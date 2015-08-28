Актуальные темы
Finam
Новости finance.comon.ru
LentaInformNews
Резолюцию конгресса рыбаков рассмотрят на Восточном экономическом форуме
28 Августа 2015, 17:15 | Приморье
Резолюция Х международного Конгресса рыбаков войдет в материалы Восточного экономического форума. Проект резолюции составлен по итогам конгресса и вынесен на рассмотрение компетентного рыбацкого сообщества, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
По словам директора краевого департамента рыбного хозяйства и водных биоресурсов Александра Передни, проект резолюции предложен к обсуждению участникам конгресса. И они должны оперативно рассмотреть документ и внести свои предложения.
«В проект резолюции внесено более 30 предложений от участников конгресса. Мы планируем утвердить ее с учетом всех поправок до начала ВЭФ, чтобы включить для обсуждения на форуме», – сообщил Александр Передня.
В проект резолюции вошли предложения по поправкам в федеральное законодательство о рыболовстве, направленные на повышение эффективности использования водных биоресурсов и устранения избыточных административных барьеров.
Предложения по дополнению документа прозвучали от участников конгресса в ходе заседаний. Так, а рамках форума прошло пленарное заседание, посвященное государственному регулированию использования водных биоресурсов. Также состоялись два круглых стола «Использование водных биоресурсов: экономические, экологические и социальные аспекты» и «Свободный порт Владивосток – новые перспективы рыбной отрасли».
Александр Передня отметил, что в этом году конгресс отличался насыщенной деловой программой.
«Уже с пленарного заседания началась яркая деловая программа конгресса. Прошедшее мероприятие – хороший образец делового форума высокого уровня. Здесь собрались представители всех приморских регионов страны, ведущих отраслевых ассоциаций, иностранные гости. А также представители министерств, которые напрямую влияют на отрасль – Минсельхоза и Минвостокразвития», – отметил он.
Директор департамента также добавил, что в ходе дискуссий выработано общее направление работы.
«Все участники конгресса сошлись на том, что продовольственная безопасность – это наша основная цель. От ее реализации выиграют и потребители, и государство и рыбаки. Мы должны использовать современные суда, которые позволят производительно вести промысел, поставляя рыбопродукцию не только на внутренний, но и на внешний рынок», – добавил Александр Передня.
Автор:
Теги: конгресс рыбная отрасль вэф
Новости тематики
- "ПримКраб" и "Наутик Рус" подписали соглашение на проектирование краболовного судна
- "Добросуп" шагает по стране
- "Остров Сахалин" поймал на крючок приморского рыбака
- Крупная приморская рыбодобывающая компания продана на Сахалин
- В Приморье объявлена распродажа участков под аквакультуру
- Рыба поперхнулась соляркой
- Приморье может потерять одну из крупнейших рыбопромышленных компаний
- Владивосток устал ждать доступную рыбу
- В Приморье рыбаки-профессионалы вышли на поединок с удочками
- Более 9 тысяч гектаров морских акваторий под аквакультуру разыграют на ВЭФ в Приморье
Новости раздела
- Корейский концерн распробовал бизнес в Приморье
- Частота приема алкоголя
- В Приморском крае Росбанк начал работу с биометрическими данными россиян
- "Белуга" хорошо пошла за рубежом
- "ПримКраб" и "Наутик Рус" подписали соглашение на проектирование краболовного судна
- "Добросуп" шагает по стране
- Деловая газета "Золотой Рог" - официальный партнер Международного дальневосточного морского салона – 2018
- Первый Международный морской салон готовится к открытию
- Владивосток мечтает о платном проезде
- Рост цен на жилье во Владивостоке никто и ничто не остановит
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Три случая, когда вашу банковскую карту точно заблокируют
- Московские врачи оказались неспособны помочь брату экс-мэра Владивостока
- Приморцам могут разрешить садиться за руль без бумажных полисов ОСАГО
- В оплате услуг ЖКХ готовят революцию
- Приморские депутаты поддержали резкое повышение пенсионного возраста
- В России запретят эксплуатацию старых автомобилей
- Из учебного здания ДВФУ в центре Владивостока сделают ни рыбу, ни мясо
- Во Владивостоке будут выпускать аккумуляторные батареи для электрокаров
- Рубль упадет и очень сильно
- "Русагро" идет на убой
Loading...
Learn the strategy and accurate methods to earn money and to be successful in oil trading. Google Traders Superstore.