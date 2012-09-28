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На поддержку малого бизнеса Приморья будет направлено 258 миллионов рублей
ВЛАДИВОСТОК, 28 сентября, ZRPRESS. В Приморский край поступили федеральные средства на реализацию краевой долгосрочной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства» на 2011-2013 годы».
Как сообщают в департаменте экономики, поддержки предпринимательства, развития конкуренции, инвестиций и контроля подготовки к саммиту АТЭС Приморского края, объём полученных средств составил 258,8 миллиона рублей.
Деньги будут направляться на поддержку малого бизнеса по следующим направлениям:
- возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам;
- возмещение части затрат, связанных с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях в Российской Федерации и (или) за рубежом;
- возмещение части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга);
- возмещение части затрат, связанных с производством инновационных товаров (работ, услуг) и (или) внедрением технологических инноваций;
- возмещение части затрат, связанных с проведением на предприятиях субъектов малого предпринимательства энергетических обследований, работ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в рамках энергосервисных договоров (контрактов), технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства и к источникам электроснабжения энергопринимающих устройств;
- возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с регистрацией юридического лица, индивидуального предпринимателя, началом предпринимательской деятельности, выплатами по передаче прав на франшизу (паушальный взнос), в виде грантов.
На получение субсидии могут претендовать зарегистрированные на территории Приморского края субъекты малого и среднего предпринимательства, документально подтвердившие свой статус и не имеющие задолженности по налогам и сборам, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.
С дополнительной информацией об условиях предоставления субсидий можно ознакомиться на портале малого и среднего предпринимательства Приморского края, по телефону: 221-52-90, а также в консультационном пункте отдела поддержки предпринимательства по адресу: ул. 1-я Морская 2, каб. 3. График работы консультационного пункта: понедельник-четверг - с 14:00 до 17:00, пятница - с 14:00 до 16:00.
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