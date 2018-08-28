Крабам отрывают клешни

Медведев все-таки дал добро на передел рынка с годовым оборотом в 120 млрд рублей

Половина квот на вылов крабов все-таки будет распределяться на аукционе в электронной форме. Вторая половина квоты будет распределяться по историческому принципу. Таким образом завершен затянувшийся спор о том, как распределять валютоемкие крабовые квоты. Участники рынка считают, что нововведения приведут к переделу отрасли с годовым оборотом в 120 млрд рублей, а также отказу от инвестиций в обновление флота.

Поручение разработать соответствующий закон и постановление правительства содержится в утвержденной правительством «дорожной карте» по развитию конкуренции в отраслях экономики РФ на 2018-2020 годы. Поручение дано Минсельхозу, Росрыболовству и Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России.

По такому принципу квоты должны быть распределены в 2018–2019 гг. для «создания условий для входа на рынок добычи водных биоресурсов новых участников», указано в документе.

В этом году заканчивается действие 10-летних квот на вылов краба, которые были распределены в 2008 году. Новые квоты, которые должны распределяться по историческому принципу, рассчитаны на 15 лет. Между тем, с конца прошлого года обсуждается возможность замены исторического принципа распределения крабовых квот на аукционы.

Ранее Росрыболовство готовило расчеты для трех вариантов: сохранение действующего порядка распределения квот вылова краба (исторический принцип), выставление на аукционы 100% квот и выставление на аукционы 50% квот. При продаже на аукционе 50% квот на вылов краба доход федерального бюджета может составить 80-100 млрд рублей, подсчитало ведомство.

Как заявлял руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ, в случае, если будет принято решение о распределении квот на аукционах, поступившие доходы будут направляться на развитие отрасли. «Мы считаем важным, что даже в случае возможного проведения аукциона те деньги, которые будут получены, были бы направлены на развитие рыбохозяйственной отрасли, в том числе на строительство новых научно-исследовательских судов и на рыбоохрану», - сказал он.

«В случае принятия такого, наверное, тяжелого решения, все равно мы предусматриваем, что и флот будет обновляться, и деньги в отрасль от аукционов, если они будут, пойдут», - подчеркнул глава Росрыболовства.

Участники рынка не согласны с чиновниками. Летом Ассоциация краболовов Севера, участники которой договорились о строительстве десяти судов стоимостью $320 млн на Выборгском судостроительном заводе, предупредила своего контрагента о возможном отказе от контрактов из-за изменения правил распределения квот. Если квоты на добычу краба будут распределяться через аукционы, участникам рынка придется отвлекать значительные средства для участия в торгах, а от инвестиций в обновление флота придется отказаться, говорили в ассоциации.

Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) сообщала, что Росрыболовство оценило поступления в бюджет от проведения крабовых аукционов в 81,9 млрд рублей в 2019 году и направило эти расчеты в Минфин.

«Росрыболовство направило в Минфин России информацию о том, что «в 2019 году предполагается введение нового вида квоты исключительно на краба - аукционной квоты с инвестиционными обязательствами, который предусматривает выставление на аукцион высоколиквидных и особо востребованных долей квот на добычу (вылов) крабов и крабоидов в Дальневосточном и Северном рыбохозяйственном бассейнах», - говорилось в сообщении ассоциации.

Согласно расчетам Росрыболовства, «прогнозируемый объём поступлений по источнику доходов федерального бюджета «Доходы, полученные от продажи на аукционе права на заключение договора о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов и (или) договора пользования водными биологическими ресурсами, находящимися в федеральной собственности» (код бюджетной классификации доходов федерального бюджета 076 1 12 07010 01 6000 120) на 2019 год увеличится на 81 900 млн рублей».

При этом, отмечает ВАРПЭ, подготовленные Росрыболовством материалы не учитывали позицию объединений рыбохозяйственного комплекса, исследовательских институтов и экспертов, а также содержат искаженную информацию о рентабельности промысла краба и объеме необходимых инвестиций для строительства рыбопромыслового флота.

На фото: Судьба крабового бизнеса оказалась в руках чиновников.

Фото ТАСС.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток