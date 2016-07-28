Приморью не съесть столько мяса

Федеральные игроки ждут открытия рынка Китая, чтобы завалить Поднебесную дешевой свининой

Группа «Русагро» Вадима МОШКОВИЧА первой из тройки крупнейших федеральных производителей свинины начала осваивать Приморье: в начале сентября местная «дочка» «Русагро» начнет строительство первых трех свинокомплексов в рамках ТОР «Михайловский», пишет Деловая газета "Золотой Рог". Другие высокоэффективные производители - «Мираторг» и «Группа Черкизово» - на Дальний Восток пока не спешат. В первую очередь из-за того, что локальный рынок ограничен в силу невысокой плотности и покупательной способности населения, а китайский рынок для российской свинины до сих пор закрыт.

При этом производить свинину в Центральной России все еще более выгодно из-за низкой стоимости кормов. Решить эту проблему «Русагро» пытается за счет формирования собственной кормовой базы в Приморье.

До недавнего времени развитие озвученных проектов сдерживала заминка с созданием необходимой инфраструктуры - транспортной и инженерной сетей. В концепции ТОРов инфраструктура создается за счет федерального и регионального бюджетов на паритетных началах, край планирует направить на эти цели более 4 млрд рублей. Похоже, дело сдвинулось с мертвой точки.

«Русагро» спешит бросить якорь

В 2015 году свинокомплексы «Русагро» произвели 198 тыс. тонн свинины (по данным компании). Это второй результат после агрохолдинга «Мираторг» (384,9 тыс. тонн). Реализация проекта в Приморье может вывести «Русагро» на лидирующие позиции в российском свиноводстве. Сильные стороны – использование автоматизированных технологий выращивания свиней и отборное племенное стадо.

Летом 2014 года «Русагро» подписала с администрацией Приморского края соглашение о намерениях построить в Михайловском районе Приморья агропромышленный кластер. Край выделил инвестору площадку в двух километрах от трассы М-60 и рядом с железной дорогой и пообещал создать всю необходимую инфраструктуру. Позже стало известно, что «Русагро» станет одним из якорных инвесторов ТОР «Михайловский».

Досье "Золотого Рога": Группа «Русагро» - один из ведущих агрохолдингов РФ. «Русагро» является третьим по объему производства игроком на российском рынке сахара с долей в 14%, вторым производителем свинины (6%) и входит в пятерку крупнейших производителей майонеза и маргарина. Группа объединяет более 35 сельхозпредприятий, 10 сахарных заводов, ОАО «Жировой комбинат» (Екатеринбург), торговые филиалы. Земельные активы группы расположены в Белгородской, Тамбовской, Воронежской, Курской и Орловской областях, а также в Михайловском районе Приморского края.

ООО «Русагро-Приморье» (входит в группу «Русагро») 1 августа начнет строительство элеваторного комплекса в рамках ТОР «Михайловский», в начале сентября - строительство первых трех свиноводческих комплексов.

«Планируем выйти на участок 1 августа. Это будет блок фундаментов под элеваторный комплекс, чтобы можно было в следующем году на первую очередь элеваторов принять зерно кукурузы наших аграриев. Остальные объекты начнем реализовывать в 2017 году», - сообщил гендиректор компании Дмитрий ПОДКИДЫШЕВ в ходе совещания по вопросам развития инфраструктуры ТОР.

Глава «Русагро-Приморье» добавил, что по первым трем свиноводческим комплексам проектная документация уже проходит экспертизу, в середине августа ожидается поставка оборудования. Начало строительства планируется на 5 сентября. Мощность первой очереди составляет 100 тыс. тонн в живом весе.

По данным Деловой газеты «Золотой Рог», ООО «Русагро-Приморье» было зарегистрировано в селе Михайловка Михайловского района в июле 2014 года с уставным капиталом 1,5 млрд рублей. Единственным учредителем выступает ООО «Группа компаний «Русагро», зарегистрированное в Москве.

ООО «Группа компаний «Русагро» также является учредителем АО «Примагро» (Уссурийск), специализирующегося на выращивании зерновых и зернобобовых культур. На базе этой компании в Михайловском районе создан агрокластер, специализирующийся на выращивании кукурузы, сои и других культур.

Также в числе приморских активов «Русагро» присутствует ООО «Приморская соя», созданное на базе обанкроченного Уссурийского масложирового комбината «Приморская соя». Правда, в этом случае партнером москвичей, которым принадлежит 75% долей ООО, выступает Татьяна ГЕРАСИМЕНКО, бывший директор и владелец компании с замысловатым названием «Ростовский Центр экологических и природоресурсных исследований «Дон» (Ростов-на-Дону).

«Русагро» первоначально оценивала вложения в дальневосточный проект в 60 млрд рублей. 12,65 млрд рублей были получены от Альфа-банка в рамках программы инвестпроектов с проектным финансированием по льготной ставке 11,5% годовых (с учетом господдержки эффективная ставка составляет около 4%). Еще $250 млн «Русагро» привлекла в ходе SPO. Также «Русагро» предложила китайским инвесторам совместно инвестировать в создание свиноводческого кластера в Приморье.

По расчетам «Русагро», производимая свинина по себестоимости должна быть очень конкурентоспособна, дешевле бразильской: девальвацию рубля пока еще никто не отменял. А с учетом территориальной близости и логистики, она обязана быть востребованной на китайском рынке. Параллельно «Русагро» предлагала китайскому бизнесу сотрудничество в поставках растительного масла с завода в Уссурийске и ингредиентов для производства комбикормов.

Начать производство свинины в Приморье «Русагро» рассчитывает уже в 2019 году - на экспорт планируется отправлять субпродукты, куски для промышленной переработки и потребительские полуфабрикаты.

