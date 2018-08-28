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"Транснефть - Порт Козьмино": уникальный проект для региона
В августе «Транснефть» отмечает четвертьвековой юбилей. Как отметил глава «Транснефти» Николай ТОКАРЕВ, за эти годы компания реализовала стратегические трубопроводные проекты, открывшие широкие возможности для развития отечественной нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности и диверсификации маршрутов российского нефтеэкспорта, позволившие устранить риски, связанные с транзитом российской нефти по территории сопредельных государств.
Одним из самых успешных проектов «Транснефти» стал запуск в декабре 2009 года в приморской бухте Козьмина не имеющего аналогов в России нефтеналивного порта. Без малого десять лет трудовой коллектив ООО «Транснефть - Порт Козьмино» (входит в систему ПАО «Транснефть») обеспечивает слаженную работу сложнейшего производственного механизма конечной точки трубопроводной системы Восточная Сибирь – Тихий океан (ВСТО).
Ежемесячно из порта по графику отходят громадные супертанкеры с грузом «черного золота» на борту. Суммарный объем отгруженной на экспорт российской нефти в порту Козьмино достиг 200 млн тонн с момента запуска трубопроводной системы ВСТО.
Досье "Золотого Рога": Расположенный на побережье Японского моря нефтеналивной порт Козьмино – конечная точка трубопроводной системы Восточная Сибирь-Тихий океан (ВСТО), которая имеет протяженность почти 5 тыс. километров и соединяет шесть регионов Восточной Сибири и Дальнего Востока. ВСТО-1 представляет собой участок нефтепровода Тайшет (Иркутская область) – Сковородино (Амурская область), ВСТО-2 - участок нефтепровода Сковородино - нефтеналивной терминал «Козьмино».
С началом деятельности ПАО «Транснефть» на территории Приморья в Находке появилась новая отрасль промышленности, которая дала новые рабочие места, в том числе - молодежи. На сегодняшний день на предприятии трудоустроено 780 человек, из них 75% – это жители Находкинского городского округа.
С момента запуска нефтеналивного порта в эксплуатацию его грузооборот удвоился с 15,3 млн тонн до 31,7 млн тонн нефти в 2017 году. Высокое качество нефти сорта ESPO (ВСТО, для стран Азиатско-Тихоокеанского региона) привлекательно для импортеров, а короткое транспортное плечо обеспечивает серьезную экономию средств. Поэтому увеличивающийся грузооборот ООО «Транснефть - Порт Козьмино» свидетельствует о неизменной тенденции роста спроса на российскую нефть в странах Азии.
С момента отгрузки первых 100 тыс. тонн нефти ESPO на танкер «Московский университет» в 2009 году, и на сегодняшний день, порт Козьмино обеспечивает высокий уровень технологической надежности, что соответствует мировым экологическим стандартам.
Как видим, в Приморье уже давно на практике действует уникальный для территории бизнес-проект с высокой социальной нагрузкой.
Все это время порт Козьмино вносит значительный вклад в поддержку объектов социальной сферы Находки, оказывая благотворительную помощь образовательным и спортивным учреждениям, организациям культуры и детским домам, общественным организациям. В период с 2010 по 2017 годы размер благотворительной помощи, выделенной портом, составил 39 млн рублей.
Но это далеко не все. Выбор объектов для реализации масштабных благотворительных проектов обусловлен их расположением на территории присутствия ООО «Транснефть – Порт Козьмино».
Так, в ближайшее время «Транснефть - Порт Козьмино» выполнит капитальный ремонт детского сада №49 в поселке Первостроителей Находкинского городского округа. Сметная стоимость работ составляет 90 млн рублей. Проект реализуется в рамках адресной программы благотворительности ПАО «Транснефть» и является первым ее объектом. Вторым объектом станет средняя общеобразовательная школа №18. Работы в школе планируется выполнить в 2019 году.
На фото: Танкеры из приморского порта уходят точно по расписанию.
Фото ООО «Транснефть – Порт Козьмино».
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток
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