Как повысить уровень теплоизоляции помещения

Во-первых, можно установить специальную разновидность дверной фурнитуры – автоматический порог. Конструкция изделия весьма проста и включает в себя металлические профили и уплотнитель. Автоматические пороги не препятствуют нормальному функционированию двери и плотно закрывают зазор, который образуется между поверхностью пола и дверным полотном. Работа автоматических порогов отличается плавностью и бесшумностью: при закрывании дверного полотна зажимается особая кнопка, с помощью которой вниз опускается профиль с резиновым уплотнителем. Автоматический порог предотвращает попадание внутрь помещения пыли, грязи, насекомых и значительно повышает уровень теплоизоляции и шумоизоляции. Стандартный порог обладает долгим сроком эксплуатации (200 000 циклов открывания/закрывания). Существуют специальные автоматические пороги для противопожарных дверей, которые препятствуют распространению дыма и огня.

Во-вторых, можно повысить уровень теплоизоляции помещения с помощью дверного доводчика. Данная разновидность дверной фурнитуры используется для автоматического закрывания полотна и часто устанавливается в помещениях с высокой проходимостью (офисы, торговые центры). Существует несколько разновидностей дверных доводчиков: модели с креплением на само дверное полотно, изделия со скрытым монтажом и доводчики, которые устанавливаются на пол. По виду конструкции фурнитура подразделяется на модели с рычажной или со скользящей передачей. Дверные доводчики отличаются долгим сроком эксплуатации, бесшумной и плавной работой, которая обеспечивается с помощью амортизатора.

Качественные автоматические пороги и дверные доводчики производятся из стали или металлических сплавов («Цамак» – Zamak). Для повышения уровня теплоизоляции и шумоизоляции рекомендуется устанавливать фурнитуру только проверенных производителей: Armadillo, Cisa, Fuaro, Punto, AGB, Kale Kilit. Продукция данных компаний прослужит долго и не будет нуждаться в замене или ремонте. Товары, поставляемые дилером Trade Lock, имеют все необходимые сертификаты и соответствуют международным стандартам качества.