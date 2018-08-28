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Приморье вошло в топ-20 по капремонту
Приморский край занял 18 строчку в рейтинге регионов по исполнению программы капитального ремонта, составленного экспертами Общероссийского народного фронта. Как пояснили в краевом департаменте по ЖКХ, результаты рейтинга отражают данные по состоянию на 1 июля 2018 года.
Рейтинг сформирован на основе четырех показателей - уровень реализации 30-летних программ ремонта, эффективность использования средств, собираемость взносов за капремонт и выполнение планов работ. Первое место рейтинга заняла Курская область, набрав 313 баллов, на втором месте - Свердловская область (292 балла). Приморский край получил 210 баллов, заняв 18-е место в перечне регионов.
Отметим, на недавнем совещании с руководством фонда глава региона Андрей ТАРАСЕНКО поручил активнее решать вопросы с правоохранителями о привлечении к ответственности недобросовестных подрядчиков.
Евгений СИДОРОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток
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