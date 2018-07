Во Владивостоке аэропорту оторвали крылья и приделали колеса

3 октября российский авторынок грозит взорваться настоящей бомбой

В начале октября популярный интернет-портал Drom.Ru совместно с компанией «Автопорт», входящей в известный автохолдинг «Сумотори», запускают проект по продажам подержанных автомобилей через систему аукционов, пишет Деловая газета "Золотой Рог". В качестве образца для подражания были взяты известные на весь мир японские автоаукционы ARAI, и организаторы надеются, что прибыльный заморский бизнес приживется и на российской почве.

Аукционная площадка открывается на базе прежнего терминала аэропорта Владивосток, здание которого было выкуплено «Сумотори». С осени прошлого года холдинг развивает там «Автопорт» - большой специализированный автомобильный центр, предлагающий услуги купли-продажи, технического осмотра, страхования и регистрации автомобилей. С 3 октября этот перечень пополнится аукционами, торги на которых будут проходить в режиме онлайн в реальном времени.

Интернет-обеспечение аукционного проекта взял на себя популярный автомобильный сайт Drom.Ru, который к сегодняшнему дню также накопил некоторый опыт организации аукционов. С помощью виртуального молотка Drom.ru продает машины из своего тест-парка после завершения программы их эксплуатации в реальных условиях. Начало этому процессу было положено в 2011 году, когда с аукциона «ушла» «дромовская» Toyota Camry питерской сборки. Автомобиль был куплен за 681 201 рубль, что на тот момент составляло цену чуть ниже среднерыночной. Однако для успешного завершения аукциона его организаторам пришлось на ходу менять правила, так как на торги заявилось немало «липовых» покупателей, шутки ради быстро загнавших цену за отметку в 4 миллиона рублей.

Следующий резонансный аукцион, на котором продавалась «путинская» «Лада-Калина», состоялся в 2013 году. Изделие российского автопрома, полностью аналогичное тому, на котором президент, временно исполнявший обязанности премьера, путешествовал по маршруту Хабаровск - Чита, было продано за 155 601 рубль. Кроме Camry и «Калины» «Дром» также успешно провел четыре аукциона со стартовой ценой в 1 рубль для кроссовера Nissan X-Trail, седанов Hyundai Solaris, Volkswagen Polo и «Лада Гранта» - автомобили были проданы за 740 001, 375 000, 414 001 и 173 334 руб. соответственно.

Стоит отметить, что у родоначальницы «Автопорта» - компании «Сумотори» - также есть свой собственный опыт проведения аукционов, более ранний и менее удачный, нежели у «Дрома». Лет десять назад, в рамках расширения торговой экспансии своего подразделения «Хино-Владивосток» «Сумотори» предприняла, пожалуй, первую в России попытку организовать продажу грузовиков через аукцион в интернете. Однако тогдашний уровень технологий оставлял желать много лучшего, и тот единственный аукцион запомнился лишь жесткими зависаниями компьютера, высокими стартовыми ценами, да крайне слабым интересом к нему потенциальных покупателей. Поэтому немудрено, что владелец вновь открываемой в Приморье аукционной площадки «Автопорта» не стал наступать на те же грабли, а пригласил в партнеры своего более успешного коллегу.

Постановка диагноза

«Продажа автомобилей через аукционы позволит сделать рынок подержанных автомобилей более цивилизованным, - считает генеральный директор технохолдинга «Сумотори» Виталий ВЕРКЕЕНКО. - На аукционной площадке будут работать независимые оценщики, которые отметят в аукционом листе все особенности автомобиля и укажут на недостатки, если таковые есть. Обучением таких оценщиков сейчас занимаются наши японские партнеры из аукционного дома ARAI, они же будут заниматься оценкой на первых порах, пока наши собственные кадры не наберут нужную квалификацию. На аукционе могут продаваться разные машины - с тюнингом, который повышает стоимость машины, или с дефектами, которые, наоборот, ее понижают. Любое состояние машины будет объективно отражено в аукционном листе».

«Наш вклад в совместный проект носит название Drom Assist», - отмечает администратор сайта Drom.ru Михаил ЩЕТИНИН. «Согласно намеченному плану, это будет сеть диагностических центров по всей стране. Их задача - проводить независимую оценку состояния авто. Главные акценты - беспристрастность диагностики и минимизация человеческого фактора. Диагностическая карта, которую будут выдавать эти центры, может быть использована не только для продажи автомобиля на аукционе, но и по желанию ее владельца может быть добавлена к объявлению о продаже машины на нашем сайте».

