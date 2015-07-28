В Приморье в убыток торговать не будут

Рассматриваемые в Госдуме поправки в закон о торговле, скорее всего, поднимут цены

Поправки в закон о торговле, внесенные на рассмотрение в Госдуму в январе этого года, первое чтение прошли еще в мае. Они касаются некоторых вопросов регулирования взаимоотношений ретейлеров и поставщиков продуктов питания и направлены, по мнению законодателей, на поддержку отечественного производителя и сдерживание продовольственной инфляции.

Наиболее значимым среди них эксперты считают, прежде всего, пункт, касающийся размера ретробонуса (вознаграждения, которое поставщик выплачивает ретейлеру за большой объем закупки), который, согласно законопроекту, вместе с платой за маркетинговые услуги не должен будет превышать 3% от стоимости закупаемого товара. Сейчас же, согласно закону «О торговле» 2010 года, максимальный размер ретробонуса составляет 10%, а стоимость маркетинговых услуг не регулируется вовсе. Новая редакция закона, снижая его до 3% без учета НДС, включает и маркетинговые затраты сетей, и логистические услуги, приравненные к мероприятиям по продвижению товара. За нарушение установленного лимита предполагается введение штрафа на сумму от 2 млн до 5 млн рублей, а руководители торговых сетей даже могут быть дисквалифицированы, сообщает сайт Retail.ru.

Еще один важный пункт законопроекта касается снижения сроков расчета за поставку товаров. Оплата товаров сроком годности до 10 дней должна проходить не позднее чем через 5 рабочих дней после фактического получения (до этого было 10 дней). За товары со сроком годности от 10 до 30 дней - за 20 рабочих дней вместо нынешних 30, за товары сроком годности более 30 дней, а также за алкогольную продукцию деньги должны поступать в течение 35 рабочих дней вместо 45.

Эти поправки вызвали неоднозначную реакцию у представителей рынка. Сложные взаимоотношения между торговыми сетями и поставщиками возникли не сейчас, а в условиях Приморского края, где уровень конкуренции заметно ниже, чем в других регионах страны, сложилась особая ситуация. Местные ретейлеры уверяют, что низкий уровень конкуренции среди поставщиков, присутствие на рынке зачастую единственного поставщика привели к тому, что именно они диктуют условия торговым предприятиям. Поставщики же, в свою очередь, выдвигают ряд своих претензий к торговым сетям, в том числе те, на которые обратили внимание законодатели. И если в условиях Приморского края размер ретробонуса, судя по опросу, проведенному «Золотым Рогом», не попал в число первостепенных проблем, поскольку далеко не все торговые предприятия включают их в свою практику, то нарушение сроков расчета за поставленный товар, увеличение этих сроков в одностороннем порядке сетями поставщики отнесли к одной из наиболее острых проблем в этих взаимоотношениях.

- Чем больше срок расчетов, тем больше мы работаем себе в убыток, - говорит генеральный директор торгово-производственной компании «Гилан» Мария ЖАРОВА. - Если законодательно закрепят меньшие сроки расчетов за поставки, то, конечно, производителям станет легче. Сейчас практика такова, что мы, отгрузив свою продукцию, ждем, когда магазины ее продадут, и только потом получаем свои деньги. И хорошо, если получаем вовремя. Соответственно, если производство не останавливается в ситуации неоплаченных поставок, то работа на предприятии идет за наши собственные средства. Откуда их брать, если не получили расчета за готовую продукцию?

По словам поставщиков, ситуация со сроками расчетов в этом году заметно обострилась. Не последнюю роль в этих процессах сыграло общее снижение покупательской активности. В результате почти все продовольственные сети в крае за последние три-четыре месяца увеличили эти сроки практически в два раза. «Там, где срок был 21 день, вырос до 45 дней, где был 30 дней - стал еще больше», - пояснил представитель мелкооптовой компании во Владивостоке.

- Для нас эти изменения в законе сейчас очень актуальны, - говорит президент компании-импортера японских продуктов питания «Ейлан» Елена ДОБРЖАНСКАЯ, - последние 2-3 года мы вообще работали в сложных условиях. Прав у нас практически никаких не было. Сети нам предоставляют стандартные договоры, и если возникает потребность внести какие-то изменения в условия, например сокращение срока оплаты, то это, как правило, очень сложное согласование. На самом деле сети никогда не принимали их. И эти поправки в закон, может быть, хоть немножко развернут ситуацию в пользу поставщиков.