Чума не в радость

Несмотря на мировое лидерство в производстве свинины (порядка 50 млн тонн в год), Китай является одновременно и лидером в потреблении этого продукта. Чтобы поставлять мясо в Поднебесную, российским производителям необходимо получить аттестацию Главного государственного управления по контролю качества, инспекции и карантину Китая (AQSIQ). Но в России были в разное время зафиксированы случаи африканской чумы свиней (АЧС), и из-за нестабильной эпизоотической ситуации иностранные государства открывать свои рынки для российского мяса не торопятся.

В мае министр сельского хозяйства Александр ТКАЧЕВ после встречи с министром Главного государственного управления по контролю качества, инспекции и карантину КНР Чжи ШУПИНОМ предложил открыть доступ на китайский рынок для продукции из определенных российских регионов.

В итоге Китай вроде бы идет навстречу России и готов применять принцип регионализации в отношении АЧС. Сейчас ведется работа Россельхознадзора с китайскими коллегами по определению принципов регионализации и регионов, которые будут поставлять свинину в Китай, указал Левин. Замминистра сельского хозяйства Сергей ЛЕВИН не исключил, что Россия сможет начать поставки свинины в Китай уже в 2017 году.

Кстати, в мае Россия получила от Международного эпизоотического бюро (МЭБ) статус страны свободной от ящура, что в значительной степени продвинуло вперед переговоры по доступу российской говядины на китайский рынок. Но с говядиной в Приморье пока никто не связывается.

«Черкизово» взяло паузу

Другим крупным игроком, всерьез интересовавшимся Дальним Востоком, является мясной холдинг «Черкизово», который еще четыре года назад анонсировал планы по созданию в регионе свинокомплекса с объемом вложений не менее $200 млн. В качестве приоритетных для реализации инвестиционного проекта регионов рассматривались Приморский и Хабаровский края, Амурская область. Власти Приморья на словах приветствовали приход «Черкизово», но конкретных площадок не предложили, ссылаясь на трудности с оформлением сельхозземель. Федералы также ознакомились с производством компаний «Ратимир» и «Михайловский бройлер». Власти соседнего Хабаровского края были более гибки, предложив на выбор сразу несколько площадок, но в итоге пробный запрос «Черкизово» остался без результата.

«Сегодня местным аграриям не под силу дополнить недостающие звенья производственной цепочки, а у местных властей нет понимания того, что сельского инвестора необходимо привлекать и поддерживать, особенно в создании системы логистики», - говорил по итогам визита основатель и председатель совета директоров группы «Черкизово» Игорь БАБАЕВ.

Группа «Черкизово» - крупнейший в России производитель мясной продукции. Группа входит в тройку лидеров на рынках куриного мяса, свинины, продуктов мясопереработки и является крупнейшим в стране производителем комбикормов. На 8 птицеводческих комплексах, расположенных в Московской, Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой, Пензенской и Тульской областях, компания выращивает более 200 млн бройлеров в год. Кроме того, группа объединяет 15 свинокомплексов, 6 мясоперерабатывающих предприятий, а также 9 комбикормовых заводов и более 140 тыс. га сельскохозяйственных земель. В 2015 году компания произвела более 825 тыс. тонн мясной продукции.

«На данном этапе, на следующий год, наши инвестиционные планы уже сверстаны. Поэтому краткосрочно у нас нет планов на Дальнем Востоке, – сообщил Деловой газете «Золотой Рог» гендиректор ПАО «Группа Черкизово» Сергей МИХАЙЛОВ (сын основателя компании Игоря БАБАЕВА) на полях ПМЭФ-2016. - Долгосрочно мы рассматривали для себя этот регион, но во многом перспектива на Дальнем Востоке будет определяться экспортным потенциалом, в основном в азиатские страны. Потенциал там есть, но пока очень много неопределенности. Конкретно: по-прежнему рынок Китая еще закрыт по птице и свинине. И это будет определяющим фактором при выборе решения, двигаться или нет на Дальний Восток. Пока мы сфокусированы на внутреннем потреблении в европейской части России и экспорте с этой территории. Что касается возможности приобретения бизнеса на Дальнем Востоке, то на данный момент мы не видим там привлекательных активов».

КСТАТИ

Есть только МИГ…

Отметим, что «Черкизово» в своей практике активно использует сделки слияний и поглощений. И если увидит перспективы на азиатском рынке, наверняка проявит интерес к местному проекту, который реализует приморская инвестгруппа «Мерси Инвест Групп» (МИГ), основанная бывшими партнерами Игоря ПУШКАРЕВА по «Спасскцементу» Станиславом ЕРМОЛЕНКО и Олегом ЗУБАХИНЫМ.

В июне ООО «Мерси трейд» (базовая компания МИГ) объявило о запуске в ТОР «Михайловский» нового свинокомплекса на 83 тыс. голов. «Мерси Трейд» готова построить в крае семь свинокомплексов на 540 тыс. голов, «Русагро» замахивается на десять свинокомплексов на 700 тыс. голов. Плюс МИГа также в том, что холдинг уже вовсю осваивает Сахалин. Вопрос – куда пойдут все эти туши.

«Можно будет говорить о преимуществах Дальнего Востока после создания современной инфраструктуры. Инвестиции крупных агрохолдингов - у нас операторов таких мощных с десяток - не придут, пока не будет инфраструктуры, пока не будет вообще государственного участия. Здесь нужны мощные инвестиции государства в инфраструктуру, чтобы мы вышли на экспортный рынок», - подводит итог основатель группы «Черкизово».

Олег КЛИМЕНКО.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.