобретенный для внутрикраевых перевозок.

Как и первый самолет, прибывший 23 августа, второй DHC-6 TwinOtter 400 начнет эксплуатироваться в этом году.

На первом этапе в 2014 году планируется выполнение рейсов в 11 населенных пунктов: Кавалерово, Пластун, Терней, Дальнегорск, Амгу, Максимовка, Усть-Соболевка, Светлая, Самарга, Агзу, Единка. На втором этапе в 2015 году планируется увеличить количество населенных пунктов вдвое: рейсы будут выполняться уже в Ольгу, Краскино, Дальнереченск, Лазо, Пограничный, Арсеньев, Преображение, Спасск-Дальний, Камень-Рыболов, Восток и Находку. Рассчитывая на новые воздушные суда, администрация Приморья разрабатывает новое расписание полетов по региону. Оно предусматривает увеличение количества маршрутов. Дело за малым – выбрать авиапредприятие.

Цена билетов для жителей края, сообщает пресс-служба губернатора, останется весьма демократичной. Например, из Тернея в Светлое перелет будет стоить 803 руб., а на отрезке «Максимовка-Усть-Соболевка» - всего 110 рублей. Затраты на перелет из Владивостока до Кавалерово и Пластуна составят 1200 руб. и 990 руб. соответственно.

«У меня однозначная позиция: приморцы должны иметь возможность летать по привычным маршрутам. Администрация края готова продолжать субсидировать местные авиаперевозки», – подчеркнул глава региона. И цены на внутрикраевые перелеты остаются доступными для местного населения за счет дотаций из краевого бюджета. В следующем году по решению губернатора Приморья Владимира Миклушевского их принято увеличить почти в пять раз – с 80 до 345 млн руб.

Всего в этом году в Приморье будут приобретены пять воздушных судов: три самолета для пассажирских перевозок по территории края и два вертолета санитарной авиации. Контракт на покупку вертолетов также уже заключен. Оба санитарных воздушных судна прибудут в край к декабрю.

Новые пассажирские самолеты выйдут на линию, как ожидается в конце ноября. А пока авиаперевозки по краю выполняет самолет Ан-2 и вертолет Ми-8.

Как заверили в администрации края, в 2015 году планируется увеличить количество населенных пунктов вдвое. А это остро ставит вопрос подготовки аэропортов в отдаленных точках.

Как сообщил директор КГУАП «Пластун Авиа» Виталий ЮШИН, аэропорты и взлетно-посадочные полосы в Приморье будут отремонтированы в ближайшее время. А Кавалерово ждет обновленный аэровокзал. Этого при встрече очень просили жители поселка у губернаторам Владимира Миклушевского.

Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.