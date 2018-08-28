Приморскую страховую компанию подозревают в выводе активов

В связи с нарушением требований к обеспечению финансовой устойчивости и платежеспособности обществом с ограниченной ответственностью страховой компанией «ДАЛЬАКФЕС» (далее — Общество) приказом Банка России от 17.04.2018 № ОД-978 с 18.04.2018 назначена временная администрация Общества (далее — временная администрация) сроком на шесть месяцев, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Неустранение Обществом в установленный срок нарушений страхового законодательства явилось основанием для отзыва у Общества приказом Банка России от 27.04.2018 № ОД-1120 лицензий на осуществление страхования.

Временной администрацией установлены обстоятельства, которые дают основания полагать наличие в деятельности бывшего собственника и должностных лиц Общества признаков осуществления операций, направленных на вывод активов путем списания дебиторской задолженности подотчетных лиц в период, когда Общество находилось в неудовлетворительном финансовом положении и имело существенные просроченные обязательства перед кредиторами по оплате обязательных платежей.

Кроме того, временной администрацией установлены признаки хищения бланков полисов ОСАГО, числящихся за Обществом, и первичных документов, подтверждающих заключение договоров ОСАГО с использованием данных бланков.

По оценке временной администрации, размер имущества (активов) Общества недостаточен для исполнения обязательств перед кредиторами и обязанности по уплате обязательных платежей.

Информация о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществленных должностными лицами и собственником Общества, направлена Банком России в правоохранительные органы для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.