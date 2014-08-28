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Асфальтовый завод перебазируется в Тернейский район Приморья
28 Августа 2014, 15:10 | Приморье
Асфальтирование дороги в Тернейском районе начнется уже в этом году. Для этого из краевого бюджета определено дополнительное финансирование. Средства выделены по поручению главы региона Владимира Миклушевского. Они будут использованы для устройства асфальтобетонного покрытия на 10-13 километрах автодороги «Рудная пристань – Терней» на участке от деревни Лидовка до поселка Пластун.
Начать асфальтирование дороги от Рудной пристани до Тернея в этом году Владимир Миклушевский пообещал в ходе визита в Тернейский район 1 августа.
«Протяженность незаасфальтированой части большая, поэтому за год все сделать невозможно, но уже в этом году начнем делать, и каждый год будем продолжать. Возить асфальт с Дальнегорска не имеет смысла – он застывает, поэтому нужно переносить асфальтный завод сюда, в Пластун», - поручил вице-губернатору Олегу Ежову.
Как сообщил Олег Ежов, вместе с этим «Примавтодор» уже приступил к подготовительным работам по демонтажу асфальтобетонного завода в Яковлевском районе. Он будет перебазирован в Пластун. Это позволит существенно ускорить ремонт дорог в Тернейском районе, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.
«Модернизация автомобильной дороги регионального значения «Рудная пристань – Терней» предусмотрена стратегией социально-экономического развития Приморского края до 2025 года», - подчеркнул вице-губернатор.
Теги: дороги строительство
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