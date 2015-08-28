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Резолюцию конгресса рыбаков рассмотрят на Восточном экономическом форуме

28 Августа 2015, 17:15 | Приморье
Резолюция Х международного Конгресса рыбаков войдет в материалы Восточного экономического форума. Проект резолюции составлен по итогам конгресса и вынесен на рассмотрение компетентного рыбацкого сообщества, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
 
По словам директора краевого департамента рыбного хозяйства и водных биоресурсов Александра Передни, проект резолюции предложен к обсуждению участникам конгресса. И они должны оперативно рассмотреть документ и внести свои предложения.
 
«В проект резолюции внесено более 30 предложений от участников конгресса. Мы планируем утвердить ее с учетом всех поправок до начала ВЭФ, чтобы включить для обсуждения на форуме», – сообщил Александр Передня.
 
В проект резолюции вошли предложения по поправкам в федеральное законодательство о рыболовстве, направленные на повышение эффективности использования водных биоресурсов и устранения избыточных административных барьеров.
 
Предложения по дополнению документа прозвучали от участников конгресса в ходе заседаний. Так, а рамках форума прошло пленарное заседание, посвященное государственному регулированию использования водных биоресурсов. Также состоялись два круглых стола «Использование водных биоресурсов: экономические, экологические и социальные аспекты» и «Свободный порт Владивосток – новые перспективы рыбной отрасли».
 
Александр Передня отметил, что в этом году конгресс отличался насыщенной деловой программой.
 
«Уже с пленарного заседания началась яркая деловая программа конгресса. Прошедшее мероприятие – хороший образец делового форума высокого уровня. Здесь собрались представители всех приморских регионов страны, ведущих отраслевых ассоциаций, иностранные гости. А также представители министерств, которые напрямую влияют на отрасль – Минсельхоза и Минвостокразвития», – отметил он.
 
Директор департамента также добавил, что в ходе дискуссий выработано общее направление работы.
 
«Все участники конгресса сошлись на том, что продовольственная безопасность – это наша основная цель. От ее реализации выиграют и потребители, и государство и рыбаки. Мы должны использовать современные суда, которые позволят производительно вести промысел, поставляя рыбопродукцию не только на внутренний, но и на внешний рынок», – добавил Александр Передня.
 
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Теги: конгресс  рыбная отрасль  вэф 



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Комментарии

  • kevenmessie17:51, 28.08.2015#

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