В Приморье завод автодвигателей разместится в ТОР "Надеждинская"

Инвестиции оцениваются в 3 млрд рублей

В Приморском крае под проект «Соллерса» по производству автомобильных двигателей Mazda расширены границы территории опережающего развития (ТОР) «Надеждинская».

«Подписанным постановлением в границы ТОР «Надеждинская» внесены изменения: включены два земельных участка, расположенные во Владивостокском городском округе Приморского края. На этих земельных участках будет реализован инвестиционный проект ООО «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» по созданию и модернизации мощностей промышленного производства моторных транспортных средств и двигателей Mazda семейства SkyActiv-G, включая их сборку и механообработку базового компонента двигателя», - говорится в справке к постановлению правительства.

Расширение ТОР «Надеждинская» поможет привлечь более 3 млрд рублей частных инвестиций. Совокупные поступления в консолидированный бюджет от налогов и сборов (с учетом налоговых льгот) за период 2017–2026 годов прогнозируются в объеме более 11 млрд рублей.

«Принятые решения позволят начать производство новых моделей бренда Mazda, а также углубить локализацию производства через организацию производства двигателей», - поясняется в справке.

Досье «Золотого Рога»: Совместное предприятие японской Mazda Motor Corporation и российского ПАО «Соллерс» ООО «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» (МСМР) подписало специальный инвестиционный контракт с Минпромторгом РФ, который подразумевает строительство во Владивостоке двигательного завода производительностью 50 тыс. двигателей в год. Инвестиции составят более 2 млрд рублей, производство начнется в конце 2018 года, основная часть продукции этого предприятия будет экспортироваться. Контракт будет действовать вплоть до конца 2023 года.

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток