В Приморье на одного безработного приходится 2,5 вакансии

С начала года в центрах занятости населения в качестве безработных зарегистрировались 16,8 тысяч приморцев. Сегодня для трудоустройства предлагается 41,5 тысяч вакантных мест, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Ситуация на рынке труда, основные направления, на которых необходимо акцентировать внимание службы занятости, основные задачи отрасли на будущий год - все это обсуждалось на очередной коллегии департамента труда и социального развития Приморского края.

Как отметила директор департамента Лилия ЛАВРЕНТЬЕВА, по объективным экономическим причинам некоторые негативные показатели на рынке труда подросли. В сравнении с прошлым годом почти на 10 процентов вырос уровень безработицы, увеличилась численность работников, предполагаемых к увольнению, возросло количество граждан, работающих в режиме неполной занятости. Но в целом ситуация на рыке труда стабильная.

«Количество предлагаемых мест существенно превышает спрос. Значит, нужно более продуманно использовать этот резерв, работать адресно, предлагать людям профессиональную переподготовку по специальностям, востребованным в регионе», - считает глава ведомства.

Среди основных задач, которые необходимо решить, является проблема с неформальной занятостью. В российских регионах эта работа активизировалась с начала года по поручению заместителя Председателя Правительства РФ Ольги ГОЛОДЕЦ.

«Специалисты центров занятости должны входить в муниципальные межведомственные комиссии по вопросам неформальной занятости, обязаны участвовать в выездных проверках работодателей, вести разъяснительную работу о важности оформления трудовых отношений и с руководителями, и с работниками», - подчеркивает Лилия Лаврентьева.

По-прежнему, в приоритете работы службы занятости - выполнение майских Указов Президента. Один из них - содействие в трудоустройстве людей с ограниченными возможностями.

Статистика показывает, что в Приморье трудоспособны более 30 процентов от общего числа инвалидов. Это почти 42 тысячи человек. При этом работают 24,6 тысяч человек.

За 8 месяцев за помощью в поисках работы к специалистам обратились около 1,3 тысячи людей с ограниченной трудоспособностью. 470 из них уже работают на предложенных специалистами местах.

«В рамках выполнения Указа мы обязаны стимулировать руководителей на создание рабочих мест, оборудованных под конкретного работника с инвалидностью. До конца года необходимо создать 146 таких мест. 26 работников с ограниченными возможностями должны получить работу при условии компенсации расходов работодателя, связанных с заработной платой особого члена коллектива. И мы обязательно добьемся выполнения этих обязательств», - убеждена директор департамента.

Еще один вопрос, поднятый на коллегии, касается мобильности трудовых ресурсов. В течение трех лет в Приморье планируют привлечь более 800 работников из других регионов. 300 из них должны прибыть в регион до конца нынешнего года.

Реализация подпрограммы «Повышение мобильности трудовых ресурсов» на 2015 - 2017 годы, которой предусмотрено оказание содействия трем крупным работодателям Приморского края в привлечении в течение трех лет 844 работников из других Российской Федерации.

Эти и другие вопросы, озвученные на коллегии, были позже обсуждены за круглым столом. Организаторы дали представителям всех территорий возможность подискутировать и поделиться собственным опытом работы в сфере занятости населения.