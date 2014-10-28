Москва уже успела притоварить китайское мясо

Начальник Дальневосточного таможенного управления (ДВТУ) Cергей ПАШКО заверяет, что контрабандного мяса на фоне санкций в Приморье не отмечено.

- Для Дальнего Востока из всей номенклатуры, попавшей под санкции, наиболее критичны позиции по мясопродукции, включая мясо птицы. Из тех стран, которые попали в перечень, мы получили порядка 60% всего объема ввозимого мяса. Часть поставок была завершена еще до вступления в силу президентского указа. Последние оформления, насколько я помню, были еще 14 и 15 сентября.

Что мы имеем сейчас. По странам из списка поступления уже нулевые, но общий объем импортных поставок по состоянию на середину октября практически выровнялся. За счет роста поставок из Бразилии и Аргентины. Также частично включились Чили, Уругвай и Парагвай.

Есть и свои «подводные камни». Часть позиций не попала под запрет, например козлятина. Объемы ее поставок из стран, попавших под эмбарго, увеличились совсем ненамного. Порядка 200-300 тонн. Естественно, отдельно проверяется, чтобы это была действительно козлятина, а не говядина. Здесь мы очень тесно взаимодействуем с Россельхознадзором, не ограничиваясь только проверкой сертификатов. Проводятся фактическая экспертиза, берутся пробы и образцы. Пока подтверждения того, что под видом козлятины идет другое мясо, нет.

Что касается Китая, то на сегодняшний момент есть разрешения только у двух предприятий. Планируется дать разрешения еще нескольким. Но мы не отмечаем его в своей динамике. Китайское мясо сегодня аккумулируется в центральном регионе. Грубо говоря, в Москве. Тем не менее мы на упреждение подали заявку на выдачу компетенции Гродековскому таможенному посту на оформление мяса и мясопродукции. Таким образом, мы готовы будем оформлять китайские поставки.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.