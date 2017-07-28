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Для иностранных участников Восточного экономического форума вводится безвизовый режим
Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 22 июля 2017 года иностранные участники третьего Восточного экономического форума смогут с 3 по 9 сентября посетить Владивосток без оформления виз.
Для въезда в Россию иностранным участникам достаточно будет предъявить удостоверение личности и аккредитационное удостоверение, выданное Оргкомитетом Форума.
Соответствующая норма была введена Указом Президента России от 29 июня 2015 года «О порядке въезда в Российскую Федерацию и выезда из Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства в связи с проведением Восточного экономического форума». Ежегодно, начиная с 2016 года, Правительство России устанавливает сроки безвизового пребывания для участников Восточного экономического форума.
Кроме того, иностранные участники и гости третьего Восточного экономического форума смогут воспользоваться упрощенным визовым режимом, который был утвержден Президентом Российской Федерации 9 марта 2017 года. Согласно закону, по электронной визе иностранцы смогут приехать в любой из пяти дальневосточных регионов, где действует режим свободного порта — Приморский и Хабаровский края, Сахалинскую область, Чукотку и Камчатку. Для того, чтобы получить визу, иностранным гражданам необходимо будет воспользоваться специальным сайтом МИД России и заполнить анкету. При положительном ответе виза будет проставлена прямо на российской границе. Срок рассмотрения заявки — 4 дня. Виза будет действовать в течение 30 дней с момента ее оформления с разрешенным сроком пребывания в России до 8 суток.
Особый порядок въезда на Дальний Восток действует для граждан 18 иностранных государств, среди них Алжир, Бахрейн, Бруней, Индия, Иран, Катар, КНР, КНДР, Кувейт, Марокко, Мексика, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия, Сингапур, Тунис, Турция и Япония.
Досье "Золотого Рога": Восточный экономический форум проводится ежегодно в целях содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе согласно указу Президента России Владимира Путина №250 от 19 мая 2015 года. Восточный экономический форум 2017 года пройдет 6 и 7 сентября в городе Владивостоке. Площадка Форума – кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский. Официальный сайт ВЭФ: www.forumvostok.ru. Организатор ВЭФ 2017 – Фонд «Росконгресс»–крупнейший организатор конгрессно-выставочных мероприятий.
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