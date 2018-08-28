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Дарькин начал экономить

28 Августа 2018, 16:51 | Приморье

Сокращение расходов позволило Находкинской БАМР заработать за полгода больше миллиарда рублей чистой прибыли

«Находкинская база активного морского рыболовства» (НБАМР), контролируемая супругой Сергея ДАРЬКИНА (экс-губернатор входит в совет директоров ПАО), восстановило утраченную было высокую рентабельность бизнеса, сократив расходы.

По итогам первого полугодия 2018 года одна из крупнейших рыбодобывающих компаний России получила 1,1 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, что в 7 раз выше показателей аналогичного периода прошлого года.

Секрет успеха НБАМР прост – компания не только увеличила выручку на 8,6%, но и сократила прочие расходы в 3,5 раза - до 331 млн рублей. Вопрос – на какие цели ранее компания потратила более миллиарда рублей? Если на обновление флота или расширение бизнеса – это в любом случае плюс.

В марте этого года НБАМР пополнила состав флота большим морозильным рыболовным траулером водоизмещением 4 тыс. 815 тонн. Судно взято в лизинг через «Газпромбанк лизинг» (лизинговая «дочка» Газпромбанка).

Досье Деловой газеты «Золотой Рог»: ПАО «Находкинская база активного морского рыболовства» - интегрированное предприятие, в состав которого входит несколько дочерних компаний и обособленных структурных подразделений. Основу хозяйственной деятельности составляют морской промысел рыбы и морепродуктов, их дальнейшая переработка и реализация как на российском рынке, так на рынках Западной Европы и АТР. основу добывающего флота компании составляют 10 крупнотоннажных траулеров и транспортный рефрижератор. В настоящее время крупнейшим акционером НБАМР с долей в 86,77% уставного капитала является зарегистрированное в Москве АО «Дальинвестгрупп», 75% которого, в свою очередь, владеет супруга Сергея Дарькина Лариса БЕЛОБРОВА.

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

Автор: Олег Клименко
Теги: флот  рыба  НБАМР  Лариса Белоброва  прибыль  Сергей Дарькин 






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