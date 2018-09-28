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376 тысяч тонн минтая выловили рыбаки Приморья
28 Сентября 2018, 17:33 | Приморье
Рыбодобывающие предприятия Приморья освоили минтаевые квоты на 80%, сообщили Деловой газете "Золотой Рог" в администрации Приморья.
Как сообщили в краевом департаменте рыбного хозяйства, с начала года приморские рыбаки добыли 536 тысяч тонн водных биоресурсов.
«Из них – 376 тысяч тонн минтая, квоты освоены на 80%. Также наши рыбаки выловили 56 тысяч тонн сельди, освоив квоты на 32%», – проинформировали в ведомстве.
Отметим, Приморье находится в тройке лидеров по добыче минтая среди регионов Дальнего Востока. Ранее вице-губернатор Валентин Дубинин подчеркнул, что в крае начинается строительство двух заводов по переработке минтая и сельди, которые будут выпускать высококачественную продукцию по доступным ценам.
Напомним, обеспечение доступной рыбой и морепродуктами населения страны – одно из поручений Президента России Владимира Путина. Приморские рыбаки вносят серьезный вклад в продовольственную безопасность страны. Около 20% общероссийского вылова обеспечивает Приморский край, треть всей выловленной на Дальнем Востоке рыбы приходится на Приморье.
Фото – Глеб Ильинский («Приморская газета»)
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Теги: рыбная отрасль минтай
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