В то же время, признавая актуальность законодательных инициатив, поставщики не испытывают особого оптимизма по поводу самой возможности подобных перемен. Если не будет предусмотрено какого-либо контроля за исполнением норм закона со стороны, считают они, то сами участники этих отношений вряд ли начнут играть по новым правилам.

- Имея ретробонусные поощрения, сети часто просто ничего не оплачивают и задерживают расчеты за поставки иногда по полгода, - говорит представитель дистрибьюторской компании, поставляющей в розницу продукты глубокой заморозки хорошо известной в Приморье торговой марки. - На наши претензии они отвечают стандартно: просто отказываются принимать наш товар вообще. Поэтому, я думаю, поправки, на самом деле, ничего особого не принесут. Каким образом сети рассчитывались с нами всегда, таким и впредь будут. И такие компании, как наша, не смогут регулировать этот процесс.

А между тем принятые в первом чтении поправки вызвали определенные опасения у представителей продуктового розничного бизнеса. Газета «Ведомости» сообщила о том, что Ассоциация компаний розничной торговли, объединяющая крупнейшие сети в России, подготовила отзыв на проект изменений в закон о торговле, где просит позволить рынку самому решать коммерческие вопросы. «Это договорные отношения между участниками рынка. Что может принести вторжение в них со стороны?» - с недоумением ответил вопросом на вопрос «Золотого Рога» топ-менеджер одной из приморских сетей. В то же время генеральный директор сети «ВЛ-Март» Виктория НЮТИНА говорит о том, что их сроки расчетов уже сейчас близки к тем, которые определены в проекте закона: «в нашей сети «скоропорт» оплачивается по факту через 7 дней, а весь остальной товар, включая алкогольную продукцию - через 21 день».

В Ассоциации компаний розничной торговли считают, что эти поправки вызовут необоснованные издержки бизнеса, снизят конкуренцию, негативно повлияют на работу производителей, уменьшат ассортимент и вместо стимулирования продаж приведут к повышению цен.

- Никто не выиграет от этих изменений, - говорит руководитель проекта «Розница» сети «Три кота» Андрей СОЛОНИЧЕНКО. - Если в законопроекте не будет предусмотрена компенсация этих потерь магазинам, то может быть два варианта развития ситуации: либо от поставщика будут требовать более глубоких скидок и магазин будет компенсировать потери за счет увеличения нацеки, либо в противном случае, если поставщик эту часть прибыли зачислит себе, магазин вынужден будет ее добрать через потребителя. И это будет обоснованное повышение цен. Никто в убыток торговать не будет. Розничный бизнес очень дорогой с точки зрения его запуска. Во всем мире существует определенная практика: отношения между поставщиками и розницей определяет рынок. Если розница будет брать деньги сама, например кредиты в банках, то, соответственно, цена товара станет изначально выше. У магазина есть уровень рентабельности. Никто его терять не будет, он и так мал. Розничный бизнес очень сложный, гораздо сложнее, чем кажется простому обывателю, поскольку в управлении сети находится много магазинов. Рентабельность магазина в среднем находится на уровне 3-4%, уменьшение ретробонуса, которое предлагают депутаты, сведет его прибыль к нулю. Вы думаете ретробонусы - это дополнительная прибыль? На самом деле он часть наценки. Он только называется ретробонусом и выгоден магазинам потому, что не облагается НДС. Если цель поправок обложить его налогом, то тогда государство под хорошим предлогом повышает цены для потребителя.

Излишнее регулирование, по мнению ретейлеров, только мешает развитию отрасли, которая, кстати, в последние годы совершила качественный скачок. Появились и инструменты саморегулирования отношений поставщиков и ретейлеров. В этой связи эксперты вспоминают не так давно появившийся Кодекс добросовестных практик, где сформулированы нормы добросовестного поведения участников рынка. «В ближайшем будущем эта практика обязательно получит развитие», - считают в сети «Самбери». Правда, говорить о конкретных результатах подписания этого кодекса никто из приморских ретейлеров не стал. В то же время и ретейлеры, и поставщики уже внесли свою лепту в сдерживание роста инфляции, заморозив цены на некоторые социально значимые продукты на определенный период. И это вовсе не потребовало изменений закона, отмечают они.

Елена АБАШЕВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.