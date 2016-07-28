Акционеры завода "Изумруд" жалуются на срыв гособоронзаказа на "верх"

Срыв сроков государственного заказа, убытки завода «Изумруд» и увеличение числа неразрешенных иностранных комплектующих в стратегических изделиях завода стали поводом для обращения в самые высшие государственные инстанции, пишет «Приморский репортер».

Миноритарные акционеры АО «Изумруд» - одного из флагманов приморской «оборонки» - написали обращения к президенту РФ Владимиру ПУТИНУ, главе кабинета министров Дмитрию МЕДВЕДЕВУ, куратору российской «оборонки» вице-премьеру Дмитрию РОГОЗИНУ и министру обороны РФ Сергею ШОЙГУ, в котором обратили внимание на бедственное положение завода и срыв гособоронзаказа.

Отдельное письмо миноритарии также направили заместителю генерального прокурора РФ - главному военному прокурору Сергею ФРИДИНСКОМУ. Напомним, что завод «Изумруд» во Владивостоке выпускает продукцию стратегического назначения - радиолокационные станции для Военно-морского флота РФ. Изделия должны были быть выпущены в 2015 году. Однако на дворе 2016 год - а изделий пока нет. И это в период, когда на Россию нарастает внешнеполитическое, а иногда даже «околовоенное» давление стран НАТО.

22 июня 2016 года в материале «Проблемная «оборонка» в исполнении «Изумруда» «Приморский репортер» уже рассказывал об этой истории в привязке к собранию акционеров АО «Изумруд». В нашем материале со ссылкой на представителя акционеров-миноритариев Викторию ДЕГАЛОВУ рассказывалось о том, что гособоронзаказ на «Изумруде» фактически был сорван в 2015 году, а перенесенные на конец июня 2016 года сроки проблемы не решают - скорее всего, изделия оборонного значения в ближайшее время не будет.

Впрочем, это еще не самая главная беда. Как выяснили миноритарии (и вопрос об этом открыто был поставлен на акционерном собрании), в российском изделии оборонного назначения стало больше иностранных комплектующих, хотя на их использование должны быть получены специальные разрешения. Изделие модернизировали безо всяких разрешений на использование дополнительных иностранных компонентов, чем нарушили и соответствующие нормативные документы правительства РФ об импортозамещении, и «Положение о порядке применения электронной компонентной базы в обеспечение разработки, модернизации и производстве образцов вооружения, военной и специальной техники» Минпромторга России от 2 июня 2015 г.

Вот что написала Виктория Дегалова в своем официальном письме высшим руководителям государства, которые отвечают за обороноспособность страны (В. Путину,

Д. Медведеву, Д. Рогозину, С. Шойгу): «АО «Изумруд» 2015 год ознаменовало убытками в сумме более 9 млн рублей. Предприятие не выполнило государственный оборонный заказ 2015 года (он выполнен от силы наполовину), существует вполне реальная угроза того, что и в 2016 году гособоронзаказ 2015 года вновь может быть сорван. Гособоронзаказ, выполняемый АО «Изумруд», - изготовление РЛС (изделий) для нужд ВМФ России. Однако на сегодняшний момент имеются ряд признаков, которые показывают: гособоронзаказ 2015 года может быть не выполнен и в дальнейшем, что приведет к снижению обороноспособности ВМФ РФ. Так, например, конструкторская документация на доработанное основное изделие не утверждена, типовые испытания изделия не проведены, не оформлено решение с ДОГОЗом (департамент по обеспечению гособоронзаказа министерства обороны РФ), не проведены межведомственные испытания, конструкторской документации изделия не присвоена литера, нет разрешения на применение иностранных комплектующих. А значит, опять имеется угроза срыва гособоронзаказа по основному изделию. Кроме того, должны быть проведены квалификационные испытания по подтверждению технологии изготовления изделия, наличия оборудования, кадров и техдокументации для серийного производства…»

Похоже, что это уже не какой-то «местечковый скандал», а проблема, которая выходит на федеральный уровень. Ведь наверняка и у Дмитрия Рогозина, и у Сергея Шойгу, и у главного военного прокурора Сергея Фридинского могут возникнуть вопросы: что там опять происходит в Приморье с «оборонкой»? Не успели со «Звездой» в Большом Камне разобраться, как тут начинается нечто с «Изумрудом» во Владивостоке.

