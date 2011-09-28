Трудовой миграцией в Приморье нужно управлять

Система управления трудовой миграцией нужна Приморью, чтобы работодатели не паразитировали на привлечении и использовании иностранной рабочей силы. Об этом РИА PrimaMedia сказал председатель правления приморской региональной общественной организации «Консультационный центр по вопросам миграции и межэтнических отношений» Сергей ПУШКАРЕВ.

«Работодатели не заботятся о создании социальной инфраструктуры, не обеспечивают нормальные условия труда для гастарбайтеров. За этим нужен не только чиновничий, но и общественный контроль!», - сказал Сергей Пушкарев.

В то же время, по мнению эксперта, Приморье не может развиваться без привлечения иностранной рабочей силы. «Исследования показывают, что наибольшая безработица имеет место в тех районах Приморского края, где наименьшее число иностранных рабочих, и наоборот. А вот вопрос, откуда брать ее, с ближнего или дальнего зарубежья, это вопрос, который нужно обсуждать», - добавил он.