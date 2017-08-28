Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В Приморье китайский инвестор начал отбор площадок под жилищное строительство
Участки площадью от 12 до 80 гектаров расположены во Владивостоке и Артёме.
Более 10 земельных участков для жилищного строительства представили руководству приморского филиала китайской компании «Юй Пэн» на совещании в департаменте градостроительства края.
Напомним, Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский дважды встречался с председателем совета директоров компании «Юй Пэн» Лю Вэнь Бо. Компания уже реализует несколько проектов в Хасанском районе края, в том числе строит первый в регионе аквапарк. Итогом встреч стало решение руководства «Юй Пэн» усилить своё присутствие на приморском строительном рынке. В настоящее время регистрируется российско-китайская компания, которая намерена получить статус резидента Свободного порта Владивосток.
И.о. директора департамента градостроительства Максим Веденёв рекомендовал инвестору разрабатывать проект с учётом комплексного освоения территории.
«Помимо жилых домов необходимо будет возвести объекты социальной инфраструктуры – школы, детские сады, учреждения здравоохранения, которые впоследствии необходимо передать муниципалитетам», – подчеркнул он.
И.о. директора департамента земельных и имущественных отношений Александр Подольский добавил, что получить земельный участок под строительство без торгов можно только при условии комплексного освоения, либо при наличии статуса резидента Свободного порта Владивосток.
Российский директор представительства «Юй Пэн» во Владивостоке Станислав Буркун проинформировал участников совещания о планах и возможностях компании. Так, застройщик может возводить как малоэтажное, так и высотное жильё из самых разных строительных материалов – от зданий из стекла и бетона до деревянных строений. Что же касается Приморского края, здесь планируется возводить дома малой и средней этажности – выбор будет зависеть от стоимости земельного участка.
Компания планирует как привлекать китайских рабочих, так и использовать возможности приморского ранка труда.
«Строить будем в соответствии с российскими строительными нормами, поэтому мы намерены привлекать местных специалистов. Кроме того, значительный объём стройматериалов будем также приобретать на российских предприятиях», – рассказал Станислав Буркун.
Максим Веденёв сообщил, что застройщику будет оказано содействие в подборе земельных участков при условии, что на них будет строиться значительная доля качественного социального жилья.
В ближайший месяц специалисты «Юй Пэн» ознакомятся с предложенными участками и рассчитают примерную стоимость технического присоединения к инженерным сетям. На основании этих данных можно будет просчитать вероятный объём жилья. Специалисты департаментов градостроительства, земельных и имущественных отношений окажут застройщику содействие в изучении связанных с оформление участков вопросов.
Новости тематики
- В Приморье китайский инвестор начал отбор площадок под жилищное строительство
- Во Владивостоке тротуары на Светланской мостят брусчаткой
- Японцы готовы строить в Приморье коттеджи экономкласса
- В Приморье выставка "Строительство" замахнулась на "дальневосточный гектар"
- В Приморье произведено стройматериалов на 5,2 млрд рублей
- В Приморье участники выставки "Строительство" могут стать резидентами ТОР
- Китайская компания "Юй Пэн" рассмотрит варианты инвестирования в строительство жилья в Приморье
- Владивосток забыл о доступном жилье
- Названа очередная дата достройки многострадального отеля "Хаятт" во Владивостоке
- Почему во Владивостоке мало новостроек
Новости раздела
- В Приморье китайский инвестор начал отбор площадок под жилищное строительство
- Баня "Бодрость" во Владивостоке снова бодрит
- У построенного еще к саммиту АТЭС завода "Хендэ Электросистемы" появился новый неожиданный владелец
- Сын Игоря Пушкарева стал мультимиллионером
- "Аэрофлот" во Владивостоке: 20 лет на высоте
- В Приморье будет открыт еще один внутрикраевой авиарейс
- На "Улице Дальнего Востока" "поселятся" Япония, Индия и Республика Корея
- Опубликована полная версия деловой программы Восточного экономического форума
- Бизнес Приморья активно подключает "МегаФон. Таргет"
- Построенный в Приморье для ТОФ новый катер будет использоваться в качестве универсальной платформы
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- "Из-за ЕГЭ вузы оказались в положении бань или парикмахерских, которые обязаны обслужить любого клиента"
- ЕГЭ в следующем году еще больше усложнят
- Сын Игоря Пушкарева стал мультимиллионером
- У построенного еще к саммиту АТЭС завода "Хендэ Электросистемы" появился новый неожиданный владелец
- Мост через Первую речку разрушен (фото)
- Баня "Бодрость" во Владивостоке снова бодрит
- Сергей Дарькин остался без прибыли
- Камчатка подпишет соглашение с инвестором для строительства международного терминала на ВЭФ
- Инвестор ТОР "Камчатка" планирует построить два рыбоперерабатывающих комплекса
- КНДР открыла в России свое первое турагентство