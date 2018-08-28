Эка экопродукты!

Экологически чистые продукты из Приморья пользуются все большим спросом в странах АТР

Мы зачастую не задумываемся о ценности местных продуктов, изобилие которых уже переполняет прилавки, а их производители ломают голову над тем, что им делать с лишним товаром и своим не в полной мере раскрытым товарным потенциалом. Государственная программа «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2013-2020 годы предлагает находить выход из такой ситуации в расширении производства на экспорт в другие страны, где потребители могут по достоинству оценить то, что выращено у нас.

Об этом разговор с представителями АНО «Центр развития экспорта Приморского края» - генеральным директором Евгением НИКИФОРОВЫМ и заместителем генерального директора Денисом ДРОБОТОМ:

- Евгений Александрович, откуда возник этот растущий спрос?

- Приморье и ранее выходило на рынок АТР с большим ассортиментом продуктов питания. Пик интереса к ним пришелся на период остолбенения курса рубля, повысивший и конкурентоспособность. Особенно в Китае, наиболее сильно - в приграничных северных территориях, в которых наблюдается устойчивый рост качества жизни и сохраняется проблема качества местных продуктов. В связи с непростой экологической обстановкой у них много химически насыщенных продуктов, подделок, некачественной продукции. Производство продуктов в соответствии с ГОСТами, а также нормы действующего законодательства в сфере производства продуктов, в полном объеме удовлетворяют данные запросы.

При этом мы позиционируем наш регион как производящий экопродукты, и именно так заграничные потребители нас начинают воспринимать.

Д.Д.: В качестве одного из примеров востребованности приморских продуктов питания можно привести отгрузку партии липового меда в Республику Малайзия.

Важно отметить, что контрагентом выступила компания, специализирующаяся на глобальном импорте экологически чистых продуктов. В настоящий момент приморский липовый мед реализуется в Малайзии наряду с японским рисом, скандинавскими ягодами, французскими винами в категории премиальных продуктов.

Е.Н.: Говоря о меде, нашей приоритетной задачей является наращивание объема экспорта этого товарного наименования. И основная проблема в этом связана с исследованиями качества продукции и получением сертификатов по требованиям страны-импортера. К сожалению, к настоящему моменту на территории края отсутствует лаборатория, аккредитованная в соответствии с рядом международных стандартов, позволяющая производить весь комплекс необходимых для экспорта исследований. Это ключевая сложность.

В настоящий момент рассматриваются несколько организаций, на базе которых может быть организовано предоставление данных услуг для предпринимателей.

Д.Д.: Ряд экспортеров проблему сертификации по требованиям страны ввоза решают для себя путем отправки образцов для лабораторных исследований за границу, что увеличивает издержки и сроки поставки.

Е.Н.: На этом фоне преобладают неофициальные способы вывоза меда, а официальный, порядка 4 тысяч тонн в 2015 году, практически сошел на нет. Производители постоянно говорят еще об одной проблеме, из-за которой мы рискуем потерять липовый мед как экспортный продукт - это массированная вырубка в крае липы.

С точки зрения биологической ценности, для иностранцев интересен именно липовый мед. Цветочный есть во многих странах мира, а липовый в России производится только в трех регионах, где произрастает липа.

Говоря о региональных продуктах, наши производители также специализируются на дикоросах и продуктах из ягоды, лимонника, папоротника, из бобовых. То есть, то, что покупателями этой продукции оценивается как наши оригинальные региональные особенности.

АНО «Центр развития экспорта Приморского края» изучает спрос потенциальных импортеров и анализ рынков, способствует продвижению продукции приморских производителей на внешний рынок, участию их в выставочной деятельности, поиску партнеров за рубежом и подготовке продукции к экспорту, включая согласование упаковки и оформление документов. Здесь наши экспортеры бесплатно получают широкий спектр консалтинговых услуг.

- К чему интерес больше - сырью или к конечной продукции?

Е.Н. Конечно, многие импортеры хотят закупать сырье, но мы продвигаем именно продукты с высоким уровнем добавленной стоимости, чтобы увеличивать число рабочих мест и развивать производство в крае. Основной упор в вопросах поддержки предпринимателей мы делаем на производителей.

Отдельно следует упомянуть экспорт морепродуктов, объёмы которого показывают стабильный, хоть и умеренный, рост. Нами ведется работа по продвижению на экспорт ряда проектов в сфере аквакультуры. В частности - по выращиванию трепанга и его реализации в живом виде.

Е.Н.: В настоящий момент мы наблюдаем увеличение интереса приморских компаний к расширению номенклатуры экспортируемых товаров, реализации новых экспортных проектов, в качестве примера: выращивание женьшеня, сбор, переработка и экспорт лекарственных трав, производство кормов для крупного рогатого скота и лошадей.

Д.Д.: К примеру, основные поставщики кормового сена в Японию - это Австралия и Новая Зеландия. С точки зрения логистики и экологической обстановки Приморье выглядит максимально привлекательно. Предприниматель, осуществляющий деятельность в Черниговском районе, оценив свои возможности, сильные стороны проекта, требования японской стороны к качеству продукта, начал выращивание многолетних трав для производства и экспорта кормов. В настоящий момент мы содействуем ему в вопросе поиска контрагента.

Этот же предприниматель прорабатывает вопрос и по экспорту лошадей на азиатский рынок. Но и здесь актуален вопрос сертификации и отсутствия в крае лаборатории, аккредитованной по зарубежным стандартам, которая могла бы провести комплекс исследований животных, вывозимых за рубеж. Сложность данного факта обусловлена законодательным запретом отправки за рубеж образцов биоматериалов, прежде всего крови, для проведения необходимых исследований.

Следует отметить, что вывозу животных за рубеж предшествует процедура карантина, и удачное географическое расположение позволит канализировать этот поток через Приморский край и создать дополнительную нишу для предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере животноводства.

Е.Н.: В целом, реализация потенциала такого всероссийского логистического хаба для Приморского края очень важна - для всех категорий продуктов.

- В целом, цены на внешнем рынке благоприятны для экспорта?

Е.Н.: Совершенно верно. И сегодня предоставляются все возможности для увеличения экспорта. Кто хочет, тот видит эти возможности и использует.

На фото: Корреспондент «Золотого Рога» (справа) беседует о перспективах экспорта приморской экопродукции с экспертами АНО «Центр развития экспорта Приморского края».

Фото Юрия НУРМУХАМЕТОВА

Виктор КУДИНОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток