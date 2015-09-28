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"Ростелеком" предлагает жителям Приморья альтернативные способы оплаты услуг связи
28 Сентября 2015, 16:25 | Приморье
«Ростелеком» предлагает своим клиентам воспользоваться удобными способами оплаты услуг связи, сообщает Деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на пресс-службу компании.
Для пополнения баланса сегодня не обязательно приходить в офис компании. Абоненты Приморского края могут оплатить домашний телефон, интернет и «Интерактивное телевидение», воспользовавшись альтернативными способами.
Внести деньги на счет в любое время, в любом месте, быстро и без комиссий можно с помощью Единого личного кабинета абонента (ЕЛКА), для этого достаточно привязать к счету банковскую карту. Кроме того, в ЕЛКА можно подключить новые сервисы и услуги, поменять тариф. Клиенты компании, которые не используют ЕЛКА, могут оплатить услуги связи на официальном сайте компании в разделе «Оплата». Здесь же абонент может самостоятельно менять тарифные планы.
В Едином личном кабинете на сайте «Ростелекома» можно также воспользоваться сервисом «Обещанный платеж». Для этого достаточно ввести логин и пароль для доступа на главную страницу портала «Ростелекома», выбрать закладку «Оплата», далее нажать «Обещанный платеж». В открывшемся окне выбрать свой номер лицевого счета и нажать клавишу «Продолжить». В появившемся окне с суммой доступного платежа необходимо еще раз нажать кнопку «Подтвердить».
Также через Личный кабинет можно осуществить и «Автопополнение банковской картой». Для этого достаточно ввести свои идентификационные данные на страничке Личного кабинета, войти в закладку «Оплата», выбрать «Автопополнение банковской картой» и способ пополнения: либо по достижению минимального остатка, либо погашение на 1-е число месяца, либо ежемесячное пополнение счета в указанный день. Затем в открывшемся окне выбрать номер своего лицевого счета, условие для автопополнения, дату и сумму списания и нажать клавишу «сохранить».
Все клиенты «Интерактивного телевидения» от «Ростелекома» могут пополнить свой лицевой счет прямо на экране телевизора с помощью ТВ-приставки и банковской карты Visa или MasterCard. Для этого в меню «Интерактивного ТВ» нужно найти раздел «Управление услугами», а в нем последовательно выбрать пункты «Пополнение баланса» и «Произвольная банковская карта». В открывшемся окне необходимо ввести сумму платежа (не более 10 000 рублей) и реквизиты банковской карты (с помощью виртуальной клавиатуры). Платеж поступит на лицевой счет моментально.
Досье "Золотого Рога": Приморский филиал ОАО «Ростелеком» – структурное подразделение ОАО «Ростелеком», которое действует на территории Приморского края. Филиал входит в состав макрорегионального филиала «Ростелеком - Дальний Восток», созданного в апреле 2011 года на базе ОАО «Дальсвязь» после присоединения этой компании к ОАО «Ростелеком» и объединившего 7 региональных филиалов – Амурский, Камчатский, Магаданский, Приморский, Сахалинский, Хабаровский и филиал «Сахателеком».
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Теги: услуги связь Ростелеком
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