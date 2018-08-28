ПБТФ затеяла перестройку

С приходом сахалинского бизнеса одна из крупнейших рыбопромышленных компаний Приморья меняет структуру

ПАО «Преображенская база тралового флота» (ПБТФ), одно из крупнейших рыбопромышленных предприятий Приморского края, с приходом новых акционеров в лице сахалинской компании «Остров Сахалин» затеяло реорганизацию бизнеса.

По данным Деловой газеты «Золотой Рог», в повестку дня внеочередного собрания акционеров ПБТФ, назначенного на 23 октября, включены вопросы о реорганизации ПАО в форме присоединения к нему АО «Преображенский рыбокомбинат» и о выделении из него ООО «Залив». Кроме того, акционерам предложено сформировать новый совет директоров, что логично вытекает из ситуации со сменой собственников, и внести изменения в устав.

Как ранее сообщала Деловая газета «Золотой Рог», ПБТФ перешла от семьи губернатора Сахалинской области Олега КОЖЕМЯКО к холдингу «Гидрострой», близкому к экс-сенатору от Сахалинской области Александру ВЕРХОВСКОМУ. По факту, приобретение ПБТФ позволит «Гидрострою» занять второе место по объему вылова биоресурсов в России после лидера отрасли - группы компаний «Норебо» Виталия ОРЛОВА.

По итогам 2017 года объем вылова ГК «Норебо» составил 592 тыс. тонн, группы «Русская рыбопромышленная компания» (РРПК) – 326 тыс. тонн, ПАО «Океанрыбфлот» (Южно-Сахалинск) – 262 тыс. тонн, ПАО «Находкинская база активного морского рыболовства» (НБАМР, Приморский край) – 169 тыс. тонн, ПАО «Преображенская база тралового и рефрижераторного флота» - 114 тыс. тонн.

Досье "Золотого Рога": «Преображенская база тралового флота» является одним из крупнейших предприятий рыбной промышленности Дальнего Востока. Компания в современном ее виде существует с 1992 года, являясь правопреемником бывшего госпредприятия, начало которому было положено еще в 1930 году. В настоящее время предприятие представляет собой крупную многопрофильную структуру, в которой взаимодействуют добывающее, перерабатывающее производства и вспомогательные береговые подразделения. Флот компании насчитывает пять больших автономных морозильных траулеров, флотилию добывающих судов среднего класса, вспомогательный и транспортный флот. Основные рынки сбыта рыбопродукции - Япония и Южная Корея. Среди компаний Дальнего Востока доля ПБТФ в добыче и выпуске рыбной продукции составляет 13%.

Тонкости передела

5 июля стало известно, что ЗАО «Остров Сахалин» (Южно-Сахалинск) приобрело 96,38% акций ПАО «ПБТФ». Продавцами акций в том числе выступили Ирина ГЕРАСИМЕНКО (в некоторых источниках указывается как супруга Олега Кожемяко), доля которой сократилась с 28,0529% до 0%, гендиректор ООО «Торговый дом «Фили» Ольга Кравченко, доля которой снизилась с 27,4209% до 0%, сын губернатора Сахалинской области Олега Кожемяко Никита КОЖЕМЯКО (до недавнего времени занимал должность заместителя гендиректора ПБТФ), доля которого сократилась с 11,1014% до 0%.

Доля ООО «Вымпел» в компании снизилась с 13,7013% до 0,4773%. Основными владельцами «Вымпела» являются все те же Ирина Герасименко и Ольга Кравченко, владеющие, соответственно, по 55% и 25% долей ООО. Еще 20% принадлежит директору ООО «Дальрифер» Сергею САКСИНУ.

В то же время, ПБТФ продала принадлежавшие ей 51% долей уставного капитала ООО «Восход» (пгт. Преображение) и 24% ООО Комплекс семейного отдыха «Бухта Петрова» (Владивосток). Покупателем последнего пакета выступил Никита Кожемяко, в итоге консолидировавший 100% долей комплекса.

Досье "Золотого Рога": ЗАО «Остров Сахалин» зарегистрировано в Южно-Сахалинске. Учредителями компании на начало июля выступали несколько физлиц, в том числе более 20% долей контролировал Валентин БУРКОВ. По итогам 2016 года «Остров Сахалин» получил 1,215 млрд рублей чистой прибыли при выручке в 4,044 млрд рублей).