Кстати, независимо от Виктории Дегаловой, редакция ИА «Приморский репортер» отослала свои обращения, как СМИ, к главному военному прокурору Сергею Фридинскому и начальнику УФСБ по Приморскому краю Игорю СТРУЧКОВУ с просьбой проверить, так выполнен оборонзаказ на «Изумруде» или нет и что происходит с неразрешенными иностранными комплектующими в период «импортозамещения».

У Виктории Дегаловой, как у акционера, пусть даже миноритарного, возникает вопрос: собственно, а почему еще в 2015 году никто из вышестоящих начальников не принял мер, когда стало понятно, что гособоронзаказ сорван? Почему проштрафившимся руководителям «Изумруда» дали «второй шанс»?

«Обороноспособность страны - понятие круглосуточное, - говорит Виктория Дегалова. - Обороноспособность нельзя отложить на «потом» или ждать, когда эксперимент с переделкой модели оборудования завершится удачно. Госконтракт имеет первостепенную важность именно с точки зрения своевременности его исполнения! Какие-то странные «двойные стандарты» царят в министерстве обороны: иных начальников оштрафовали бы за срыв оборонзаказа, уволили бы, понизили бы, расторгли бы контракт - а тут дают «второй шанс», не будучи уверенными, что и на этот раз изделие сдадут в срок. Надеюсь, Главная военная прокуратура РФ разберется в этой ситуации…»

Как рассказала Виктория Дегалова, она планирует обратить внимание на срыв гособоронзаказа и депутата Госдумы РФ Алексея ЖУРАВЛЕВА, который возглавляет в России партию «Родина». «Партия «Родина» поддерживает линию здравого российского милитаризма как способа поддержания независимой политики нашей страны в мире, - говорит Виктория Дегалова. - К тому же партию «Родина» в свое время организовал Дмитрий Рогозин, нынешний куратор российской «оборонки». Думаю, все мои обращения возымеют действие!»

Судебная плоскость «оборонного акционирования»?

«Письма в Кремль», похоже, станут не единственной заботой нынешнего руководства АО «Изумруд». Сегодня некоторые акционеры-миноритарии рассматривают возможность обращения в суды Приморского края с требованием признать акционерное собрание 10 июня 2016 года и его итоги нелегитимными. Во-первых, по одному из вопросов вдруг пропал «кворум» (который в начале мероприятия вроде бы имелся в наличии), а, во-вторых, некоторые из акционеров-миноритариев (физические лица) почему-то, по их словам, либо не получили уведомления о приглашении на собрание акционеров, либо получили, но датированные 2014-2015 гг. Случайность? Вот и получается, что одни миноритарии, как юрлица, могут пойти в Арбитражный суд Приморского края, а другие, как физлица, - по территориальности, в суд Советского района г. Владивостока.

А если хоть один из миноритариев признает акционерное собрание или его итоги нелегитимными, тогда встанет вопрос о правовых основаниях работы предприятия вообще. И это тоже едва ли поспособствует «возрождению» предприятия или же выполнению им всех взятых на себя обязательств. В любом случае, как нам кажется, «Изумруду» сегодня очень требуется «помощь свыше»…

Виктор ГРАДОВ, «Приморский репортер».

КСТАТИ

«Самое опасное сегодня - спекулировать на текущих трудностях»

АО «Изумруд» - это единственное в стране предприятие, которое выпускает такое изделие, аналогов которому нет ни в стране, ни в мире. А если сорвется выпуск такого рода оборонной продукции, что будет тому виной? Непрофессионализм? Ошибки менеджмента? Или что-то иное? Надеемся, ответы на эти вопросы даст Главная военная прокуратура.

А ведь на недавнем съезде партии «Единая Россия» глава государства Владимир ПУТИН сказал такие слова: «Самое опасное сегодня - спекулировать на текущих трудностях. Речь не о критике действующей власти - она нужна и обязательно должна быть. И, разумеется, будет… Речь о другом - о лжи, о передергивании фактов, о прямом предательстве интересов страны, о пустых обещаниях, которые хуже всякого предательства, и которые ничем не подкреплены, и за которыми лишь стремление дестабилизировать ситуацию, расколоть общество, любой ценой прорваться к власти, а потом, как у нас в народе говорят, как бог на душу положит. Это самое опасное, вот этого нельзя допустить. Мы должны сделать все возможное, чтобы такого развития событий не было…» Про пустые обещания верно подметил президент России, не правда ли?

Газета «Золотой Рог», Владивосток.