Во Владивостоке начали штрафовать за рекламные штендеры на тротуарах

За размещение незаконной рекламы и создание неудобств пешеходам придётся заплатить тем, кто выставляет свои рекламные конструкции прямо на тротуары. Сразу три таких правонарушителя были оштрафованы на этой неделе во Фрунзенском районе, сообщили Деловой газете "Золотой Рог" в администрации Владивостока.

Специалисты районных административно-территориальных управлений в ходе ежедневных рейдов выявляют и пресекают ряд правонарушений, совершаемых как гражданами, так и предприятиями различных форм собственности. Согласно новым правилам благоустройства, которые были разработаны в этом году по поручению главы краевого центра Виталия Веркеенко, всех, кто нарушает эти правила, привлекают к административной ответственности и штрафуют. Так, внушительный штраф будет выписан за парковку на газонах, незаконную торговлю, складирование отходов в не предназначенных для этих целей местах, организацию свалки, незаконный снос зелёных насаждений, размещение афиш и надписей на стенах зданий и многие другие правонарушения в сфере благоустройства города.

«В числе нарушителей встречаются недобросовестные предприниматели, которые выставляют рекламные конструкции (штендеры) прямо на пешеходных зонах. Это создает большие неудобства гражданам, которым приходится обходить эти конструкции», - поясняют в административных комиссиях Владивостока.

Специалисты также добавляют, что на этой неделе во Фрунзенском районе были оштрафованы граждане, выставившие штендеры на Океанском проспекте, 82, Мордовцева, 3 и Океанском проспекте, 88.

За нарушение правил благоустройства и размещение незаконной рекламы согласно статьи 7.17 краевого закона № 44-КЗ «Об административных правонарушениях» за такой проступок придётся заплатить до 10 тысяч рублей.

Анастасия Котлярова (фото).