Накануне основной сделки также была завершена структурная - Ирина Герасименко и Никита Кожемяко продали принадлежавшие им 48% акций АО «Преображенский рыбокомбинат». Покупателем выступило ПАО «ПБТФ», консолидировавшее после того 100% акций рыбокомбината.

После выхода из ПБТФ, г-жа Герасименко осталась собственником 50% ООО «Берег Надежды» и 50% ООО «Торговый дом «Фили» (оба - Москва), 15% ООО «Тымлатский рыбокомбинат» (с.Тымлат, Камчатский край), 31% ООО «Самоцвет» (Владивосток). При этом, во всех этих компаниях также присутствует и г-жа Кравченко.

«ЗАЛИВное» из ПБТФ

ООО «Залив», как и ПАО «ПБТФ», будет зарегистрировано в пос. Преображение Лазовского района Приморского края. Уставный капитал выделяемого общества будет сформирован за счет нераспределенной прибыли прошлых лет ПАО «ПБТФ» путем передачи ООО «Залив» денежных средств в размере 1 млн рублей в соответствии с передаточным актом. 100% доли в уставном капитале выделяемого общества будут принадлежать ПАО «ПБТФ». Директором ООО предлагается утвердить Андрея КАРЕПОВА.

Что касается присоединения «Преображенского рыбокомбината», то ПАО «ПБТФ» не будет осуществлять конвертацию акций присоединяемой компании в свои бумаги. Акционерам ПБТФ предлагается принять решение «осуществить погашение 100% акций АО «Преображенский рыбокомбинат», принадлежащих ПАО «ПБТФ», в день внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности АО «Преображенский рыбокомбинат».

Остается добавить, что в действующий совет директоров ПБТФ входят семь человек – Сергей Саксин (председатель), Никита Кожемяко, Ирина Герасименко, Ольга Кравченко, ее дочь Екатерина КРАВЧЕНКО (студентка московской юридической академии), гендиректор ПБТФ Сергей ЕРЕМЕЕВ и финансовый директор ПБТФ Наталья СОЛОМКО. Понятно, что в новом совете директоров, который будет сформирован на внеочередном собрании, места займут новые лица.

Добыча падает, прибыль сокращается

«Главной задачей совета директоров и руководства ПАО «ПБТФ», наряду с другими запланированными проектами на ближайший период, является выполнение производственной программы и программы по обновлению флота. За последние годы в строй введено несколько крупнотоннажных судов типа БМТР (большой морозильный траулер-рыбозавод) и РКТС (рыболовно-крилевый траулер, супертраулер) в рамках программы обновления и модернизации флота. Реализация этой стратегии позволяет ПБТФ существенно экономить на топливе, снижать затраты на ремонт и эксплуатацию устаревших среднетоннажных судов. Уменьшать непроизводительные потери промыслового времени в море, используя суда высокого класса, более приспособленные к непростым дальневосточным штормовым погодным условиям», - говорится в отчете ПБТФ за II квартал 2018 года.

Компания отмечает, что у нее появились новые возможности для глубокой переработки рыбы и расширения ассортимента выпус-

каемой продукции, поскольку все поступающие на предприятие траулеры оснащаются современными технологическими линиями. «Поэтому программа замены флота остается одной из приоритетных, несмотря на необходимость привлечения значительного объема собственных и заемных средств», - говорится в отчете.

В 2016 году ПБТФ произвела капитальный ремонт четырех судов в Южной Корее с установлением и модернизацией технологических линий для выпуска продукции глубокой переработки под выпуск филе минтая, фарша из минтая, консервов из печени минтая и других видов продукции, что положительно сказалось на выполнении производственной программы предприятием в 2016-2017 гг. Кроме этого приобретена и модернизируется еще одна шхуна для вылова краба.

Что касается производственных показателей, то они на данный момент не радуют. Так, добыча рыбы в I полугодии 2018 года составила 56 тыс. 330,8 тонн, что на 15% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Выпуск товарной продукции составил 3,583 млрд рублей или 98% от уровня 2017 года. Выручка составила 4,024 млрд рублей (сокращение на 11% к январю-июню 2017 года), чистая прибыль – 122,509 млн рублей (сокращение в 7,8 раза).

На фото: Старейшина флота Преображенской базы тралового флота БМРТ «Коканд» был построен на польской верфи еще в 1985 году.

Фото ПБТФ.

Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток