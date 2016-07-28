Во Владивостоке детская больница получила 1,5 миллиона рублей от банка ВТБ

Одно из крупнейших медицинских учреждений педиатрического профиля г. Владивостока и Приморского края, где получают лечение более 11 тысяч детей и высококвалифицированные специалисты выполняют более 3 000 операций в год, получило финансирование в размере 1,5 млн рублей, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

«Комплект реанимационного оборудования для выхаживания детей, родившихся с массой тела от 500 граммов будет приобретен в ходе госзакупок. Процесс выхаживания деток до 1 месяца, самых трепетных наших пациентов, будет проходить еще в более комфортных условиях и с наибольшей эффективностью. Открытые реанимационные системы используются для реанимации младенцев в течение длительного времени, дают возможность осмотреть малыша и в случае необходимости провести все экстренные мероприятия», - рассказала главный врач Краевой детской клинической больницы №1 Надежда ГОРЕЛИК.

Банк ВТБ реализует программу «Мир без слез» уже более десяти лет и за это время оказал помощь детским медицинским учреждениям более чем в 50 регионах страны. Елена МЕЛИХОВА, руководитель программы «Мир без слез», рассказала, что все средства направляются на приобретение дорогостоящего высокотехнологичного медицинского оборудования, лекарств и расходных материалов для детских больниц. «В качестве помощи мы осознанно выбрали улучшение технического оснащения больниц и поликлиник. Передовые технологии особенно важны для лечения маленьких пациентов», - отмечает руководитель программы.

«Мы стремимся активно участвовать в жизни нашего региона и считаем социальную ответственность частью своей работы. Программа «Мир без слез» приезжает во Владивосток уже не в первый раз. В 2008 году ВТБ профинансировал приобретение комплекса реабилитационного оборудования для Краевого детского противотуберкулезного санатория №1, а в 2013 году приобрел оборудование для Краевой детской клинической больницы № 2», - рассказал Максим КОСТИН, руководитель дирекции ВТБ по Приморскому краю.

Благодаря благотворительной акции «Мир без слез» маленькие пациенты городской больницы Владивостока также стали свидетелями настоящего праздника, который организовал им один из крупнейших банков страны: Хрюша, Каркуша, Степашка, любимые персонажи из телевизионной передачи «Спокойной ночи, малыши», и веселый клоун «Праворулиссимо Леворуля» в исполнении композитора Владимира ЩУКИНА...

За эти 13 лет адресная помощь в рамках благотворительной программы ВТБ «Мир без слез» оказана более чем 100 медучреждениям. В этом году, как и в прошлом, акции программы «Мир без слез» пройдут в 20 регионах России. Также новое оборудование получат на Сахалине, в Петропавловске-Камчатском и Хабаровске.

Яна МАЛЬЦЕВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.