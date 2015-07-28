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Строительный рынок Приморья нуждается в "свежей крови"
Строительный рынок Приморья необходимо демонополизировать, привлекая новые компании, считает губернатор Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ. Об этом пишет деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморья.
«Сейчас мы возводим около 600 тыс. квадратных метров жилья в год. А в советские времена этот показатель был почти вдвое выше - миллион квадратов, мы к нему и должны стремиться. Надо полностью поменять подход к работе. То, что мы видим сегодня на строительном рынке края, - настоящая монополизация», - сказал губернатор.
Глава региона отметил, что одной из первоочередных задач краевых властей остается снижение стоимости квадратного метра жилья.
«Необходимо наращивать число проектов, которые будут способствовать снижению цен. Для этого важно привлекать новые проекты и новых подрядчиков. Это могут быть и федеральные строительные компании, и азиатские», - сказал Владимир Миклушевский.
Директор департамента градостроительства Евгений ДОБРЫНИН в свою очередь отметил, что в настоящее время в Приморье выпускают только две серии панелей для крупнопанельного строительства, которые недостаточно энергоэффективны и не позволяют вносить изменения в типовую планировку.
Губернатор подчеркнул, что он готов лично встретиться с инвесторами, готовыми вкладывать в производство современных строительных конструкций.
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