Корпорацию развития Сахалинской области создадут в ближайшее время

Нужна она для помощи бизнесу, создания новых производств, поддержке различных проектов? Здесь пока есть пробелы – сообщил сегодня журналистам глава Сахалинской области Олег Кожемяко. Он провел двухчасовую пресс-конференцию. Самую многочисленную за последнее время. На нее пригласили не только федеральных и региональных акул пера, но и их коллег из районов, сообщает деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на пресс-службу администрации области.

- Не заберет ли федеральный центр у Сахалинской области деньги? – звучит в начале пресс-конференции озабоченность в голосе редактора ногликской газеты «Знамя труда» Любови Панченко. - Регион в последнее время живет достаточно неплохо благодаря шельфовым проектам…

Коллеги журналистки только молча одобрительно кивают – вопрос не раз уже поднимался. Но четкого ответа на него так и нет.

- Определенные механизмы перераспределить средства, конечно, есть, - признается Олег Кожемяко. – И прежнему руководству области совершенно справедливо указывали на то, что нерационально создавать большую подушку безопасности и «проедать» ее потом в течение 2-3 лет. К слову, это не сложно – освоить можно и 50 и 100 миллиардов. Просто будет дороже стоить жилье, различные проекты. Ну, вот пройдут эти 3 года, деньги закончатся. А дальше что? Ждать пока снова цены на нефть взлетят или курсовая разница будет благоприятная? Поэтому здесь другое должно быть решение – деньги эти надо направлять в развитие Сахалина и Курил. При этом, конечно, мы выполним свои социальные обязательства.

В ближайшее время создадут Корпорацию развития Сахалинской области – продолжает руководитель региона. Она и займется поддержкой новых производств. Например, в сельском хозяйстве – тех же свино- и птицеферм, тепличных комплексов. В рыбной отрасли – это будут рыбоводные заводы, объекты марикультуры, перерабатывающие мощности.

- И обязательно надо предусмотреть адресную помощь бизнесу, скажем, в получении беспроцентного кредита, - добавляет Олег Кожемяко.

Через Корпорацию могут финансировать и спортивно-туристические проекты: «Горный воздух», биатлонный центр. Это еще одна задача – сделать область привлекательной для туристов. Но как им добраться, скажем, до Курил? Буквально на днях Итуруп впервые принял «Боинг». А еще немногим ранее прозвучала новость – авиакомпания «Аврора» выведет на маршруты дополнительно 6 самолетов. 5 из них – купят. Шестой – бывший правительственный – станет обычным пассажирским.

- Есть ли планы по налаживанию прямого авиасообщения Итурупа с материком? – интересуется корреспондент ОТВ Валентина Соловьева.

- Это можно и нужно будет делать с учетом туристического развития Курильских островов, - отвечает руководитель региона. Поясняет – это вопрос времени. Так же как и создание на Сахалине базы техобслуживания воздушных судов. Не будут откладывать в долгий ящик и строительство нового аэровокзала Южно-Сахалинска. Несколько его эскизных решений вскоре сможет оценить общественность.

– Тот проект, который поддержат люди, начнем реализовывать с 2016 года. Работы будут проходить и на взлетно-посадочной полосе, - говорит Олег Кожемяко.

- Добраться до Северо-Курильска сейчас сложнее, чем до Нью-Йорка, - замечает в продолжение транспортной темы Владимир Бубнов, главный редактор газеты «Рыбак Сахалина».

- Знаю проблему. Для ее оперативного решения на данном этапе, возможно, надо добавить дополнительные авиарейсы. А в перспективе по новой Курильской программе будут приобретаться грузопассажирские суда и вертолеты. В середине августа планирую посетить Северные Курилы.

- Все ли пожелания Сахалинской области были учтены в новой Курильской программе? – продолжает диалог Владимир Бубнов.

- Да, все. Программа очень мощная. Ее стоимость – почти 70 миллиардов рублей. Предусматривается строительство 123 тысяч квадратных метров жилья. Обновится социальная и коммунальная инфраструктура островов. Будем думать и том, чтобы на Курилах появлялись производственные и туристические объекты. Чтобы у курильчан были возможности работать, а у туристов – и порыбачить, и на лыжах с вулканов спуститься, - говорит Олег Кожемяко.

Разговор про привлекательность Сахалина и Курил плавно перетекает в плоскость благоустройства. Работа ведется во всех районах. Правда, не во всех кипит. В том же Корсакове, где недавно отстранили мэра, еще даже конкурсы не провели. Прежнее руководство назначило их на начало-середину августа. Заведомо зная, что в этом же месяце – надо закончить работы.

- Вступать сейчас в выборные политические кампании для города – не лучший вариант. Поэтому было принято решение о назначении руководителя муниципалитета. Кандидатур несколько. Этот вопрос будем согласовывать с общественностью. Главная задача – чтобы не было провалов по «коммуналке», поэтому вице-мэром назначен Александр Рудаков – человек с хорошим опытом в этой сфере, который ранее занимал должность заместителя министра ТЭК и ЖКХ области, - отмечает руководитель региона.

- Как вы считаете, необходимо ли кадровое обновление в муниципальных органах? – звучит следующий вопрос от Виталия Шапрана, редактора южно-сахалинской газеты «Город как на ладони».

- Вы знаете, по необходимости, да. Мы помогаем муниципальным образованиям. Всем без исключения - не создаем островок счастья где-то в центре, и не говорим тем, кто в глубинке – решайте проблемы сами. Выделяем средства на благоустройство, закупаем технику для перевозки пассажиров, коммунального хозяйства. Но и жестко следим за тем, чтобы работы шли – по ремонту тех же дворов, дорог. Призываем районные власти создавать муниципальные управляющие компании, которые дадут людям качественные услуги. Совершенствуем первичное звено в медицине. Приняли ряд законов, вводим новые льготы. Например, по финансированию отправки детей-инвалидов в реабилитационные центры. Снижению оплаты жилищно-коммунальных услуг. Таким образом, даем возможность местным властям решать самые насущные проблемы жителей. Но если эти самые власти устранились от решения проблем, требуются кадровые замены, - емко отвечает Олег Кожемяко.

Далее звучат вопросы по сложной экологии в Южно-Сахалинске – власти намерены перевести автобусную и коммунальную технику на газомоторное топливо. На заметку глава региона берет проблему с очередями в областной стоматологической поликлинике. Рассказывает по территориям опережающего развития – на Сахалине их планируется создавать в сельском хозяйстве, туризме. Свои ТОРы появятся на Курилах. Разговор на пресс-конференции заходит и о молоке для школьников. Глава области отмечает, что рассчитывает на местный продукт. Власти уже профинансировали установку технологической линии на южно-сахалинском молококомбинате. В управление предприятию передадут совхоз «Корсаковский». Но этого мало – чтобы напоить все население области молоком, нужны мегафермы. И в ближайшие годы они появятся.

- Вы очень энергичный и активный политик. Раскройте секрет: откуда берете силы? По-вашему насколько должен быть открыт политик? – добавляет личную нотку во второй части пресс-конференции корреспондент телекомпании АСТВ Нина Шалфей.

- Секретов, пожалуй, нет. Привык так работать. Другой стиль не приемлю. Что касается открытости, считаю, политик должен быть открыт для общения с людьми, спокойно ходить по улицам, на рынок, в баню – попариться, на тот же футбол. Все это позволяет значительно лучше узнать реальную обстановку – вы же понимаете: из справок, которые готовят подчиненные, полной картины не составишь, - отвечает Олег Кожемяко.