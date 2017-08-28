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В Приморье китайский инвестор начал отбор площадок под жилищное строительство

28 Августа 2017, 12:05 | Приморье

Участки площадью от 12 до 80 гектаров расположены во Владивостоке и Артёме.

Более 10 земельных участков для жилищного строительства представили руководству приморского филиала китайской компании «Юй Пэн» на совещании в департаменте градостроительства края.

Напомним, Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский дважды встречался с председателем совета директоров компании «Юй Пэн» Лю Вэнь Бо. Компания уже реализует несколько проектов в Хасанском районе края, в том числе строит первый в регионе аквапарк. Итогом встреч стало решение руководства «Юй Пэн» усилить своё присутствие на приморском строительном рынке. В настоящее время регистрируется российско-китайская компания, которая намерена получить статус резидента Свободного порта Владивосток.

И.о. директора департамента градостроительства Максим Веденёв рекомендовал инвестору разрабатывать проект с учётом комплексного освоения территории.

«Помимо жилых домов необходимо будет возвести объекты социальной инфраструктуры – школы, детские сады, учреждения здравоохранения, которые впоследствии необходимо передать муниципалитетам», – подчеркнул он.

И.о. директора департамента земельных и имущественных отношений Александр Подольский добавил, что получить земельный участок под строительство без торгов можно только при условии комплексного освоения, либо при наличии статуса резидента Свободного порта Владивосток.

Российский директор представительства «Юй Пэн» во Владивостоке Станислав Буркун проинформировал участников совещания о планах и возможностях компании. Так, застройщик может возводить как малоэтажное, так и высотное жильё из самых разных строительных материалов – от зданий из стекла и бетона до деревянных строений. Что же касается Приморского края, здесь планируется возводить дома малой и средней этажности – выбор будет зависеть от стоимости земельного участка.

Компания планирует как привлекать китайских рабочих, так и использовать возможности приморского ранка труда.

«Строить будем в соответствии с российскими строительными нормами, поэтому мы намерены привлекать местных специалистов. Кроме того, значительный объём стройматериалов будем также приобретать на российских предприятиях», – рассказал Станислав Буркун.

Максим Веденёв сообщил, что застройщику будет оказано содействие в подборе земельных участков при условии, что на них будет строиться значительная доля качественного социального жилья.

В ближайший месяц специалисты «Юй Пэн» ознакомятся с предложенными участками и рассчитают примерную стоимость технического присоединения к инженерным сетям. На основании этих данных можно будет просчитать вероятный объём жилья. Специалисты департаментов градостроительства, земельных и имущественных отношений окажут застройщику содействие в изучении связанных с оформление участков вопросов.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: жилье  строительство 



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