Актуальные темы
Finam
Новости finance.comon.ru
LentaInformNews
Во Владивостоке начали штрафовать за рекламные штендеры на тротуарах
28 Сентября 2018, 15:26 | Приморье
За размещение незаконной рекламы и создание неудобств пешеходам придётся заплатить тем, кто выставляет свои рекламные конструкции прямо на тротуары. Сразу три таких правонарушителя были оштрафованы на этой неделе во Фрунзенском районе, сообщили Деловой газете "Золотой Рог" в администрации Владивостока.
Специалисты районных административно-территориальных управлений в ходе ежедневных рейдов выявляют и пресекают ряд правонарушений, совершаемых как гражданами, так и предприятиями различных форм собственности. Согласно новым правилам благоустройства, которые были разработаны в этом году по поручению главы краевого центра Виталия Веркеенко, всех, кто нарушает эти правила, привлекают к административной ответственности и штрафуют. Так, внушительный штраф будет выписан за парковку на газонах, незаконную торговлю, складирование отходов в не предназначенных для этих целей местах, организацию свалки, незаконный снос зелёных насаждений, размещение афиш и надписей на стенах зданий и многие другие правонарушения в сфере благоустройства города.
«В числе нарушителей встречаются недобросовестные предприниматели, которые выставляют рекламные конструкции (штендеры) прямо на пешеходных зонах. Это создает большие неудобства гражданам, которым приходится обходить эти конструкции», - поясняют в административных комиссиях Владивостока.
Специалисты также добавляют, что на этой неделе во Фрунзенском районе были оштрафованы граждане, выставившие штендеры на Океанском проспекте, 82, Мордовцева, 3 и Океанском проспекте, 88.
За нарушение правил благоустройства и размещение незаконной рекламы согласно статьи 7.17 краевого закона № 44-КЗ «Об административных правонарушениях» за такой проступок придётся заплатить до 10 тысяч рублей.
Анастасия Котлярова (фото).
Автор:
Теги: штрафы реклама благоустройство
Новости тематики
- Во Владивостоке начали штрафовать за рекламные штендеры на тротуарах
- Лучшие специалисты ЯНДЕКС поделятся секретами крутых продаж и эффективного маркетинга
- Российский марикультурный сервис оценили в Даляне
- Приморскую страховую компанию подозревают в выводе активов
- В Приморье введен режим повышенной готовности
- Одна из крупнейших рыбопромышленных компаний Приморья меняется на глазах
- Еще одна южнокорейская авиакомпания планирует открыть рейс в Приморье
- "Доброфлот" сделал "Камчатку"
- Компании братьев Магомедовых остались под арестом
- "Капитан Хлебников" попал в осаду
Новости раздела
- Во Владивостоке начали штрафовать за рекламные штендеры на тротуарах
- Как повысить уровень теплоизоляции помещения
- Рыбаки Приморья "ныряют" в глубоководные перспективы
- Во Владивостоке на Международном конгрессе рыбаков соберутся более 450 участников
- Владивостокцы обживают углы
- Девелоперы экономят
- Лучшие специалисты ЯНДЕКС поделятся секретами крутых продаж и эффективного маркетинга
- Отраслевой форум
- Tele2 запускает полную линейку популярных платежных сервисов
- В Приморье рисовые чеки меняют собственников
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В Приморье определился первый кандидат на новые выборы губернатора
- Депутаты из Приморья обратились к Президенту России с открытым письмом
- Андрей Ищенко, похоже, забыл, что он слуга народа
- Россия в одном шаге от запрета хождения в стране доллара и евро
- Ирина Ищенко вступилась за Андрея Ищенко
- Выборы по-приморски оказались заразительными
- Новым главой Приморья назначен "универсальный солдат" президента
- Дан старт движению по новому участку трассы Петропавловск-Камчатский – Мильково
- Финансирование Дальнего Востока увеличат за счет алкоголя
- Районы пошли вразнос вслед за краем
Loading...