Следует признать, что именно диагностика, а точнее, ее объективность и непредвзятость, вызывает наибольшее количество вопросов у автомобилистов. Ведь, по задумке организаторов, их аукционы будут работать по схеме C to C, то есть «клиент - клиент», в то время как японские аукционы работают по схеме B to B, «бизнес - бизнес». Любой желающий с улицы не может стать участником аукциона в Японии, а в нашем случае система рассчитывается именно под конечных потребителей. Разработчики проекта везде подчеркивают, что профессиональная предварительная диагностика позволит совершать покупки подержанных автомобилей на аукционе людям, не слишком разбирающимся в технике.

«Результатом диагностики будут оценки по четырем категориям. При этом каждый пользователь сайта сможет посмотреть данные по любой из категорий в таком виде, в каком их получит хозяин авто на руки в центре Drom Assist», - говорит Михаил Щетинин. - Категории будут состоять из экспертизы состояния кузова, компьютерной диагностики с использованием диагностического сканера, общей оценки состояния технической части по трехбалльной шкале и оценки состояния салона. В планах - предоставление услуги проверки юридической чистоты».

Последняя упомянутая услуга в действующих сегодня рыночных реалиях иногда оказывается нужнее, чем все предыдущие. Размах махинаций с документами, зачастую производимый «под крышей» силовых структур, до сих пор впечатляет. На правовом форуме

Drom.ru то и дело всплывают темы об аннулированных распилах, двойниках, угнанных и проданных автомобилях с перебитыми номерами и поддельными ПТС. Если приморские аукционы действительно смогут обезопасить граждан от действий мошенников, то доверие к ним вырастет многократно.

Вотум недоверия

Совместный проект Drom.Ru - «Сумотори» вполне может стать бомбой для российского авторынка, однако также не исключено, что взрыв окажется холостым: слишком много подводных камней стоит на пути у этой затеи, и далеко не все здесь зависит от умелой организации и профессионализма японских консультантов. Кроме вышеупомянутой юридической проблемы существуют также вопросы по экономической части проекта.

«Мне как продавцу подержанных автомобилей среднего ценового диапазона интересно, на кого в аукционной схеме будет возлагаться уплата налога, - поделился своими соображениями с газетой «Золотой Рог» продавец с «Зеленого угла» Виктор ТЕРЕЩЕНКО. - На базаре в договоре купли-продажи указали сумму в 10 тысяч рублей, написали друг другу расписки в получении товара и денег и разошлись без потерь. С уплатой налога по белой схеме такой номер не пройдет, а стало быть, сумма сделки уже не будет такой, как на рынке. Кроме того, аукцион - это много участников, заинтересованных в приобретении автомобиля. В японских аукционах, к примеру, участвуют покупатели со всего мира, машины вывозят в Австралию, Южную Америку, на Ближний Восток. Где в Приморье найти столько клиентов, желающих купить машины по российским, а не по японским ценам? Даже если официальные дилеры таким образом намерены продавать свой «трейд-ин», то для успешного развития аукционов у нас недостаточно ни продавцов, ни покупателей».

Определенный скепсис у ветерана «Зеленки» вызывает и предполагаемая предпродажная диагностика.

«С 2009 года все автомобили, которыми я торгую, имеют полностью прозрачную историю, легко проверяются по аукционной статистике, и любой покупатель может найти в интернете данные, когда, где и за сколько машина была куплена и в каком состоянии. Вся японская диагностика при этом открыта как на ладони. Тем не менее случаев, когда машину забирали без тщательного осмотра, практически нет. Обычно покупатели приходят на стоянку и исследуют все до винтика. Если они не доверяют японским аукционным экспертам, то как они будут доверять российским?»

Дефицит денег

Тем не менее многие автомобилисты согласны с тем, что идея «цивилизовать» рынок подержанных автомобилей путем аукционов хороша и прогрессивна. Правда оплачивать цивилизацию из своего кармана готовы далеко не все. Проект аукционов «Автопорта» предполагает 5000 рублей аукционного сбора за выставление машины на торги. Стоимость диагностики Drom Assist пока остается неизвестной, но в ее обсуждении на профильных форумах чаще всего называются цифры 2 - 3 тысячи рублей. Для автомобиля стоимостью в миллион и более все это, конечно, сущие копейки, однако для рынков средней и низшей ценовой категории затраты уже ощутимы, тем более что их разумность и эффективность пока далеко не очевидна.

Сможет ли введение аукционов встряхнуть рынок? Все на это надеются, но точного прогноза никто не дает. Дело ведь не в том, что отсутствуют интересные предложения. Проблема и в том, что сильно упал платежеспособный спрос.

Впрочем, цыплят, как говорится, по осени считают. До старта «дромовских» автоаукционов во Владивостоке осталось совсем немного.